當 AI 開始聽懂鯨魚，人類為什麼忽然沉默了？

Youtube 的演算法上週推送了一支影片給我，來自《自說自話的總裁》。這個 Youtuber 我知道，也有看過他別的影片。這次的主題其實我很有興趣，只是上週一直沒空，於是，那支影片就這樣停留在我的 Chrome 分頁裡，直到今天才終於被我點開。

然後，我沉默了。

看到最後，我反而一直卡在那個標題上：「隱瞞了60年的錄音——AI破解鯨類語言，發現它們並不友好？」這個標題聽起來像深海對人類的控訴，可是我越想越奇怪。到底是鯨魚不友好，還是我們其實早就知道答案？

▋連續發生的攻擊事件

2025 年，海洋新聞開始變得有點不對勁。

智利外海，一對父子被座頭鯨掀翻小艇、拖入海中。直布羅陀海峽，三頭虎鯨連續撞擊豪華遊艇「香檳號」，最後直接把船撞沉。阿拉斯加的觀鯨船被頂到側翻。西班牙沿海甚至開始流傳一句玩笑：「虎鯨最近像在上戰術課。」

沒多久，網路又冒出另一個更誇張的傳聞：有人說，AI 已經能部分解析鯨魚語言。雖然目前沒有任何正式研究真正翻譯出完整句子，但一句被瘋狂轉傳的內容，仍迅速席捲社群：「Human is not friendly.（人類，並不友好。）」

奇妙的是，很多人第一反應不是懷疑，而是沉默。彷彿大家心裡都知道，這句話聽起來實在太合理了。

▋當人類第一次靠近深海霸主

作家兼潛水員詹姆斯・內斯特（James Nestor）曾描述過一次與抹香鯨近距離接觸的經歷。他原本以為，自己會聽見電影裡那種悠遠空靈的鯨歌。

結果完全不是。

抹香鯨發出的，是接近 236 分貝的超強聲波。胸腔開始震動，骨頭像被敲擊，內臟跟著共鳴，整片海水都像在顫動。

那一刻，他感受到的已經不只是「聲音」。那是一種龐大到難以形容的存在感。人類第一次意識到：海洋霸主真正可怕的地方，未必是體型，而是牠們擁有一套我們幾乎無法理解的感知系統。

有時候我做房仲也會想，人類其實同樣依賴環境感知。我們只是把那套本能，包裝成了「生活機能」與「地段分析」。

我後來忽然發現，鯨魚會用整片海洋建立聲音網絡，人類則會用城市建立自己的安全感網絡。有人依賴熟悉的市場，有人依賴固定的通勤路線，有人在意學區，有人需要樓下那間永遠亮著燈的便利商店。

於是，我有一種感覺越來越深：人類挑選居住環境時，很多判斷其實不是理性計算，而是一種很古老的生物直覺。

▋NASA 曾經認真想和海豚聊天

1960 年代，美蘇冷戰進入高峰。

NASA 曾討論過一個今天聽起來很像科幻電影的問題：「如果未來真的遇到外星文明，人類該如何交流？」

神經學家約翰・麗里（John Lilly）提出一個驚人的想法：「也許，我們該先試著理解海豚。」

他拿出海豚的大腦切片。複雜的腦迴路、驚人的腦容量，讓現場許多人當場愣住。麗里博士認為，海豚可能是地球上另一種高智慧文明。於是，在加勒比海邊，一座半泡在海水裡的「海豚屋」誕生了。

研究員瑪格麗特・豪・洛瓦特（Margaret Howe Lovatt）搬進那裡，與一隻名叫彼得（Peter）的 6 歲海豚展開長期共同生活。她教牠發音，陪牠玩，一起吃飯，一起睡覺。整個計畫像極了人類第一次嘗試跨物種交流。

可惜，故事最後沒有走向童話。研究缺乏進展，經費遭到切斷；彼得被移往狹小陰暗的室內水池。沒多久後，牠死了。

海豚與人類不同，牠們的呼吸需要主動控制。研究人員後來普遍認為，彼得是主動放棄呼吸。牠沉入水底，再也沒有浮上來。

這件事讓很多科學家第一次開始認真思考：高智慧海洋生物的情感強度，可能遠遠超出人類原本的想像。

▋美軍意外發現「深海電話網」

1944 年，美軍在研究海底聲納時，發現了一件非常離奇的事。在水下約 1000 公尺的位置，存在一條特殊聲波層。聲音進入那個區域後，可以在海洋中傳播極遠距離。後來，這被稱為「SOFAR Channel（深海聲道）」。

美軍原本想用它監聽蘇聯潛艇，結果卻意外錄到另一種東西。鯨魚，大量的鯨魚。更驚人的是，那些聲音會跨越整片海洋彼此呼應。

科學家後來發現，全球座頭鯨甚至會同步更新捕獵技巧。例如著名的「氣泡網捕魚法」，就曾在不同海域快速擴散。這代表，在人類發明網際網路之前，鯨魚可能早就建立了屬於自己的全球資訊共享系統。而牠們共享的，甚至不只生存技巧，還有音樂。

▋座頭鯨每年都在發新專輯

1967 年，生物學家羅傑・佩恩（Roger Payne）公開了《Songs of the Humpback Whale（座頭鯨之歌）》錄音，引發全球轟動。因為人們忽然發現：鯨魚唱歌不是在亂叫。牠們有節奏，有重複段落，有旋律變奏，甚至有類似副歌的循環設計。更不可思議的是：每一年，座頭鯨都會替歌曲加入新音節。而整片海域的鯨群，還會同步更新版本，像極了深海流行樂壇。

智利部分神話甚至稱鯨魚為「巴度人（Ba-du People）」——海洋的古老公民。

許多音樂學家聽完鯨歌後，都產生一種很奇妙的感覺：牠們不像在單純傳遞訊息，比較像在吟詩。人類其實也一樣。我們會記住城市的聲音，記住巷口早餐店的招呼聲，記住市場裡的叫賣聲，記住哪一條路的晚風讓人放鬆。

有些客戶繞了一圈，最後還是搬回小時候住過的區域；有些長輩換了新房子，卻依然每天搭車回老市場買菜。城市對人類而言，從來不只是鋼筋水泥，它更像一種大型記憶系統。

▋白鯨曾學人類說話

1980 年代，美國海軍基地曾發生過一件著名事件。一名潛水員在水下作業時，突然聽見低沉男聲不斷喊著：「Out！Out！Out！」他被嚇得立刻浮上水面，結果現場根本沒有開無線電。附近唯一的生物，是一隻名叫諾克（NOC）的白鯨。

研究人員後來確認，那聲音真的是牠發出的。更驚人的是，諾克並未接受正式語言訓練。牠是透過觀察人類發聲方式，主動調整噴氣囊壓力與呼吸結構，硬生生地模仿出類似人類的聲音。對白鯨而言，那幾乎像是在強行改造自己的發聲器官。

很多研究員後來都產生一種微妙感覺：牠們一直在觀察人類，只是大部分時候，沒有特別想加入我們的對話。但如果不主動對話，並不代表牠們聽不懂。相反地，有些海洋哺乳類，甚至能一眼看穿人類的邏輯漏洞。

▋海豚甚至會糾正人類的邏輯錯誤

夏威夷研究員路易斯・赫爾曼（Louis Herman）曾做過一系列海豚語法實驗。海豚阿卡邁（Akeakamai）能理解：「人拿球」與「球拿人」代表完全不同意思。真正讓研究員震驚的一次，是他故意下達錯誤指令：讓阿卡邁把人推到現場不存在的救生圈旁邊。

阿卡邁沒有胡亂搜尋，也沒有焦躁打轉。牠只是把人頂著，然後慢慢地游向代表「No」的符號。意思是：人給你，但游泳池裡沒有游泳圈。那畫面很像老師看見學生把公式寫錯後，默默把考卷推回去。

這讓我想起在城市裡看房子的某些時刻。有些房子條件明明頂級，但人一走進去，身體就會下意識想逃；有些老社區並不豪華，卻能因為陽台灑進來的光、鄰居說話的環境音，反倒讓人突然放鬆下來。不只海豚，人類對棲地的判斷，很多時候也未必寫在理性的「格局圖」上。

▋AI 正在逼近「鯨魚語言聖杯」

2020 年後，「CETI 計畫（Cetacean Translation Initiative）」開始利用 AI 分析超過 1800TB 的抹香鯨聲音資料，結果讓許多科學家相當震撼。鯨魚語言符合「齊夫定律（Zipf's Law）」，這是一種高度智慧語言常見的統計特徵。簡單來說，人類自然語言中，常用詞與次常用詞之間，會形成特殊比例分布。中文符合，英文符合，鯨魚語言也符合。

AI 還拆解出牠們語言中的四個維度：節奏、節拍、速度彈性，以及「裝飾音」。那種裝飾音，有點像古漢語裡的「之、乎、者、也、矣」。它承載的不只是資訊，還包含情緒、身份與語氣。有些研究者甚至開始懷疑：鯨魚語言所能容納的資訊密度，可能遠超人類想像。

▋人類真正害怕的，也許是自己的良心

2007 年，一名漁民在一頭老公鯨體內，發現一枚十九世紀留下的爆炸魚叉，1880 年代的。這代表那頭鯨魚曾帶著人類祖先射進體內的武器，活過一百多年；從蒸汽船時代，一路游到智慧手機時代。 很多人看到這裡，忽然就能理解：為什麼「鯨魚報復人類」這種都市傳說，這麼容易引發共鳴。

因為人類太熟悉報復。

可海洋裡那些龐然巨物，好像不是這樣。

即使遭受幾個世紀的大規模獵殺，依然有座頭鯨會保護落海的人類，依然有海豚在暴風雨中圍著溺水者打轉，依然有鯨群願意靠近船隻，好奇地凝視人類。

後來，科學家發現，鯨類大腦中的「梭形細胞（Von Economo Neurons）」數量極高。這類神經元與同理心、自我意識、社交情感高度相關，某些鯨類的大腦數量甚至超過人類。而且，牠們演化出這套同理心系統的時間，比人類古老得多。

回頭想想，無論是鯨魚在深海建立聲音網絡，還是人類在城市尋找落腳的社區，我們其實都在做同一件事——尋找能讓生命安穩、讓家慢慢長出記憶的「遷徙海域」。

我們自詡為地表唯一的高智商文明，用鋼筋水泥和科技包裝自己的安全感。可當 AI 終於幫我們遞上一支能聽懂深海的聽診器時，我們聽到的，卻是對方幾百年來溫柔的凝視與包容。

有時候我會想。

如果哪天，牠們真的完全學會了人類的語言。

開口對我們說出第一句話。

第一個需要感到心虛、甚至不知道該如何回答的物種，絕對不會是鯨魚。

——萬家鄉