池昌旭驚傳遭韓國稅局「特別調查」！被追繳數十億韓元，盤點這些藝人補稅風波 圖片來源：迪士尼和官方

韓國演藝圈近期稅務爭議一波未平一波又起，繼車銀優、李伊庚、李民基等藝人陸續被點名後，韓國男星池昌旭今（2）日也驚傳遭韓國國稅廳展開非定期稅務調查，並被追繳數十億韓元稅金。根據韓媒報導，首爾地方國稅廳調查二局約在今年3月對池昌旭進行特別稅務調查，調查重點包含國內外演藝收入、片酬結算流程，以及相關法人與費用憑證等；池昌旭所屬經紀公司 Spring Company 則回應，仍在確認事實中。

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近年韓國藝人稅務爭議常見關鍵字，就是「一人公司」與「費用認列」。不少藝人會成立個人企劃公司或工作室處理演藝收入、代言收入與營運支出，但當部分收入被認列為公司收入，或把個人支出列為演藝活動必要成本時，就可能與稅務機關對法規解讀產生落差。也因此，許多藝人經紀公司在事發後多半強調「並非惡意逃漏稅」，而是稅法認知或費用處理標準不同。

池昌旭捲入稅務風波：經紀公司回應「確認中」

池昌旭憑《奇皇后》、《Healer》、《THE K2》、《便利店新星》、《歡迎回到三達里》等作品累積高人氣，是韓劇圈具代表性的男神級演員。這次他被爆遭非定期稅務調查後，外界關注的不只是金額，而是韓國演藝圈是否正進入新一波高強度查稅期。

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據韓媒報導，池昌旭被追繳金額達數十億韓元，但確切數字尚未由官方或經紀公司完整公開。由於經紀公司目前僅表示正在確認相關事實，因此現階段仍應以「遭稅務調查、被追繳稅金報導」描述，避免直接定性為惡意逃漏稅。

藝人稅務爭議1. 李民基：一人工作室費用認列引發補稅

韓國男星李民基近日也因「一人工作室」稅務問題登上新聞版面。根據韓媒報導，李民基經營個人工作室後遭國稅廳查稅，並被追繳巨額稅金。其經紀公司 Sangyoung Ent 發聲明表示，李民基一直誠實履行納稅義務，這次爭議主要來自工作室營運過程中，雙方對「費用處理標準」的認定不同，並強調沒有故意隱匿所得或以不正當手段逃稅，目前已依程序結清追繳款項。

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這類說法也成為近期韓星稅務事件的共同模式：藝人方強調「稅法解讀差異」，稅務機關則從收入歸屬、費用是否合理、公司與個人界線是否清楚等面向檢視。

藝人稅務爭議2. 李伊庚：同樣因獨立公司遭補稅

李伊庚也被韓媒報導，因個人獨立公司接受稅務稽查後遭追繳稅金。韓媒指出，稅務機關關注藝人是否透過個人公司處理部分收入，以降低個人所得稅負；李伊庚所屬公司則否認蓄意逃稅，並表示尊重調查結果，將依程序繳納追加稅額。

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對觀眾而言，這類新聞最容易被簡化成「藝人逃稅」，但實際上，稅務爭議往往牽涉會計制度、公司架構、稅率差異與費用認列。只是對高收入藝人來說，只要金額一大，就很容易從財務問題變成形象危機。

藝人稅務爭議3. 車銀優：高額補稅傳聞曾掀討論

ASTRO成員兼演員車銀優今年初也被外媒報導捲入稅務爭議，傳出遭韓國國稅廳調查並面臨高額補稅，外媒估算金額可能超過200億韓元，不過相關細節與官方說法仍需以韓國稅務機關或經紀公司後續正式說明為準。

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車銀優事件之所以引發高度關注，除了金額龐大，也因他正值演員、偶像與廣告代言多線發展高峰。對韓國演藝圈來說，稅務爭議不只影響個人名聲，也可能牽動代言、影視合作與海外市場形象。

韓國女星宋慧喬過去也曾捲入稅務爭議。2014年，她因過往所得申報問題公開道歉，所屬方當時表示相關稅款與追加稅金已繳清，並稱雖然部分業務委託稅務人員處理，但納稅責任最終仍在本人。

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這起事件後來常被拿來與近年韓星補稅風波對照，原因在於宋慧喬當年選擇公開致歉、承擔責任，後續仍靠作品與形象修復逐步回到一線女星位置，也讓外界看見稅務爭議後「如何危機處理」的重要性。

藝人稅務爭議5. ：陰陽合同風暴重創演藝事業

若把視角拉到華語演藝圈，范冰冰可說是最具代表性的案例之一。2018年，她因涉稅問題遭中國稅務機關調查，最終被要求補繳稅款、滯納金與罰款合計約8.84億元人民幣。事件爆發後，范冰冰一度長時間淡出演藝圈，雖然近年逐漸恢復公開活動，但事業聲勢已難回到當年巔峰。

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范冰冰事件也讓「陰陽合同」、「天價片酬」、「演藝圈查稅」成為熱門關鍵字，並引發中國影視產業後續一連串整頓。

藝人稅務爭議6. 鄭爽：補稅罰款近3億，星途急轉直下

鄭爽則因《倩女幽魂》片酬與陰陽合同問題遭官方處理。上海市稅務部門通報指出，鄭爽因偷逃稅被追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元人民幣，且在規定期限內繳清相關款項。對鄭爽而言，稅務問題並非單一風波，而是與代孕、棄養等爭議疊加，最終導致她在中國演藝圈幾乎全面停擺，成為近年「明星翻車」最具震撼性的案例之一。

鄭爽。圖片來源：微博

藝人稅務爭議7. 鄧倫：連補帶罰1.06億，品牌火速切割

鄧倫曾因逃漏稅遭上海市稅務局通報，連補帶罰共計人民幣1.06億元。官方指出，他涉及虛構業務、轉換收入性質等問題；消息曝光後，鄧倫發文道歉並表示接受稅務機關決定，但品牌代言與社群帳號迅速受到影響，演藝事業也幾乎停擺。鄧倫事件最讓外界印象深刻的，是商業合作「切割速度」。在流量明星高度依賴品牌代言的時代，稅務爭議不只是補錢了事，更可能瞬間改寫藝人的商業價值。

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藝人稅務爭議8. 袁冰妍：個人與關聯企業都被追繳處罰

以《琉璃》打開知名度的袁冰妍，也曾因涉稅問題遭官方通報。重慶市稅務部門指出，袁冰妍取得部分勞務報酬未依法辦理納稅申報，並將部分個人消費支出在控股關聯企業違規列支，最終對她追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計297.38萬元人民幣，對其關聯企業追繳稅款、滯納金與罰款共計132.98萬元人民幣。

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這起事件也再次顯示，藝人個人與關聯企業之間的財務界線，正成為稅務機關高度關注的灰色地帶。