池昌旭驚傳遭韓國稅局「特別調查」！被追繳數十億韓元，盤點這些藝人補稅風波

2026-06-02 17:51 女子漾／編輯周意軒
池昌旭驚傳遭韓國稅局「特別調查」！被追繳數十億韓元，盤點這些藝人補稅風波 圖片來源：迪士尼和官方
池昌旭驚傳遭韓國稅局「特別調查」！被追繳數十億韓元，盤點這些藝人補稅風波 圖片來源：迪士尼和官方

韓國演藝圈近期稅務爭議一波未平一波又起，繼車銀優李伊庚、李民基等藝人陸續被點名後，韓國男星池昌旭今（2）日也驚傳遭韓國國稅廳展開非定期稅務調查，並被追繳數十億韓元稅金。根據韓媒報導，首爾地方國稅廳調查二局約在今年3月對池昌旭進行特別稅務調查，調查重點包含國內外演藝收入、片酬結算流程，以及相關法人與費用憑證等；池昌旭所屬經紀公司 Spring Company 則回應，仍在確認事實中。

圖片來源：迪士尼
圖片來源：迪士尼

近年韓國藝人稅務爭議常見關鍵字，就是「一人公司」與「費用認列」。不少藝人會成立個人企劃公司或工作室處理演藝收入、代言收入與營運支出，但當部分收入被認列為公司收入，或把個人支出列為演藝活動必要成本時，就可能與稅務機關對法規解讀產生落差。也因此，許多藝人經紀公司在事發後多半強調「並非惡意逃漏稅」，而是稅法認知或費用處理標準不同。

池昌旭捲入稅務風波：經紀公司回應「確認中」

池昌旭憑《奇皇后》、《Healer》、《THE K2》、《便利店新星》、《歡迎回到三達里》等作品累積高人氣，是韓劇圈具代表性的男神級演員。這次他被爆遭非定期稅務調查後，外界關注的不只是金額，而是韓國演藝圈是否正進入新一波高強度查稅期。

圖片來源：IG@jichangwook
圖片來源：IG@jichangwook

據韓媒報導，池昌旭被追繳金額達數十億韓元，但確切數字尚未由官方或經紀公司完整公開。由於經紀公司目前僅表示正在確認相關事實，因此現階段仍應以「遭稅務調查、被追繳稅金報導」描述，避免直接定性為惡意逃漏稅。

藝人稅務爭議1. 李民基：一人工作室費用認列引發補稅

韓國男星李民基近日也因「一人工作室」稅務問題登上新聞版面。根據韓媒報導，李民基經營個人工作室後遭國稅廳查稅，並被追繳巨額稅金。其經紀公司 Sangyoung Ent 發聲明表示，李民基一直誠實履行納稅義務，這次爭議主要來自工作室營運過程中，雙方對「費用處理標準」的認定不同，並強調沒有故意隱匿所得或以不正當手段逃稅，目前已依程序結清追繳款項。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

這類說法也成為近期韓星稅務事件的共同模式：藝人方強調「稅法解讀差異」，稅務機關則從收入歸屬、費用是否合理、公司與個人界線是否清楚等面向檢視。

藝人稅務爭議2. 李伊庚：同樣因獨立公司遭補稅

李伊庚也被韓媒報導，因個人獨立公司接受稅務稽查後遭追繳稅金。韓媒指出，稅務機關關注藝人是否透過個人公司處理部分收入，以降低個人所得稅負；李伊庚所屬公司則否認蓄意逃稅，並表示尊重調查結果，將依程序繳納追加稅額。

《和我老公結婚吧》圖片來源：官方
《和我老公結婚吧》圖片來源：官方

對觀眾而言，這類新聞最容易被簡化成「藝人逃稅」，但實際上，稅務爭議往往牽涉會計制度、公司架構、稅率差異與費用認列。只是對高收入藝人來說，只要金額一大，就很容易從財務問題變成形象危機。

藝人稅務爭議3. 車銀優：高額補稅傳聞曾掀討論

ASTRO成員兼演員車銀優今年初也被外媒報導捲入稅務爭議，傳出遭韓國國稅廳調查並面臨高額補稅，外媒估算金額可能超過200億韓元，不過相關細節與官方說法仍需以韓國稅務機關或經紀公司後續正式說明為準。

圖片來源：IG@eunwo.o_c
圖片來源：IG@eunwo.o_c

車銀優事件之所以引發高度關注，除了金額龐大，也因他正值演員、偶像與廣告代言多線發展高峰。對韓國演藝圈來說，稅務爭議不只影響個人名聲，也可能牽動代言、影視合作與海外市場形象。

藝人稅務爭議4. 宋慧喬：曾為稅務疏失公開道歉

韓國女星宋慧喬過去也曾捲入稅務爭議。2014年，她因過往所得申報問題公開道歉，所屬方當時表示相關稅款與追加稅金已繳清，並稱雖然部分業務委託稅務人員處理，但納稅責任最終仍在本人。

《黑暗榮耀》圖片來源：官方
《黑暗榮耀》圖片來源：官方

這起事件後來常被拿來與近年韓星補稅風波對照，原因在於宋慧喬當年選擇公開致歉、承擔責任，後續仍靠作品與形象修復逐步回到一線女星位置，也讓外界看見稅務爭議後「如何危機處理」的重要性。

藝人稅務爭議5. ：陰陽合同風暴重創演藝事業

若把視角拉到華語演藝圈，范冰冰可說是最具代表性的案例之一。2018年，她因涉稅問題遭中國稅務機關調查，最終被要求補繳稅款、滯納金與罰款合計約8.84億元人民幣。事件爆發後，范冰冰一度長時間淡出演藝圈，雖然近年逐漸恢復公開活動，但事業聲勢已難回到當年巔峰。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

范冰冰事件也讓「陰陽合同」、「天價片酬」、「演藝圈查稅」成為熱門關鍵字，並引發中國影視產業後續一連串整頓。

藝人稅務爭議6. 鄭爽：補稅罰款近3億，星途急轉直下

鄭爽則因《倩女幽魂》片酬與陰陽合同問題遭官方處理。上海市稅務部門通報指出，鄭爽因偷逃稅被追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元人民幣，且在規定期限內繳清相關款項。對鄭爽而言，稅務問題並非單一風波，而是與代孕、棄養等爭議疊加，最終導致她在中國演藝圈幾乎全面停擺，成為近年「明星翻車」最具震撼性的案例之一。

鄭爽。圖片來源：微博
鄭爽。圖片來源：微博

藝人稅務爭議7. 鄧倫：連補帶罰1.06億，品牌火速切割

鄧倫曾因逃漏稅遭上海市稅務局通報，連補帶罰共計人民幣1.06億元。官方指出，他涉及虛構業務、轉換收入性質等問題；消息曝光後，鄧倫發文道歉並表示接受稅務機關決定，但品牌代言與社群帳號迅速受到影響，演藝事業也幾乎停擺。鄧倫事件最讓外界印象深刻的，是商業合作「切割速度」。在流量明星高度依賴品牌代言的時代，稅務爭議不只是補錢了事，更可能瞬間改寫藝人的商業價值。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

藝人稅務爭議8. 袁冰妍：個人與關聯企業都被追繳處罰

以《琉璃》打開知名度的袁冰妍，也曾因涉稅問題遭官方通報。重慶市稅務部門指出，袁冰妍取得部分勞務報酬未依法辦理納稅申報，並將部分個人消費支出在控股關聯企業違規列支，最終對她追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計297.38萬元人民幣，對其關聯企業追繳稅款、滯納金與罰款共計132.98萬元人民幣。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

這起事件也再次顯示，藝人個人與關聯企業之間的財務界線，正成為稅務機關高度關注的灰色地帶。

#池昌旭 #李伊庚 #車銀優 #宋慧喬 #國稅局查稅

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
往下滑看更多精彩文章
億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

2026-05-25 08:00 廖嘉紅

高資產長輩離世後，留下上億房產、土地、股票，為什麼有些家庭沒有被遺產稅壓垮？關鍵不是運氣，也不是神奇節稅招，而是早就把「繼承過程中的現金流」設計好。

------

很多家庭財富傳承　＃第一個誤區　是：👉 以為有房、有地、有股票，就代表孩子接得住。

但真正發生繼承時，最麻煩的不是資產不夠，而是現金不夠。

遺產稅沒繳清前，很多遺產不能順利過戶、分割或處分；銀行存款要動用，也常需要繼承人配合。

這時候，如果家族裡有人意見不同、有人急用錢、有人不願意簽名，整個繼承程序就可能卡住。

所以高資產家庭真正重視的，不只是「省稅」，而是：

✅ 家人有沒有錢撐過繼承過程

✅ 有沒有現金繳稅

✅ 不用被迫賣房、賣地、賣股票

✅ 不讓家族資產在最混亂的時候被拆掉

------

很多人會說：「沒錢繳遺產稅，拿土地或股票，#實物抵繳 遺產稅就好了？」這也是 #第二個誤區。

實物抵繳不是你想拿哪一塊地、哪一檔股票去抵就可以。

依《遺產及贈與稅法》第30條及財政部說明，遺產稅原則上以現金繳納；應納稅額在30萬元以上，確有困難不能一次繳納現金時，才可在期限內，就現金不足部分申請實物抵繳，且 #抵繳標的須符合易於變價及保管等條件。

問題是，好的土地用3折公告現值抵稅、或潛力股一旦拿去抵稅，未來增值空間也可能一起送出去了。

------

很多高資產家庭真正看懂的是：👉 遺產稅還沒完稅前，要直接動用「遺產裡的不動產、股票或存款」，通常沒有那麼容易。

房子不是想賣就能賣。

股票不是想質押就能質押。

銀行存款也不是孩子想領就能領。

所以真正有規劃的家庭，不會等到繼承發生後，才讓孩子四處籌錢、被迫賣資產。

他們會在生前就先設計好一筆「遺產外現金」。

這就是 #保險在傳承裡真正重要的功能：👉 不是逃稅，而是 #在遺產之外_替家人準備一筆可以先動用的現金。

依《遺產及贈與稅法》第16條，約定於被繼承人死亡時給付指定受益人的人壽保險金，符合規定時不計入遺產總額。

白話說，長輩還在時就規劃好保單、指定受益人，未來孩子領到保險金，就有機會先處理喪葬費、生活費、房貸、稅款，以及家族協商期間的現金壓力。

這筆錢，可以幫家人撐過繼承過程，也可以預留稅源，好好規劃還有很大機會免繳遺產稅。

你發現了嗎？👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承。

------

至於房子要生前贈與，還是等繼承？這是 #第三個誤區

很多人以為：「房子先給小孩最省稅。」

但如果父母在105年前就持有，房子又增值很多，直接贈與可能讓孩子未來出售時，面臨更高的房地合一稅壓力。

反過來，如果是105年後取得、增值不多的資產，才可能評估分年贈與、每年244萬元免稅額等做法。

更要注意的是，死亡前2年內贈與配偶、子女或特定繼承人的財產，不論贈與時有無申報或繳納贈與稅，依法仍可能被視為被繼承人死亡時之遺產，併入遺產總額申報。所以，不是快過戶就叫節稅！

------

📌傳承沒有一招打天下

👉房子、股票、保險、現金，每一種資產都有不同角色；

👉不同的家庭關係，也要有不同的處理方式。

真正高明的傳承規劃，不是臨終前急著過戶，而是在人還清楚、關係還穩定、資產還能安排時，就先把現金流、稅源與分配邏輯設計好。

👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承！

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

= = = = = = = = =

🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承

讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。

更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw

👉 點作者區，就可找到 R姐承

#遺產稅#贈與

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

#遺產稅 #財政部

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應
往下滑看更多精彩文章
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

2026-05-18 15:02 女子漾／編輯張念慈
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖

有些女人的魅力，不是年輕時的驚豔，而是歲月沉澱後那種越看越耐看的氣質。她們不靠刻意討好，也不靠外表取勝，而是憑著溫柔、智慧與穩定的內在，讓自己在人生每個階段都閃閃發亮。命理觀點中，就有3個生肖女特別屬於「越老越有韻味」的代表，不僅外貌耐看、個性溫柔，還天生自帶幸福體質，一輩子不缺愛也不缺疼。

一起來看看，哪些生肖女最容易活成讓人羨慕的幸福模樣。

編輯推薦

文章目錄

幸福女人生肖1.生肖蛇：氣質型美人，越成熟越有魅力

圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。
圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。

屬蛇的女生，天生就帶著一種低調卻很吸引人的氣場。她們不一定是第一眼美女，卻往往是越相處越讓人著迷的類型。那種安靜、細膩又有分寸的溫柔，總能讓人不自覺想靠近。

她們內心其實非常堅韌，即使遇到再多風雨，也不會輕易失去優雅。屬蛇女懂得照顧自己，也懂得經營關係，既能獨立處理生活中的難題，也能在家庭裡給人十足的安全感。

年輕時的她們像帶點神秘感的玫瑰，到了中年之後，則多了一種從容與智慧。這種成熟感，反而讓她們比年輕時更有女人味，也更容易吸引真正懂得珍惜她們的人。

幸福女人生肖2.生肖雞：聰明能幹，越活越閃耀

圖片來源：微博@田曦薇
圖片來源：微博@田曦薇

屬雞的女生通常很有自己的想法，頭腦清楚、做事俐落，不管在工作還是生活中，都能把事情安排得井井有條。她們不是依附別人的類型，而是自己就能活得很精彩。

這樣的女人，往往特別有吸引力。因為她們不只外在亮眼，更有一種自信與能力帶來的光芒。她們可以是職場上獨當一面的女強人，也能在家庭中成為溫暖又可靠的存在。

最難得的是，屬雞女很懂得平衡。她們知道如何照顧別人，也知道不能忘記照顧自己。這份成熟，讓她們隨著年齡增長，反而越來越有魅力。不是青春不老，而是氣場越來越強大。

幸福女人生肖3.生肖兔：溫柔耐看型，越老越讓人想疼

aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter
aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter

屬兔的女生天生帶著一種讓人放鬆的溫柔感。她們就像春天的風，不張揚，卻總能讓身邊的人感到舒服與安心。她們不愛爭，也不喜歡複雜的人際關係，反而因為這份純粹，特別討人喜歡。

屬兔女通常很懂得照顧別人的情緒，心思細膩又敏感，總能在別人需要的時候，給出剛剛好的關心。她們的愛不是轟轟烈烈，而是細水長流型的陪伴，這種穩定感反而最讓人離不開。

隨著年紀增長，屬兔女的魅力不會消失，反而因為經歷過生活的打磨，更顯得柔和又有力量。她們不是鋒芒畢露的主角，卻常常是讓人最想長久依靠的人。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座生肖 #生肖運勢

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應
往下滑看更多精彩文章
【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

2026-05-19 09:01 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】

—— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

從小，我很愛看狄鶯的歌仔戲。

如今，看見她成為一位心碎的母親，令人感慨。

她的獨生子孫安佐，「又」上新聞了。

這次涉嫌在台北市北投溪畔引燃自製火焰裝置，住處更被查獲槍枝、模擬槍與危險物品，遭法院裁定羈押禁見兩個月。

而警方也證實，傍晚在淡水海邊找到情緒低落的狄鶯。

看到這則新聞，讓人十分感慨。

這不是單一家庭的故事，而是讓所有父母重新思考：

我們究竟要怎麼教孩子？

▋這不是孫安佐的第一次

2018年，孫安佐在美國留學期間，因揚言校園開槍遭逮捕，服刑後遣返回台。

當時，狄鶯與孫鵬幾乎傾盡所有，跨海救子。

身為父母，那份愛與焦急，能夠理解。

只是，事件再次重演，也讓人深思：

我們到底要怎麼愛孩子？



▋同樣是星二代，比莉養出周湯豪

狄鶯曾認為孫安佐因為身為星二代，

一舉一動才會受到社會大眾與媒體的無限放大與檢視。

我想到比莉與兒子周湯豪。

同樣是星二代，卻展現出截然不同的生命狀態。

比莉的教養，很值得深思。

她讓家裡充滿音樂，讓天賦在耳濡目染中自然萌芽。

她重視紀律，也讓孩子明白：

「身為公眾人物，要帶給大家正向力量。」

這個觀念使周湯豪在面對工作低潮或外界壓力時，

以正向、健康的方式（如創作歌曲）向大眾傳遞正面能量。

她歷經婚姻低谷與病痛折磨，卻始終樂觀，從不把情緒變成孩子的負擔。

後來，兒子長大了，也成了母親最溫暖的後盾。

誰長大還會跟媽咪一起合唱尬舞啦？

母子同台合唱〈什麼都不必說〉的畫面，很美。

那不只是舞台默契。

更是一種多年陪伴累積出的情感連結。

▋陪伴，才是最重要的投資

當年，我在台北媒體圈工作。

站在鎂光燈下，看似風光。

但人生最重要的一次決定，是離開舞台，回到新竹。

回家，陪兩個孩子長大。

因為有當年的「捨」，才有今天的「得」。

現在，我和女兒、兒子的關係，不只是母女、母子，更像朋友。

我一直相信：

父母是孩子的鏡子。

孩子會活成他每天看見的樣子。

▋教會孩子感恩

我曾看過孫安佐受訪。

當狄鶯送他價值四萬多的名牌外套時，他說：「我根本不需要。」

那一幕讓我印象很深。

輕易得來的東西，往往不會珍惜。

給孩子資源，從來不是問題。

教會孩子珍惜與感恩。

每天陪他聊聊：

今天最值得感謝的一件事是什麼？

今天最值得感謝的人是誰？

懂得感恩的孩子，面對人生的挫折，不會抱怨，相信一切事情發生，一定有他的意義。

▋真正的起跑點，不在財富

很多人以為，有錢人的孩子贏在起跑點。

但真正的起跑點，從來不是家裡有多少錢。

是父母願意花時間，

陪伴孩子建立正確的價值觀。

幸福從來不會突然發生，

它是一點一滴累積出來的。

真心希望孫安佐能理解父母的用心。

更希望狄鶯與孫鵬能平安度過這次難關。

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#生命 #孫安佐 #親子教養 #狄鶯孫鵬

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應
往下滑看更多精彩文章
經典就是耐看！5部「重刷率最高」陸劇推薦，《慶餘年》上榜、這一部永遠封神

經典就是耐看！5部「重刷率最高」陸劇推薦，《慶餘年》上榜、這一部永遠封神

2026-05-15 14:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

每次鬧劇荒，或是心情煩悶想找部戲「下飯」時，你腦中第一個浮現的是哪部劇？有些陸劇雖然已經完結多年，但無論是精緻的服化道、邏輯滿分的台詞，還是那種讓人想一磕再磕的 CP 感，都讓它們成為網友心中「即使看了N也不會膩」的存在。這回為大家整理出 5 部人生必看的重刷率神劇，快來看看你的本命有沒有上榜！

TOP 5：白敬亭田曦薇卿卿日常

「最療癒的古裝輕喜劇，三餐四季的溫馨日常！」 如果說要找一部沒有狗血雌競、充滿歡樂的「電子榨菜」，這部絕對是首選！田曦薇把李薇那種愛吃又機靈的甜妹屬性詮釋得太討喜了，配上白敬亭外冷內熱的「尹崢」，兩人「先婚後愛」的互動簡直甜到心坎裡。劇中大量描繪了三餐四季、女孩們清醒獨立又互助的溫馨日常，每次重刷都能在輕鬆幽默的節奏裡被深深治癒，是配飯吃能讓人多扒兩碗飯的神劇！

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

TOP 4：張若昀、陳道明《慶餘年

「二刷才懂的伏筆，權謀劇也能這麼好笑？」 隨著《慶餘年》系列持續火熱，回頭重溫第一季的人數依舊驚人。這部戲最強的地方在於，它不只是單純的爽劇，劇本邏輯嚴絲合縫，每個小配角都滿身是戲。重刷時，你會發現很多第一次沒注意到的細節伏筆，這種「燒腦與幽默並存」的高質感，讓它成為男生女生都欲罷不能的耐看經典。

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

TOP 3：吳磊、趙露思《星漢燦爛・月升滄海》

「宿命感的頂峰，疑商夫婦的化學反應太強！」 說到「看完走不出來」的劇，星漢夫婦絕對榜上有名！吳磊飾演的凌不疑那種孤寂又瘋魔的愛，配上趙露思飾演的程少商那種堅韌的性格，火花簡直要把螢幕炸裂。除了愛情，這部劇對親情與家庭糾葛的描寫也非常細膩，每次重看都會被不同的哭點擊中。

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

TOP 2：趙麗穎、馮紹峰《知否知否應是綠肥紅瘦》

「最頂級的電子榨菜，藏在柴米油鹽裡的智慧。」 《知否》可以說是許多人的「安眠藥」和「心靈雞湯」。雖然節奏緩慢，但那種古代生活的氛圍感與處世哲學，讓人越看越入迷。不管是看明蘭如何機智宅鬥，還是看祖母對她的百般呵護，都能在浮躁的節奏中找到平靜。這部戲不是第一眼驚艷，而是那種「二刷三刷後更香」的醇厚滋味。

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

TOP 1：孫儷、陳建斌《甄嬛傳》

「甄學永流傳，拿放大鏡看也挑不出毛病！」 第一名毫無懸念，當然是我們的《甄嬛傳》！開播至今超過 10 年，依然每天都有人在網路上討論「甄學」。無論是華妃的霸氣台詞，還是安陵容的心理戰，這部劇的台詞與節奏簡直是教科書級別。無論你是心情好、心情壞，還是單純想聽點聲音，隨便點開一集都能順著看下去，它已經不只是一部劇，更是一種情懷！

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#慶餘年 #白敬亭 #張若昀 #田曦薇 #卿卿日常 #陸劇推薦 #精彩陸劇

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應
往下滑看更多精彩文章
網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板

2026-05-18 10:36 女子漾／編輯許智捷
網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他，冠軍根本理想男友模板。圖片來源：電視劇官方微博
網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他，冠軍根本理想男友模板。圖片來源：電視劇官方微博

陸劇最讓人上頭的，不只是劇情高甜或虐心反轉，而是那些讓觀眾忍不住冒出一句「這種男友到底哪裡找」的男主角。有人是默默守護型，有人是高智商深情派，也有人表面冷淡、實際寵到不行。這次盤點網友熱議「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10，不重複同角色，看看哪些男人真的讓劇迷集體戀愛腦發作。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

編輯推薦

TOP10：《當我飛奔向你》張陸讓（周翊然飾）

如果學生時代真的遇到張陸讓，大概很多人都會直接暈船。

《當我飛奔向你》裡的他，是標準的安靜學霸型男友，話不多，卻總是在妳需要的時候默默出現。不是那種高調示愛派，反而靠細節殺人。陪伴、傾聽、把妳放進生活規劃裡，這種青春系戀愛最容易讓人回味。

TOP9：《星漢燦爛》凌不疑（吳磊飾）

凌不疑根本就是「危險又讓人心動」的代表。

身為少年將軍，他身上有極強的壓迫感與神秘氣場，外表冷峻難靠近，但一旦認定一個人，就是全世界只護著妳。這種佔有慾強又極致專情的人設，雖然放現實可能有點危險，放在陸劇裡卻讓觀眾瘋狂。

TOP8：《你是我的城池營壘》邢克壘（白敬亭飾）

想談戀愛，也想要安全感？邢克壘就是答案。

特警身份自帶男友濾鏡，但真正圈粉的是他的反差萌。工作時冷靜果斷，面對喜歡的人卻會露出笨拙又可愛的一面。沒有油膩套路，而是很真誠地學著愛人，這種成熟又有點呆萌的類型殺傷力超強。

TOP7：《長月燼明》澹台燼（羅雲熙飾）

先說，這種戀愛很危險，但真的很有戲劇張力。

澹台燼不是傳統完美男友，甚至有點瘋、有點偏執，但也正因為角色情感極端，才讓觀眾看得欲罷不能。他那種「全世界都不要我，但妳不行離開」的執念型愛情，根本是高濃度戀愛幻想。

TOP6：《去有風的地方》謝之遙（李現飾）

這種男友類型，應該是很多成年人真正會想選的答案。

謝之遙沒有誇張霸總光環，也不是刻意製造曖昧的撩王，他迷人的地方，是成熟、穩定、情緒健康。會支持妳、理解妳，也尊重妳的人生節奏。比起轟轟烈烈，這種舒服又安心的陪伴型戀愛，反而更讓人嚮往。

TOP5：《偷偷藏不住》段嘉許（陳哲遠飾）

段嘉許會紅，不是沒原因。

他把哥哥系男友的魅力直接拉滿，會接住妳的不安，也會用剛剛好的幽默化解尷尬。最讓人淪陷的是，他從來不是單向輸出式寵愛，而是真的把對方當成值得珍惜的人對待。

這種戀愛感，不是甜而已，是會讓人很有被愛的實感。

TOP4：《愛你》何蘇葉（張凌赫飾）

張凌赫這次真的把「蘇感」演成必殺技。

何蘇葉不是那種浮誇示愛型，而是很會透過眼神和互動慢慢把人撩到失守。成熟、有分寸，又帶點克制感，最危險的就是這種看起來冷靜，實際超會愛的人。

難怪這角色一播出就直接衝進戀愛男友討論榜。

TOP3：《玫瑰的故事》何西（林一飾）

年下男魅力，真的不能小看。

何西最迷人的地方，是那種毫不掩飾的真誠與熱烈。喜歡就是喜歡，不玩心機、不搞試探，反而讓人感受到很純粹的心動。對習慣複雜感情的人來說，這種直球式愛情殺傷力超大。

TOP2：《難哄》桑延（白敬亭飾）

桑延這種人，就是典型的「嘴上很壞，行動超愛」。

嘴巴不饒人，但真正遇到妳受委屈時，比誰都先站出來。這種毒舌包裹深情的人設，永遠是戀愛市場熱門款。最讓人上頭的是，他的愛不是一直掛嘴邊，而是藏在每一次偏心裡。

TOP1：《你是我的榮耀》于途（楊洋飾）

如果要選「最適合長期交往」的陸劇男主，于途真的很難輸。

身為航太工程師，他有理性、有抱負，也有面對人生低潮時的脆弱與真實。不是浮誇型戀愛對象，而是那種會陪妳一起面對生活的人。成熟、專情、有責任感，還帶一點高冷反差。

比起短暫心動，于途更像那種會讓人想認真談未來的人。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#陸劇 #楊洋 #張凌赫

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應

最新文章

初夏午後的散步 : 自然野趣的微觀「偽毛毛蟲」與樹木人工皮

初夏午後的散步 : 自然野趣的微觀「偽毛毛蟲」與樹木人工皮

#散步趣

巧比。針線包 2026.06.02 8
池昌旭驚傳遭韓國稅局「特別調查」！被追繳數十億韓元，盤點這些藝人補稅風波

池昌旭驚傳遭韓國稅局「特別調查」！被追繳數十億韓元，盤點這些藝人補稅風波

#池昌旭 #李伊庚 #車銀優 #國稅局查稅 #宋慧喬

女子漾／編輯周意軒 2026.06.02 18
連戰二媳婦路永佳曝15歲兒「想當流浪漢」！大嘆當媽不容易還好有「它」相伴

連戰二媳婦路永佳曝15歲兒「想當流浪漢」！大嘆當媽不容易還好有「它」相伴

#精油 #路永佳 #連戰 #芳療品牌 #LUYC #廖家儀 #張齡予

女子漾／編輯ANDREA 2026.06.02 156
夏日電費怎麼省？LG四大「家電理財術」必看，同步推這台「循環扇」一用就愛上

夏日電費怎麼省？LG四大「家電理財術」必看，同步推這台「循環扇」一用就愛上

#電費 #LG #家電 #氣溫 #DIKE #循環扇 #冷起 #省電

女子漾／編輯ANDREA 2026.06.02 20
被評近兩年「此生不可錯過」陸劇TOP 6！肖戰《藏海傳》權謀天花板，這一部第一名無話可說

被評近兩年「此生不可錯過」陸劇TOP 6！肖戰《藏海傳》權謀天花板，這一部第一名無話可說

#肖戰 #藏海傳 #張凌赫 #逐玉 #田曦薇 #張婧儀 #陸劇推薦 #2026陸劇

女子漾／編輯ANDREA 2026.06.02 86
《超少女》藏太多亮點！LE SSERAFIM獻唱主題曲，《龍族》公主米莉愛考克甩開「超人跟班」標籤

《超少女》藏太多亮點！LE SSERAFIM獻唱主題曲，《龍族》公主米莉愛考克甩開「超人跟班」標籤

#超少女 #超狗 #電影 #DC

女子漾／編輯王廷羽 2026.06.02 32
《果實》粉絲見面會登場 西門町夜晚被粉紅泡泡填滿

《果實》粉絲見面會登場 西門町夜晚被粉紅泡泡填滿

#西門町 #西門 #姚愛寗 #藝人大小事

陳唯君 2026.06.02 26
關曉彤《耀眼》長腿太搶戲！9位身高170以上陸劇女星 王楚然、劉亦菲、唐嫣全是天生衣架子

關曉彤《耀眼》長腿太搶戲！9位身高170以上陸劇女星 王楚然、劉亦菲、唐嫣全是天生衣架子

#藝人大小事 #關曉彤 #劉亦菲 #王楚然 #耀眼 #唐嫣 #古力娜扎

女子漾／編輯張念慈 2026.06.02 440
5月陸劇角色榜公開！《耀眼》青春CP太上頭，楊洋、田曦薇、王鶴棣都上榜

5月陸劇角色榜公開！《耀眼》青春CP太上頭，楊洋、田曦薇、王鶴棣都上榜

#黑夜告白 #楊洋

女子漾／編輯許智捷 2026.06.02 127
Netflix台劇《男公館》開播負評炸鍋！陳奕親回酸民　黑色幽默到底在演什麼？1-6集劇情一次看(持續更新．．．)

Netflix台劇《男公館》開播負評炸鍋！陳奕親回酸民　黑色幽默到底在演什麼？1-6集劇情一次看(持續更新．．．)

#男公館 #陳奕 #周予天 #孫沁岳 #張立昂 #羅宏正 #吳思賢 #石知田 #台劇 #Netflix

女子漾／編輯周意軒 2026.06.02 293
18+