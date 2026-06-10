2026-06-10 08:00 J.T
【月薪3.5萬、租金1.5萬、72%背貸款——這一代台灣年輕人，到底輸在哪裡？】 —— 不是你不努力，而是有一件事，從來沒有人告訴你
▋54.9%的人，覺得自己是「人生失敗組」
這不是一句自我放棄的話，而是一份調查的真實數字。今年3月，台灣求職網站yes123調查了39歲以下的上班族：54.9%認為自己是「人生失敗組」。40%正處於入不敷出狀態。72%背負貸款。23%幾乎沒有任何積蓄。
同一個時間，台股已連續3年漲幅超過20%。今年更進一步上漲48%，台灣股市市值一舉超越加拿大與印度，躍升全球第5大。今年第一季GDP成長13.69%，創下1987年以來近39年的最高單季紀錄。
這兩組數字，同時都是真的。這就是現在的台灣：國家在狂歡，但越來越多人感覺，自己沒有被邀請進去。
▋不是你不努力，是桌子本來就沒有你的位子
南韓媒體《東亞日報》今年5月31日的報導說得很直接：台灣這波AI與半導體的繁榮，真正能從中獲益的，只有那不到3%的勞動人口。台灣半導體產業僱用了大約30萬人，在全台1,100萬總勞動力裡，不到3%。即使把整個IT製造業算進去，科技業人口也只有約100萬。其他超過90%的工作者——服務業、傳統製造業、教育、餐飲、零售——對他們來說，這場AI盛宴，是平行世界的故事。
台灣去年的平均工時，比韓國還長100多個小時。但平均薪資中位數只有38,000元，連韓國的60%都不到。更殘酷的是，台北的房價所得比已來到15.41倍，超過了香港（14.4倍）與首爾（13.9倍）。一個月薪38,000的上班族，光是台北最小最舊的套房，每月就要付出15,000元的房租。
剩下的23,000元，要怎麼活？
▋把你的錢轉走了，你知道嗎？
4位台灣經濟學家在2021年寫了一本書，叫《致富的特權》。
他們說，台灣央行長期為了支持以台積電為首的出口大型企業，刻意維持新台幣貶值的匯率政策。貨幣被壓低，出口企業等於拿到了隱形補貼；但對一般家庭、對每天去超市買菜的人、對把薪水存進銀行的人——等於被悄悄多收了一筆稅。
大麥克指數顯示，新台幣是主要貨幣中被低估最嚴重的貨幣之一。用白話說：你辛苦賺來的每一塊錢，在國際上的購買力，一直比你以為的更低。這就是為什麼，即使台灣GDP成長、股市大漲，很多人卻反而覺得「越來越買不起東西」。
▋省了一年，省出了什麼？
有人在網路上曬出他的「2025乞丐超人紀錄簿」——整整一年，364張超商折扣食品貼紙，省下了10,688元。這份記錄，讓很多人又哭又笑。哭的是心疼，笑的是共鳴——因為太多人都有一樣的生活感受。
但我想輕輕問一句：如果你一整年這麼努力省，卻從來沒有人告訴你「省下來的錢，要怎麼用才能真的保護自己」，那這份努力，能走多遠？
在薪資沒有跟上的年代，個人能做的事有限，但不是沒有。真正看過財務困境現場的人都知道，真正的差距，往往不是薪水差了多少，而是有沒有人在某一天，給你提了一個建議：「先把保護自己這件事，排在第一位。」
▋有一件事，今天就可以開始
你現在可以做的，不是明天立刻買一堆保險，也不是馬上去開戶買股票。而是，問自己三個問題：如果明天無法工作，我的現金流能撐幾個月？我的家人知道我有哪些重要的財務安排嗎？如果收入突然中斷，我有沒有任何一個「備案」？
很多人從來沒有想過這三個問題，因為從來沒有人告訴他們，這些問題比每天省幾十元更重要。月薪35,000的人，不是沒有資格規劃財務。恰恰相反，收入越有限的人，越需要把每一分錢放對地方。
台股漲了48%，你的生活有沒有跟著好一點點？如果還沒有，也許是時候，開始為自己安排一個不靠股市也能安心的底線。
我是 JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是基金經理， 但有些想法，想跟你分享。
（本文財務規劃相關內容，僅供參考，實際安排仍需依個案狀況與專業人士評估。）
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