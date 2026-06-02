2026-06-02 15:57 女子漾／編輯ANDREA
連戰二媳婦路永佳曝15歲兒「想當流浪漢」！大嘆當媽不容易還好有「它」相伴
路永佳今日（2日）正式宣布創立全新精油芳療品牌「LUYC」登場！首發新品「靜謐系列私密處潔淨露」也同步亮相，這款歷時兩年多籌備的私密保養，打破傳統「問題導向」的訴求，將頂級精油芳療融入日常，為現代女性與高壓媽媽們帶來最溫柔的身心陪伴。
育兒崩潰日常？路永佳笑曝15歲兒吵架大喊「去當流浪漢」
品牌名稱「LUYC」代表著「Love Unconditionally Your Choices（無條件地愛自己的每一個選擇）」。提到為何深入精油世界，路永佳在今日的採訪中也忍不住大吐「媽媽苦水」！她透露15歲大兒子正值心思難測的青春期，某次母子起爭執，兒子直言「什麼事都不想做，只想待在家」，讓平時負責扮黑臉的她當場開轟：「你什麼事都不要做，今後沒有辦法養活你自己，不然你就出去做流浪漢！依你這個個性，你連流浪漢都做不好！」
結果深夜下著大雨，兒子還真的負氣離家出走，爆笑的是，身旁兩個妹妹不但沒心疼，還搞笑直呼：「你就讓他走啊！家產都是我們的了，你快走！」好在1個半小時後兒子淋成了落湯雞默默回家。路永佳笑說，每天跟青春期小孩鬥智鬥勇，氣到失眠時，晚上真的都要靠精油來平撫情緒與助眠，這份「真實的高壓媽媽日常」也成了她創立品牌的最佳契機。
義大利頂級製造！三款奢華香氛連老公連勝武都搶著用
為了給肌膚與情緒最安心的照顧，路永佳親赴義大利，攜手具植萃經驗的 LARICO COSMETIC LAB 生產，全系列更通過歐盟認證。首發潔淨露推出舒緩安定的洋甘菊、溫柔療癒的玫瑰與沉穩放鬆的廣藿香。她更甜笑透露，熱愛健身的老公連勝武雖然負責扮白臉當孩子的朋友，但不僅超支持她創業，更是產品的「第一批受益者」，甚至還會直接拿去洗澡、洗臉呢！
星光熠熠力挺！從公益「陪伴感」延續到女性身心保養
發布當天多位好友現身力挺，包含演員廖家儀、主播張齡予等人。廖家儀與路永佳私下常相約打高爾夫並投入公益；張齡予更是從婚前就與她相識。路永佳表示，創立品牌是希望將「心希望協會」公益中的「陪伴感」延續至日常。未來 LUYC 也將與「渃學院」合作推出精油芳療工作坊，帶領大家在香氣中找回生活、育兒與愛自己的完美平衡！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower