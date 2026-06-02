夏日電費怎麼省？LG四大「家電理財術」必看，同步推這台「循環扇」一用就愛上

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隨著六月夏季電價悄悄逼近，逐漸飆升的氣溫與電費帳單，無疑成了生活中的精緻考驗。

國內的電價是採用累進費率的方式計算，用的電愈多，每度電的價格愈高。 另外，還有所謂的季節電價，也就是每年的6~9月(稱為夏月)，每度電的價格會比10~5月(稱為非夏月)來的高一些，以下方一般住家適用的電價表為例：

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簡單的說，根據上面的圖表，家裡每個月用的前120度電，不管是非夏月或夏月期間，每度都是1.78元，接下來的210度電(圖中121度~330度部分)，非夏月期間每度是2.26元(夏月期間則為2.55元)，餘此類推。 舉個例子來說，如果4月家裡一共用了350度電，我們可以把這350度作以下的劃分：

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因為用電期間是在4月，適用非夏月電價，所以最前面的120度，每度電是1.78元，接著210度部分，每度電2.26元，最後的20度，每度電是3.13元。 同樣的道理，如果這350度電是在7月用的，那麼，最前面的120度，每度電還是1.78元，但是接著210度部分，每度電2.55元，最後的20度，每度電是3.80元。

LG電子為此提出四大「家電理財術」，結合AI感測與智慧變頻，將每一度電完美投資在生活品質上，讓你在炎夏裡依然從容、舒適，散發迷人質感。

第一術：預算精算，空調也要訂製專屬微風

夏日用電大戶非冷氣莫屬，LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調打破盲目吹風的模式，透過ThinQ APP就能自訂每日目標電量與使用時間，讓電費不再爆預算。具備三段省電模式，能隨室內人數靈活調整運轉效能；全新AI空調更能「主動感知」空間與人員位置，一鍵啟動AI氣流，把涼爽送到最需要的地方，省電與舒適兼得。

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第二術：精準控溫，冰箱也是保鮮理財大師

全天候運轉的冰箱，是廚房裡的隱形耗電來源。LG智慧變頻四門冰箱搭載AI智慧變頻壓縮機，配合LinearCooling線性冷卻技術，精準控溫並減少溫差。最聰明的是ThinQ APP的AI Fresh功能，會自動記錄分析三週的使用習慣，在冰箱開關高峰期前兩小時主動降溫1°C，即使囤滿夏日輕食食材，也能維持最佳保鮮效率。

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第三術：數據導向，讓呼吸成為頂級享受

面對看不見的過敏原，空氣清淨機不該憑感覺運轉。LG PuriCare AeroBooster空氣清淨機內建PM1.0懸浮微粒感應器，搭配AI+智慧感測功能，主動依空氣品質調整模式，避免無效運轉，節能效果高達49%。經典的360度設計能將潔淨空氣吹送至5.5公尺遠，讓家中的每個角落都流淌著純淨。

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第四術：高效率洗烘，一鍵開啟精緻家務時光

台灣夏日悶濕，衣物換洗頻繁。LG WashCombo AI熱泵滾筒洗衣機具備大容量，搭載AI DD直驅變頻馬達，能智慧偵測衣物重量與材質，自動投入適量洗劑。烘衣則採用HeatPump雙變頻熱泵除濕技術，低溫烘乾不傷衣料，整體能耗更減少高達55%。搭配勁速洗最快30分鐘完成洗程，把繁瑣家務變得高效率，留更多時間給自己。

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同步推薦：

隨著夏日熱浪來襲，如何在悶熱季節裡保持優雅，成了追求生活質感的必修課題。

雙全國際獨家代理品牌DIKE，今年帶來令人驚豔的消暑解方，全新推出首創變頻雙管設計的「冷暖變頻移動空調」與「無線循環扇」，打破空間束縛，無論是居家角落或戶外露營，都能隨時隨地開啟專屬的清涼時光。

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作為移動空調領航者，DIKE繼2024年創下首月1600萬預購佳績後，全系列已熱銷破萬台。今年專為小家庭與小攤商打造的「冷暖變頻移動空調」，首創進氣與排熱分離的雙管變頻設計，徹底解決傳統移動空調因室內負壓而吸入外頭熱空氣的痛點，冷房效率更有感。

最棒的是，它免去安裝室外機的繁瑣，能隨心移動，且集結製冷、暖風、除濕、送風四大功能，一機優雅陪伴四季。面對台灣潮濕天氣，其除濕模式具備9段調節，日除濕量高達67.2公升，搭配抗菌率達99.99%的銀離子濾網，吹出清爽健康的風，讓呼吸也成了一種享受。

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另一款質感生活好物「DIKE無線循環扇」，則為戶外美學與通風寫下新定義。強勁風距可達6.8公尺，具備貼心的可拆式結構，能自由切換桌扇或立扇，還能搭配免費加贈的「水霧扇套件」，一秒變身戶外降溫神器。

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擺脫插座束縛，內建大容量電池可長效續航28小時，並提供10段風速與3種模式，配合遠端遙控，動動手指就能訂製最舒服的微風。目前DIKE無線循環扇已在嘖嘖募資平台預購中。這個夏天，就用兼具美學與機能的DIKE，為日常注入一抹溫柔涼意。

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