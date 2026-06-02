2026-06-02 15:12 女子漾／編輯ANDREA
被評近兩年「此生不可錯過」陸劇TOP 6！肖戰《藏海傳》權謀天花板，這一部第一名無話可說
劇荒退散！2025到2026年的陸劇圈可說是神仙打架，不僅爆款頻出，許多口碑神作更是讓人一追就停不下來，甚至被廣大網友封為「此生必看」！今天為大家精選了6部絕對不能錯過的頂級神劇，無論是高智商權謀、極致雙強戀愛，還是甜到心坎裡的現代偶像劇通通都有。趕快把這份神仙片單收藏起來，保證讓你熬夜也要追完！
TOP 1：《逐玉》
先婚後愛、極致拉扯的雙強戀愛！ 現象級的古裝爆款《逐玉》絕對是必追首選！故事不走傻白甜路線，而是將「先婚後愛」、「身分反轉」與「舊案復仇」完美融合。張凌赫飾演的落難侯爺與田曦薇之間充滿了互相提防卻又忍不住靠近的極致拉扯。兩人從把彼此當作工具人，到最後雙向奔赴，超強的CP感讓人嗑到停不下來，絕對是古偶迷的神作！
TOP 2：《藏海傳》
步步為營的復仇大戲、高智商權謀神作！ 喜歡權謀復仇劇的女孩們，這部超級巨作請直接點開！由頂流男神肖戰與張婧儀強強聯手，講述男主角在幼時慘遭滅門，蟄伏十年後化身腹黑謀士「藏海」重返朝堂，誓言找出真相為家族洗刷冤屈。劇中不僅有環環相扣的高智商博弈與借刀殺人的計謀，還有男女主角從互相利用到雙向救贖的深刻虐戀。全程高能反轉，絕對是近年最出色的權謀天花板！
TOP 3：《許我耀眼》
主演：趙露思、陳偉霆
霸總與清醒大女主的完美碰撞！ 趙露思這次不演甜妹，化身人間清醒的都市女孩許妍！《許我耀眼》一上線就話題不斷，劇中她與陳偉霆飾演的霸道總裁上演了一場成年人之間勢均力敵的愛情博弈。超強的代入感與女主角一路逆襲的超颯發言，讓無數觀眾產生強烈共鳴，是一部質感極佳、越看越上頭的現代都會大劇。
TOP 4：《難哄》
主演：白敬亭、章若楠
超人氣IP改編，深情暗戀天花板！ 作為超高人氣小說改編，《難哄》一開播就引爆全網話題！白敬亭完美還原了書中深情又嘴硬的桑延，與章若楠飾演的溫以凡展開了一段從合租室友到解開多年心結的浪漫愛情。劇中細膩的暗戀情愫與真實的久別重逢，保證讓你每一集都跟著又哭又笑，堪稱現代現偶的必看經典。
TOP 5：《國色芳華》
主演：楊紫、李現
「童顏夫婦」大唐二搭，女性創業超勵志！ 自《親愛的，熱愛的》後，楊紫與李現終於在《國色芳華》中二搭啦！這部劇講述了商戶之女與花鳥使從相識到成為「匠人與投資人」黃金搭檔的故事。不僅有男主暗中守護的動人戲碼，劇中女性獨立自強、專心搞事業的劇情更是讓人看得熱血沸騰，是一部充滿正能量與絕美大唐風華的古裝大劇。
TOP 6：《凡人修仙傳》
主演：楊洋、金晨
頂級特效加持，修仙題材口碑逆襲黑馬！ 如果你對修仙劇還停留在談戀愛，那這部絕對會顛覆你的想像！《凡人修仙傳》真實還原了底層小人物一路靠著堅定道心、突破逆境的熱血修仙路。沒有狗血的戀愛腦情節，只有高能反轉的劇情與媲美電影級別的極致視覺饗宴，被網友大讚「終於拍出修仙該有的味道」，絕對是史詩級熱血大作！
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