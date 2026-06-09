2026-06-09 09:00 J.T
【巴菲特給老婆的錢，90% 壓在 1 檔——這才是他 60 年投資生涯最誠實的告白】 —— 全世界最會選股的人，幫自己家人安排的卻是最不需要選股的策略，你想過為什麼嗎？
▋ 巴菲特的兩種面孔：給股東的和給老婆的，完全不同
巴菲特幫波克夏股東從 1964 年到 2023 年創造了超過 438 萬倍的累積報酬。就是這個人，在自己的遺囑裡寫下這樣一段話：把 90% 的錢放進一檔低成本的標普 500 指數型基金，另外 10% 放短期美國公債。沒有選股。沒有主動操盤。沒有找私人基金經理。
我每次跟客戶講到這件事，對方幾乎都會安靜幾秒。那個停頓不是因為聽不懂，是因為想通了什麼。
這個一輩子告訴市場「我能選到好股票」的人，給老婆留的，是一個連他自己都不需要出現的組合。這不是矛盾。這是他說了幾十年、但很少人真正聽進去的那句話的具體版本：大多數人，根本不該選股。
▋ 你以為你在做投資，其實你在做的是賭明牌
我這幾年接觸過不少家庭。很多人的「投資計劃」，拆開來看，大概是這樣的：聽朋友說哪一檔好，買進去。漲了有點開心，但不知道要不要賣。跌了開始查資料、問別人，越查越慌。最後某天受不了，砍掉，喘一口氣。然後換一檔，重複一遍。
這不是投資。這是用自己家的錢在練習判斷力，而且每一次練習的學費都不便宜。
反常識的地方就在這裡：很多人覺得投資要積極、要研究、要動作頻繁才叫認真。但巴菲特用老婆的錢示範了另一件事——真正能讓財富穩定累積的機制，是你不在場的時候它還能自己跑。他選的標普 500，等於同時持有美國最大 500 家企業。這幾年挺過俄烏戰爭、關稅風暴、通膨衝擊，2026 年 4 月還第一次摸上 7500 點。不是因為有人在盯盤，是因為這 500 家公司每天都在上班。
▋ 那 10% 的公債，是留給人性弱點用的
很多人只記得 90% 的指數型基金，忘了旁邊那 10% 的短期公債。那 10% 不是用來賺錢的。它的功能是：在市場大跌、帳面難看、人心惶惶的時候，讓你還有一筆隨時能動、損失有限的錢可以用——不必在最糟糕的時間點，被生活逼著把指數基金賣掉。這個設計背後的邏輯，我在幫家庭做財務規劃的時候反覆講過：你的資金裡，一定要有「停下來能用的錢」，和「放著不動的錢」，這是兩個不同的池子，不能混。
停工三個月，家裡最先撐不住的那筆支出，不應該跟你的長期投資放在同一個地方。兩個池子攪在一起，就是很多人在市場下跌時被迫出場的真正原因。不是他們判斷錯了市場，是他們沒有留後路。
三件現在就能著手的事：第一，把手上的錢分類，哪些三年內可能要用，哪些十年不動也沒關係。第二，那筆「放著不動的長期錢」，認真考慮低成本指數型基金，台灣也有追蹤標普 500 的 ETF。第三，那 10% 的「緩衝資金」，放台幣定存或短期債券型基金，目的不是要賺錢，是讓你在市場亂的時候，不必動到長期倉位。
▋ 把這個邏輯用在退休規劃上，比任何明牌都值錢
我見過太多人，退休前幾年還在追個股，說要用差價來補退休金的缺口。問題是，退休後的你沒有薪水補倉。市場一跌，帳面縮水的那個數字，就是你當月實際少了的生活費。那個壓力的重量，跟你四十歲有收入、可以等的時候，完全不同。
巴菲特幫老婆設計這套組合，核心不是「讓她賺最多」，是「讓她不需要依賴任何人的判斷，就能安穩活下去」。這才是財務安排最難的部分。也是最多人還沒想清楚的部分。
你現在的投資組合，如果明天你突然不能工作，它還能撐幾個月？
我是 JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是基金經理， 但有些想法，想跟你分享。
(本文所述投資觀念僅供參考，實際財務、傳承及稅務安排請依個人狀況諮詢專業顧問。)
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