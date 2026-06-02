2026-06-02 11:29 陳唯君
《果實》粉絲見面會登場 西門町夜晚被粉紅泡泡填滿
台灣原創百合劇《果實》於5月31日在台北西門町Westar舉辦粉絲見面會，現場聚集大量來自海內外的觀眾，座位區幾乎全滿，氣氛在開場前便已逐漸升溫。整場活動以較為輕鬆的節奏展開，讓觀眾得以近距離感受劇集延伸出的情感氛圍。
活動由孔晨羽率先登台演唱主題曲，熟悉的旋律響起時，現場情緒隨之被帶入劇中世界，也為後續橋段鋪陳。隨後姚愛寗與趙妮綺一同登場，帶來一段雙人舞演出，動作編排與節奏呼應劇中關係的細膩層次，兩人之間的眼神與互動，也自然延續角色之間的情感張力，讓觀眾更容易投入其中，粉紅泡泡不斷浮現。
《果實》自3月27日全球上線後，在社群平台持續累積討論，也逐漸在海外觀眾間擴散開來，並受到國際影展關注，入圍多倫多國際女性影展「最佳女主角」與「最佳編劇」兩項提名，成為近年少數進入該競賽單元的台灣百合微短劇作品之一。此次粉絲見面會，也是劇組首次在台灣正式與觀眾面對面交流。
活動中安排了角色互動與問答環節，包含情境重現與即興回應等設計，讓主演能在舞台上展現不同於劇中設定的一面。當大螢幕播放經典片段時，兩人也隨之即興重現部分畫面，讓影像與現場交錯出不同層次的觀看感受。整體氛圍在輕鬆對話與笑聲中持續，也讓觀眾看見角色之外更自然的一面。
劇中象徵性的寵物貓「洋芋片」也在活動中登場，成為現場另一個受到關注的焦點。兩位主演與貓咪互動的畫面，也讓整場活動多了一層生活感與溫度。
活動接近尾聲時，現場展示了與劇集相關的周邊物件，觀眾在場邊停留交流，整體節奏也逐漸收束，為這場見面會留下美好結尾。
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