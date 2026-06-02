5月陸劇角色榜公開！《耀眼》青春CP太上頭，楊洋、田曦薇、王鶴棣都上榜。圖片來源：電視劇官方微博

根據酷雲統計，2026年5月陸劇角色熱度榜出爐！這份榜單可說是古裝、懸疑、青春、都市情感全面開戰。從經典IP翻拍、刑偵黑色幽默，到小鎮青春雙向救贖，每一類角色都有不同受眾買單，也讓本月角色討論度呈現多元開花的狀態。

圖片來源：電視劇官方微博

其中最受關注的亮點之一，是李昀銳、關曉彤主演的《耀眼》開播不久便快速帶動話題，青春疼痛、CP感與角色反差都成為網友熱議焦點；同時，《低智商犯罪》《黑夜告白》等懸疑題材也展現強勢存在感，讓5月陸劇不再只是古裝與甜寵的天下！

5月陸劇角色TOP10：《低智商犯罪》張一昂／王驍 飾

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王驍在《低智商犯罪》中飾演張一昂，是全劇推動案件的核心人物。他原本已離開一線刑偵多年，卻因匿名舉報信被派往三江口調查案件，沒想到一到當地就捲入刑警隊長遇害、富商犯罪團伙與一連串荒誕案件。

張一昂的角色魅力在於，他不是傳統刑偵劇中高冷銳利的神探，而是被放進黑色幽默犯罪故事裡的「佛系破案者」。王驍穩定的演技也讓這個角色多了成熟感與節奏感。

5月陸劇角色TOP9：《愛情沒有神話》林展翹／唐嫣 飾

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唐嫣在《愛情沒有神話》中飾演35歲中學教師林展翹。她獨立、清醒，不是不相信愛情，而是不願意因為年齡、婚姻壓力或外界期待而隨便將就。

這個角色之所以引發討論，是因為她很貼近現代女性的情感處境。有工作、有自我、有情感需求，但不把婚姻當成人生唯一答案，讓林展翹不只是戀愛劇女主，更像是許多女性的現實投射。

5月陸劇角色TOP8：《耀眼》晴也／關曉彤 飾

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關曉彤在《耀眼》中飾演晴也，是因家庭變故回到故鄉扎扎亭的都市女孩。她一開始帶著防備與驕傲，被迫適應完全不同的生活環境，也在與邢武和小鎮少年們相處後，慢慢修補自己的孤單與迷惘。

晴也只統計5天就衝上第8名，代表《耀眼》開播後討論度快速發酵。她和邢武同時進榜，也證明這對青春CP已成功引起觀眾注意。

5月陸劇角色TOP7：《家業》李禎／楊紫 飾

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楊紫在《家業》中飾演李禎，是李氏墨業世家的八房幺女。她因家族變故走上制墨之路，靠天賦與努力試圖重振家業。

李禎的角色看點在於「女性經商＋非遺文化＋大女主成長」。她不是單純依附感情線的古裝女主，而是有家族責任、事業主線與文化傳承使命，這類逆境翻身設定也很適合楊紫發揮情緒層次。

5月陸劇角色TOP6：《佳偶天成》陸千喬／任嘉倫 飾

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任嘉倫在《佳偶天成》中飾演陸千喬，是背負詛咒與族人命運的戰鬼族人。為了保住族人血脈，他必須破除詛咒、轉生為人，並經歷換皮、換肉、換骨、換血、換心五重考驗。

陸千喬自帶古裝奇幻劇最容易讓觀眾心疼的設定：身分複雜、命運感重、深情又隱忍。任嘉倫過去古裝角色本來就有穩定受眾，這次再演虐感十足的奇幻男主，自然能帶動角色熱度。

5月陸劇角色TOP5：《耀眼》邢武／李昀銳 飾

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李昀銳在《耀眼》中飾演邢武，是生長在扎扎亭的小鎮少年。角色帶著野性、痞帥與重情義的反差感，表面看似強硬，內心卻有柔軟的一面。

邢武只統計5天就衝到第5名，是這份榜單最亮眼的黑馬之一。金髮造型、小鎮少年設定，加上與晴也之間從碰撞到靠近的雙向救贖關係，讓李昀銳這次角色討論度快速升溫。

5月陸劇角色TOP4：《黑夜告白》冉方旭／王鶴棣 飾

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王鶴棣在《黑夜告白》中飾演刑警冉方旭，參與調查一樁橫跨18年的神秘失蹤案。故事穿梭1997、2006與2018三個時空，從元龍里社區電梯父女失蹤案開始，逐步揭開被時間掩蓋的真相。

冉方旭上榜，代表王鶴棣轉戰刑偵懸疑題材成功帶出新鮮感。這個角色不靠甜寵或古裝濾鏡，而是靠案件推進、推理節奏與刑警成長線吸引觀眾。

5月陸劇角色TOP3：《主角》憶秦娥／劉浩存 飾

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劉浩存在《主角》中飾演憶秦娥，也就是早期的易青娥。該劇改編自陳彥同名小說，聚焦一位秦腔名伶近半世紀的人生起伏，從山溝裡的牧羊女，一路成長為舞台上的主角。

憶秦娥是典型的大女主命運史詩角色，必須承載戲曲訓練、時代變遷、情感轉折與藝術傳承。這類角色不靠甜寵出圈，而是靠人生厚度與表演難度吸引觀眾。

5月陸劇角色TOP2：《低智商犯罪》李茜／田曦薇 飾

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田曦薇在《低智商犯罪》中飾演李茜，是張一昂查案過程中的重要搭檔。她與張一昂共同面對三江口複雜的犯罪網絡，也在黑色幽默與推理節奏中推動案件發展。

李茜能排到第2名，代表田曦薇這次吃到明顯的反差紅利。過去她常以甜美、少女感角色受到關注，這次進入懸疑犯罪喜劇題材，讓觀眾看見她不一樣的一面。

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楊洋在《雨霖鈴》中飾演展昭，登上2026年5月陸劇角色熱度榜第一名。這部劇以《三俠五義》為故事藍本，主打古裝武俠、江湖探案與群像關係。

展昭本身就是高國民度經典角色，武功高強、正直沉穩，又有「御貓」這個觀眾熟悉的稱號。楊洋過去古裝形象本來就有討論基本盤，這次詮釋新版展昭，自然讓角色從開播起就自帶高話題。