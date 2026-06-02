5月陸劇角色榜公開！《耀眼》青春CP太上頭，楊洋、田曦薇、王鶴棣都上榜

2026-06-02 11:01 女子漾／編輯許智捷
5月陸劇角色榜公開！《耀眼》青春CP太上頭，楊洋、田曦薇、王鶴棣都上榜。圖片來源：電視劇官方微博
5月陸劇角色榜公開！《耀眼》青春CP太上頭，楊洋、田曦薇、王鶴棣都上榜。圖片來源：電視劇官方微博

根據酷雲統計，2026年5月陸劇角色熱度榜出爐！這份榜單可說是古裝、懸疑、青春、都市情感全面開戰。從經典IP翻拍、刑偵黑色幽默，到小鎮青春雙向救贖，每一類角色都有不同受眾買單，也讓本月角色討論度呈現多元開花的狀態。

圖片來源：電視劇官方微博
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其中最受關注的亮點之一，是李昀銳、關曉彤主演的《耀眼》開播不久便快速帶動話題，青春疼痛、CP感與角色反差都成為網友熱議焦點；同時，《低智商犯罪》《黑夜告白》等懸疑題材也展現強勢存在感，讓5月陸劇不再只是古裝與甜寵的天下！

5月陸劇角色TOP10：《低智商犯罪》張一昂／王驍　飾

圖片來源：電視劇官方微博
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王驍在《低智商犯罪》中飾演張一昂，是全劇推動案件的核心人物。他原本已離開一線刑偵多年，卻因匿名舉報信被派往三江口調查案件，沒想到一到當地就捲入刑警隊長遇害、富商犯罪團伙與一連串荒誕案件。

張一昂的角色魅力在於，他不是傳統刑偵劇中高冷銳利的神探，而是被放進黑色幽默犯罪故事裡的「佛系破案者」。王驍穩定的演技也讓這個角色多了成熟感與節奏感。

5月陸劇角色TOP9：《愛情沒有神話》林展翹／唐嫣　飾

圖片來源：電視劇官方微博
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唐嫣在《愛情沒有神話》中飾演35歲中學教師林展翹。她獨立、清醒，不是不相信愛情，而是不願意因為年齡、婚姻壓力或外界期待而隨便將就。

這個角色之所以引發討論，是因為她很貼近現代女性的情感處境。有工作、有自我、有情感需求，但不把婚姻當成人生唯一答案，讓林展翹不只是戀愛劇女主，更像是許多女性的現實投射。

5月陸劇角色TOP8：《耀眼》晴也／關曉彤　飾

圖片來源：電視劇官方微博
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關曉彤在《耀眼》中飾演晴也，是因家庭變故回到故鄉扎扎亭的都市女孩。她一開始帶著防備與驕傲，被迫適應完全不同的生活環境，也在與邢武和小鎮少年們相處後，慢慢修補自己的孤單與迷惘。

晴也只統計5天就衝上第8名，代表《耀眼》開播後討論度快速發酵。她和邢武同時進榜，也證明這對青春CP已成功引起觀眾注意。

5月陸劇角色TOP7：《家業》李禎／楊紫　飾

圖片來源：電視劇官方微博
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楊紫在《家業》中飾演李禎，是李氏墨業世家的八房幺女。她因家族變故走上制墨之路，靠天賦與努力試圖重振家業。

李禎的角色看點在於「女性經商＋非遺文化＋大女主成長」。她不是單純依附感情線的古裝女主，而是有家族責任、事業主線與文化傳承使命，這類逆境翻身設定也很適合楊紫發揮情緒層次。

5月陸劇角色TOP6：《佳偶天成》陸千喬／任嘉倫　飾

圖片來源：電視劇官方微博
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任嘉倫在《佳偶天成》中飾演陸千喬，是背負詛咒與族人命運的戰鬼族人。為了保住族人血脈，他必須破除詛咒、轉生為人，並經歷換皮、換肉、換骨、換血、換心五重考驗。

陸千喬自帶古裝奇幻劇最容易讓觀眾心疼的設定：身分複雜、命運感重、深情又隱忍。任嘉倫過去古裝角色本來就有穩定受眾，這次再演虐感十足的奇幻男主，自然能帶動角色熱度。

5月陸劇角色TOP5：《耀眼》邢武／李昀銳　飾

圖片來源：電視劇官方微博
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李昀銳在《耀眼》中飾演邢武，是生長在扎扎亭的小鎮少年。角色帶著野性、痞帥與重情義的反差感，表面看似強硬，內心卻有柔軟的一面。

邢武只統計5天就衝到第5名，是這份榜單最亮眼的黑馬之一。金髮造型、小鎮少年設定，加上與晴也之間從碰撞到靠近的雙向救贖關係，讓李昀銳這次角色討論度快速升溫。

5月陸劇角色TOP4：《黑夜告白》冉方旭／王鶴棣　飾

圖片來源：電視劇官方微博
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王鶴棣在《黑夜告白》中飾演刑警冉方旭，參與調查一樁橫跨18年的神秘失蹤案。故事穿梭1997、2006與2018三個時空，從元龍里社區電梯父女失蹤案開始，逐步揭開被時間掩蓋的真相。

冉方旭上榜，代表王鶴棣轉戰刑偵懸疑題材成功帶出新鮮感。這個角色不靠甜寵或古裝濾鏡，而是靠案件推進、推理節奏與刑警成長線吸引觀眾。

5月陸劇角色TOP3：《主角》憶秦娥／劉浩存　飾

圖片來源：電視劇官方微博
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劉浩存在《主角》中飾演憶秦娥，也就是早期的易青娥。該劇改編自陳彥同名小說，聚焦一位秦腔名伶近半世紀的人生起伏，從山溝裡的牧羊女，一路成長為舞台上的主角。

憶秦娥是典型的大女主命運史詩角色，必須承載戲曲訓練、時代變遷、情感轉折與藝術傳承。這類角色不靠甜寵出圈，而是靠人生厚度與表演難度吸引觀眾。

5月陸劇角色TOP2：《低智商犯罪》李茜／田曦薇　飾

圖片來源：電視劇官方微博
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田曦薇在《低智商犯罪》中飾演李茜，是張一昂查案過程中的重要搭檔。她與張一昂共同面對三江口複雜的犯罪網絡，也在黑色幽默與推理節奏中推動案件發展。

李茜能排到第2名，代表田曦薇這次吃到明顯的反差紅利。過去她常以甜美、少女感角色受到關注，這次進入懸疑犯罪喜劇題材，讓觀眾看見她不一樣的一面。

5月陸劇角色TOP1：《雨霖鈴》展昭／楊洋　飾

圖片來源：電視劇官方微博
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楊洋在《雨霖鈴》中飾演展昭，登上2026年5月陸劇角色熱度榜第一名。這部劇以《三俠五義》為故事藍本，主打古裝武俠、江湖探案與群像關係。

展昭本身就是高國民度經典角色，武功高強、正直沉穩，又有「御貓」這個觀眾熟悉的稱號。楊洋過去古裝形象本來就有討論基本盤，這次詮釋新版展昭，自然讓角色從開播起就自帶高話題。

#楊洋 #黑夜告白

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2026-05-25 08:00 廖嘉紅

高資產長輩離世後，留下上億房產、土地、股票，為什麼有些家庭沒有被遺產稅壓垮？關鍵不是運氣，也不是神奇節稅招，而是早就把「繼承過程中的現金流」設計好。

------

很多家庭財富傳承　＃第一個誤區　是：👉 以為有房、有地、有股票，就代表孩子接得住。

但真正發生繼承時，最麻煩的不是資產不夠，而是現金不夠。

遺產稅沒繳清前，很多遺產不能順利過戶、分割或處分；銀行存款要動用，也常需要繼承人配合。

這時候，如果家族裡有人意見不同、有人急用錢、有人不願意簽名，整個繼承程序就可能卡住。

所以高資產家庭真正重視的，不只是「省稅」，而是：

✅ 家人有沒有錢撐過繼承過程

✅ 有沒有現金繳稅

✅ 不用被迫賣房、賣地、賣股票

✅ 不讓家族資產在最混亂的時候被拆掉

------

很多人會說：「沒錢繳遺產稅，拿土地或股票，#實物抵繳 遺產稅就好了？」這也是 #第二個誤區。

實物抵繳不是你想拿哪一塊地、哪一檔股票去抵就可以。

依《遺產及贈與稅法》第30條及財政部說明，遺產稅原則上以現金繳納；應納稅額在30萬元以上，確有困難不能一次繳納現金時，才可在期限內，就現金不足部分申請實物抵繳，且 #抵繳標的須符合易於變價及保管等條件。

問題是，好的土地用3折公告現值抵稅、或潛力股一旦拿去抵稅，未來增值空間也可能一起送出去了。

------

很多高資產家庭真正看懂的是：👉 遺產稅還沒完稅前，要直接動用「遺產裡的不動產、股票或存款」，通常沒有那麼容易。

房子不是想賣就能賣。

股票不是想質押就能質押。

銀行存款也不是孩子想領就能領。

所以真正有規劃的家庭，不會等到繼承發生後，才讓孩子四處籌錢、被迫賣資產。

他們會在生前就先設計好一筆「遺產外現金」。

這就是 #保險在傳承裡真正重要的功能：👉 不是逃稅，而是 #在遺產之外_替家人準備一筆可以先動用的現金。

依《遺產及贈與稅法》第16條，約定於被繼承人死亡時給付指定受益人的人壽保險金，符合規定時不計入遺產總額。

白話說，長輩還在時就規劃好保單、指定受益人，未來孩子領到保險金，就有機會先處理喪葬費、生活費、房貸、稅款，以及家族協商期間的現金壓力。

這筆錢，可以幫家人撐過繼承過程，也可以預留稅源，好好規劃還有很大機會免繳遺產稅。

你發現了嗎？👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承。

------

至於房子要生前贈與，還是等繼承？這是 #第三個誤區

很多人以為：「房子先給小孩最省稅。」

但如果父母在105年前就持有，房子又增值很多，直接贈與可能讓孩子未來出售時，面臨更高的房地合一稅壓力。

反過來，如果是105年後取得、增值不多的資產，才可能評估分年贈與、每年244萬元免稅額等做法。

更要注意的是，死亡前2年內贈與配偶、子女或特定繼承人的財產，不論贈與時有無申報或繳納贈與稅，依法仍可能被視為被繼承人死亡時之遺產，併入遺產總額申報。所以，不是快過戶就叫節稅！

------

📌傳承沒有一招打天下

👉房子、股票、保險、現金，每一種資產都有不同角色；

👉不同的家庭關係，也要有不同的處理方式。

真正高明的傳承規劃，不是臨終前急著過戶，而是在人還清楚、關係還穩定、資產還能安排時，就先把現金流、稅源與分配邏輯設計好。

👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承！

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廖嘉紅

廖嘉紅

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#遺產稅 #財政部

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越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

2026-05-18 15:02 女子漾／編輯張念慈
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖

有些女人的魅力，不是年輕時的驚豔，而是歲月沉澱後那種越看越耐看的氣質。她們不靠刻意討好，也不靠外表取勝，而是憑著溫柔、智慧與穩定的內在，讓自己在人生每個階段都閃閃發亮。命理觀點中，就有3個生肖女特別屬於「越老越有韻味」的代表，不僅外貌耐看、個性溫柔，還天生自帶幸福體質，一輩子不缺愛也不缺疼。

一起來看看，哪些生肖女最容易活成讓人羨慕的幸福模樣。

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幸福女人生肖1.生肖蛇：氣質型美人，越成熟越有魅力

圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。
圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。

屬蛇的女生，天生就帶著一種低調卻很吸引人的氣場。她們不一定是第一眼美女，卻往往是越相處越讓人著迷的類型。那種安靜、細膩又有分寸的溫柔，總能讓人不自覺想靠近。

她們內心其實非常堅韌，即使遇到再多風雨，也不會輕易失去優雅。屬蛇女懂得照顧自己，也懂得經營關係，既能獨立處理生活中的難題，也能在家庭裡給人十足的安全感。

年輕時的她們像帶點神秘感的玫瑰，到了中年之後，則多了一種從容與智慧。這種成熟感，反而讓她們比年輕時更有女人味，也更容易吸引真正懂得珍惜她們的人。

幸福女人生肖2.生肖雞：聰明能幹，越活越閃耀

圖片來源：微博@田曦薇
圖片來源：微博@田曦薇

屬雞的女生通常很有自己的想法，頭腦清楚、做事俐落，不管在工作還是生活中，都能把事情安排得井井有條。她們不是依附別人的類型，而是自己就能活得很精彩。

這樣的女人，往往特別有吸引力。因為她們不只外在亮眼，更有一種自信與能力帶來的光芒。她們可以是職場上獨當一面的女強人，也能在家庭中成為溫暖又可靠的存在。

最難得的是，屬雞女很懂得平衡。她們知道如何照顧別人，也知道不能忘記照顧自己。這份成熟，讓她們隨著年齡增長，反而越來越有魅力。不是青春不老，而是氣場越來越強大。

幸福女人生肖3.生肖兔：溫柔耐看型，越老越讓人想疼

aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter
aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter

屬兔的女生天生帶著一種讓人放鬆的溫柔感。她們就像春天的風，不張揚，卻總能讓身邊的人感到舒服與安心。她們不愛爭，也不喜歡複雜的人際關係，反而因為這份純粹，特別討人喜歡。

屬兔女通常很懂得照顧別人的情緒，心思細膩又敏感，總能在別人需要的時候，給出剛剛好的關心。她們的愛不是轟轟烈烈，而是細水長流型的陪伴，這種穩定感反而最讓人離不開。

隨著年紀增長，屬兔女的魅力不會消失，反而因為經歷過生活的打磨，更顯得柔和又有力量。她們不是鋒芒畢露的主角，卻常常是讓人最想長久依靠的人。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

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#星座生肖 #生肖運勢

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【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

2026-05-19 09:01 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】

—— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

從小，我很愛看狄鶯的歌仔戲。

如今，看見她成為一位心碎的母親，令人感慨。

她的獨生子孫安佐，「又」上新聞了。

這次涉嫌在台北市北投溪畔引燃自製火焰裝置，住處更被查獲槍枝、模擬槍與危險物品，遭法院裁定羈押禁見兩個月。

而警方也證實，傍晚在淡水海邊找到情緒低落的狄鶯。

看到這則新聞，讓人十分感慨。

這不是單一家庭的故事，而是讓所有父母重新思考：

我們究竟要怎麼教孩子？

▋這不是孫安佐的第一次

2018年，孫安佐在美國留學期間，因揚言校園開槍遭逮捕，服刑後遣返回台。

當時，狄鶯與孫鵬幾乎傾盡所有，跨海救子。

身為父母，那份愛與焦急，能夠理解。

只是，事件再次重演，也讓人深思：

我們到底要怎麼愛孩子？



▋同樣是星二代，比莉養出周湯豪

狄鶯曾認為孫安佐因為身為星二代，

一舉一動才會受到社會大眾與媒體的無限放大與檢視。

我想到比莉與兒子周湯豪。

同樣是星二代，卻展現出截然不同的生命狀態。

比莉的教養，很值得深思。

她讓家裡充滿音樂，讓天賦在耳濡目染中自然萌芽。

她重視紀律，也讓孩子明白：

「身為公眾人物，要帶給大家正向力量。」

這個觀念使周湯豪在面對工作低潮或外界壓力時，

以正向、健康的方式（如創作歌曲）向大眾傳遞正面能量。

她歷經婚姻低谷與病痛折磨，卻始終樂觀，從不把情緒變成孩子的負擔。

後來，兒子長大了，也成了母親最溫暖的後盾。

誰長大還會跟媽咪一起合唱尬舞啦？

母子同台合唱〈什麼都不必說〉的畫面，很美。

那不只是舞台默契。

更是一種多年陪伴累積出的情感連結。

▋陪伴，才是最重要的投資

當年，我在台北媒體圈工作。

站在鎂光燈下，看似風光。

但人生最重要的一次決定，是離開舞台，回到新竹。

回家，陪兩個孩子長大。

因為有當年的「捨」，才有今天的「得」。

現在，我和女兒、兒子的關係，不只是母女、母子，更像朋友。

我一直相信：

父母是孩子的鏡子。

孩子會活成他每天看見的樣子。

▋教會孩子感恩

我曾看過孫安佐受訪。

當狄鶯送他價值四萬多的名牌外套時，他說：「我根本不需要。」

那一幕讓我印象很深。

輕易得來的東西，往往不會珍惜。

給孩子資源，從來不是問題。

教會孩子珍惜與感恩。

每天陪他聊聊：

今天最值得感謝的一件事是什麼？

今天最值得感謝的人是誰？

懂得感恩的孩子，面對人生的挫折，不會抱怨，相信一切事情發生，一定有他的意義。

▋真正的起跑點，不在財富

很多人以為，有錢人的孩子贏在起跑點。

但真正的起跑點，從來不是家裡有多少錢。

是父母願意花時間，

陪伴孩子建立正確的價值觀。

幸福從來不會突然發生，

它是一點一滴累積出來的。

真心希望孫安佐能理解父母的用心。

更希望狄鶯與孫鵬能平安度過這次難關。

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#生命 #孫安佐 #親子教養 #狄鶯孫鵬

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經典就是耐看！5部「重刷率最高」陸劇推薦，《慶餘年》上榜、這一部永遠封神

經典就是耐看！5部「重刷率最高」陸劇推薦，《慶餘年》上榜、這一部永遠封神

2026-05-15 14:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博、DISNEY+
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每次鬧劇荒，或是心情煩悶想找部戲「下飯」時，你腦中第一個浮現的是哪部劇？有些陸劇雖然已經完結多年，但無論是精緻的服化道、邏輯滿分的台詞，還是那種讓人想一磕再磕的 CP 感，都讓它們成為網友心中「即使看了N也不會膩」的存在。這回為大家整理出 5 部人生必看的重刷率神劇，快來看看你的本命有沒有上榜！

TOP 5：白敬亭田曦薇卿卿日常

「最療癒的古裝輕喜劇，三餐四季的溫馨日常！」 如果說要找一部沒有狗血雌競、充滿歡樂的「電子榨菜」，這部絕對是首選！田曦薇把李薇那種愛吃又機靈的甜妹屬性詮釋得太討喜了，配上白敬亭外冷內熱的「尹崢」，兩人「先婚後愛」的互動簡直甜到心坎裡。劇中大量描繪了三餐四季、女孩們清醒獨立又互助的溫馨日常，每次重刷都能在輕鬆幽默的節奏裡被深深治癒，是配飯吃能讓人多扒兩碗飯的神劇！

圖片來源：官方微博、DISNEY+
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TOP 4：張若昀、陳道明《慶餘年

「二刷才懂的伏筆，權謀劇也能這麼好笑？」 隨著《慶餘年》系列持續火熱，回頭重溫第一季的人數依舊驚人。這部戲最強的地方在於，它不只是單純的爽劇，劇本邏輯嚴絲合縫，每個小配角都滿身是戲。重刷時，你會發現很多第一次沒注意到的細節伏筆，這種「燒腦與幽默並存」的高質感，讓它成為男生女生都欲罷不能的耐看經典。

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TOP 3：吳磊、趙露思《星漢燦爛・月升滄海》

「宿命感的頂峰，疑商夫婦的化學反應太強！」 說到「看完走不出來」的劇，星漢夫婦絕對榜上有名！吳磊飾演的凌不疑那種孤寂又瘋魔的愛，配上趙露思飾演的程少商那種堅韌的性格，火花簡直要把螢幕炸裂。除了愛情，這部劇對親情與家庭糾葛的描寫也非常細膩，每次重看都會被不同的哭點擊中。

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TOP 2：趙麗穎、馮紹峰《知否知否應是綠肥紅瘦》

「最頂級的電子榨菜，藏在柴米油鹽裡的智慧。」 《知否》可以說是許多人的「安眠藥」和「心靈雞湯」。雖然節奏緩慢，但那種古代生活的氛圍感與處世哲學，讓人越看越入迷。不管是看明蘭如何機智宅鬥，還是看祖母對她的百般呵護，都能在浮躁的節奏中找到平靜。這部戲不是第一眼驚艷，而是那種「二刷三刷後更香」的醇厚滋味。

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「甄學永流傳，拿放大鏡看也挑不出毛病！」 第一名毫無懸念，當然是我們的《甄嬛傳》！開播至今超過 10 年，依然每天都有人在網路上討論「甄學」。無論是華妃的霸氣台詞，還是安陵容的心理戰，這部劇的台詞與節奏簡直是教科書級別。無論你是心情好、心情壞，還是單純想聽點聲音，隨便點開一集都能順著看下去，它已經不只是一部劇，更是一種情懷！

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#慶餘年 #白敬亭 #張若昀 #田曦薇 #卿卿日常 #陸劇推薦 #精彩陸劇

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網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板

2026-05-18 10:36 女子漾／編輯許智捷
網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他，冠軍根本理想男友模板。圖片來源：電視劇官方微博
網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他，冠軍根本理想男友模板。圖片來源：電視劇官方微博

陸劇最讓人上頭的，不只是劇情高甜或虐心反轉，而是那些讓觀眾忍不住冒出一句「這種男友到底哪裡找」的男主角。有人是默默守護型，有人是高智商深情派，也有人表面冷淡、實際寵到不行。這次盤點網友熱議「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10，不重複同角色，看看哪些男人真的讓劇迷集體戀愛腦發作。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

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TOP10：《當我飛奔向你》張陸讓（周翊然飾）

如果學生時代真的遇到張陸讓，大概很多人都會直接暈船。

《當我飛奔向你》裡的他，是標準的安靜學霸型男友，話不多，卻總是在妳需要的時候默默出現。不是那種高調示愛派，反而靠細節殺人。陪伴、傾聽、把妳放進生活規劃裡，這種青春系戀愛最容易讓人回味。

TOP9：《星漢燦爛》凌不疑（吳磊飾）

凌不疑根本就是「危險又讓人心動」的代表。

身為少年將軍，他身上有極強的壓迫感與神秘氣場，外表冷峻難靠近，但一旦認定一個人，就是全世界只護著妳。這種佔有慾強又極致專情的人設，雖然放現實可能有點危險，放在陸劇裡卻讓觀眾瘋狂。

TOP8：《你是我的城池營壘》邢克壘（白敬亭飾）

想談戀愛，也想要安全感？邢克壘就是答案。

特警身份自帶男友濾鏡，但真正圈粉的是他的反差萌。工作時冷靜果斷，面對喜歡的人卻會露出笨拙又可愛的一面。沒有油膩套路，而是很真誠地學著愛人，這種成熟又有點呆萌的類型殺傷力超強。

TOP7：《長月燼明》澹台燼（羅雲熙飾）

先說，這種戀愛很危險，但真的很有戲劇張力。

澹台燼不是傳統完美男友，甚至有點瘋、有點偏執，但也正因為角色情感極端，才讓觀眾看得欲罷不能。他那種「全世界都不要我，但妳不行離開」的執念型愛情，根本是高濃度戀愛幻想。

TOP6：《去有風的地方》謝之遙（李現飾）

這種男友類型，應該是很多成年人真正會想選的答案。

謝之遙沒有誇張霸總光環，也不是刻意製造曖昧的撩王，他迷人的地方，是成熟、穩定、情緒健康。會支持妳、理解妳，也尊重妳的人生節奏。比起轟轟烈烈，這種舒服又安心的陪伴型戀愛，反而更讓人嚮往。

TOP5：《偷偷藏不住》段嘉許（陳哲遠飾）

段嘉許會紅，不是沒原因。

他把哥哥系男友的魅力直接拉滿，會接住妳的不安，也會用剛剛好的幽默化解尷尬。最讓人淪陷的是，他從來不是單向輸出式寵愛，而是真的把對方當成值得珍惜的人對待。

這種戀愛感，不是甜而已，是會讓人很有被愛的實感。

TOP4：《愛你》何蘇葉（張凌赫飾）

張凌赫這次真的把「蘇感」演成必殺技。

何蘇葉不是那種浮誇示愛型，而是很會透過眼神和互動慢慢把人撩到失守。成熟、有分寸，又帶點克制感，最危險的就是這種看起來冷靜，實際超會愛的人。

難怪這角色一播出就直接衝進戀愛男友討論榜。

TOP3：《玫瑰的故事》何西（林一飾）

年下男魅力，真的不能小看。

何西最迷人的地方，是那種毫不掩飾的真誠與熱烈。喜歡就是喜歡，不玩心機、不搞試探，反而讓人感受到很純粹的心動。對習慣複雜感情的人來說，這種直球式愛情殺傷力超大。

TOP2：《難哄》桑延（白敬亭飾）

桑延這種人，就是典型的「嘴上很壞，行動超愛」。

嘴巴不饒人，但真正遇到妳受委屈時，比誰都先站出來。這種毒舌包裹深情的人設，永遠是戀愛市場熱門款。最讓人上頭的是，他的愛不是一直掛嘴邊，而是藏在每一次偏心裡。

TOP1：《你是我的榮耀》于途（楊洋飾）

如果要選「最適合長期交往」的陸劇男主，于途真的很難輸。

身為航太工程師，他有理性、有抱負，也有面對人生低潮時的脆弱與真實。不是浮誇型戀愛對象，而是那種會陪妳一起面對生活的人。成熟、專情、有責任感，還帶一點高冷反差。

比起短暫心動，于途更像那種會讓人想認真談未來的人。

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#陸劇 #楊洋 #張凌赫

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