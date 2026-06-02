水壺也要有時尚感！2026最流行「3款必買水壺」盤點：三麗鷗萌隊友、The Weeknd聯名杯、Owala地表最強水壺都在紅

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以前買水壺，只要容量夠、不要漏水就好；但到了2026年，水壺早就不是單純的喝水工具，而是每天出門會被看見的「生活配件」。從健身房、辦公桌、咖啡外帶到通勤包包旁邊，一顆好看的水壺，某種程度上已經跟手機殼、帆布袋、香氛一樣，成為個人風格的一部分。近期最有話題的水壺，剛好各自踩中不同流行關鍵字。Oolab 良杯製所把三麗鷗角色變成運動應援隊友，Nespresso 與 The Weeknd 旗下咖啡品牌 Samra Origins 推出聯名限量隨行杯，Owala 則靠著 FreeSip 特殊飲水設計與高辨識度撞色外型，成為社群上被封為「地表最強水壺」的熱門選項。想趁夏天換一款新的隨身杯，這3款可以先列入清單。

2026必買水壺：Oolab 良杯製所三麗鷗「萌隊友系列」大容量運動水壺

三麗鷗粉絲今年真的很難守住錢包。Oolab 良杯製所再次攜手三麗鷗，推出全新「萌隊友系列」1,500ml大容量運動水壺，集結 Hello Kitty、布丁狗、大耳狗、帕恰狗、人魚漢頓、酷洛米與美樂蒂7位人氣角色，每一款都換上不同運動造型，直接把喝水日常變成可愛版運動會。Oolab 官網資訊也標示，這款系列主打1,500ml容量、透明刻度、一壓即開蓋，以及提繩與握把設計，適合通勤、上課、健身或觀賽使用。

推出全新合作「萌隊友系列」1,500ml 大容量運動水壺。圖片來源：Oolab良杯製所

這次最吸睛的地方，是角色與運動項目的搭配相當有畫面。Hello Kitty 化身足球場上的人氣王牌，布丁狗變成舉重選手，大耳狗踩上滑板，帕恰狗拿起橄欖球，人魚漢頓換上柔道服，酷洛米揮起桌球拍，美樂蒂則穿上網球服登場。比起單純把角色印在瓶身上，這一系列更像是把三麗鷗角色帶進「運動應援宇宙」，可愛但不幼稚，收藏感也更強。

推出全新合作「萌隊友系列」1,500ml 大容量運動水壺。圖片來源：Oolab良杯製所

實用性也是這款水壺討論度高的關鍵。1,500ml容量對長時間外出、運動健身、戶外活動來說相當友善，可以減少一直找地方補水的麻煩。加上一壓即開的彈跳杯蓋、軟吸嘴、可拆式吸管、提繩與握把設計，對每天需要大量喝水的人來說，確實比一般小容量隨行杯更適合。若是平常很容易忘記喝水的人，這種大容量又有角色陪伴的水壺，可能真的會提高補水意願。

即日起購買 Oolab 與三麗鷗合作系列商品，單筆消費滿 1,800 元，即可免費獲得限量「冰箱貼開瓶器」乙個。圖片來源：Oolab良杯製所

最適合入手族群：三麗鷗粉絲、健身族、戶外活動愛好者、辦公室需要大容量水壺的人，以及想用可愛配件增加喝水儀式感的人。

2026必買水壺：Nespresso × Samra Origins by The Weeknd 聯名限量隨行杯

如果說 Oolab 是可愛派代表，Nespresso 這款聯名杯就是走「低調時髦感」。Nespresso 與 The Weeknd 旗下咖啡品牌 Samra Origins 推出聯名限量隨行杯，其中台灣官網可見 Yellow Travel Tumbler 限量版品項，官方介紹強調這款杯款為 Nespresso 與 Samra Origins 聯名設計，適合讓冰咖啡隨身帶著走。

威肯 The Weeknd 聯名鉅獻以威肯 The Weeknd 母親 SAMRA 之名，融合靈魂樂風格的前衛設計，為每一杯咖啡注入情感與靈魂，融合創新同時向傳承致敬的品味。圖片來源：nespresso

這款聯名隨行杯近期受到注意，除了因為 The Weeknd 本身的話題加持，也因為杯身設計走的是很適合拍照的透明系路線。透明外觀搭配垂直線條紋理，裝入冰咖啡、拿鐵或氣泡飲時會有很強的視覺層次，難怪容易成為社群上「拿在手上就很像懂生活」的單品。比起一般保溫杯的機能感，它更像咖啡控的時尚配件，從辦公桌、咖啡廳到外拍場景都不突兀。

圖片來源：nespresso

Nespresso 台灣官網另一款 Samra Origins 聯名隨行杯頁面也提到防潑灑、不易漏水與新杯蓋設計等特點，對通勤族來說是很重要的加分項。 畢竟隨行杯最怕的不是不好看，而是放進包包後一場災難；如果要每天帶著出門，外型與防漏機能都要在線。

Travel 夏日隨行杯-開心果綠。圖片來源：nespresso

最適合入手族群：咖啡控、The Weeknd粉絲、喜歡透明杯身設計的人、重視通勤防漏的人，以及想找一款有話題又不過度可愛的時尚隨行杯的人。

2026必買水壺：Owala FreeSip「地表最強水壺」

這幾年說到社群熱門水壺，Owala 幾乎是一定會被提到的名字。Owala 隸屬於 Trove Brands，品牌以 FreeSip 系列打開知名度，最大特色就是專利 FreeSip 飲水口設計，可以直立透過隱藏吸管啜飲，也可以把水壺傾斜，用較大的出水口大口喝水。Owala 官方曾介紹，這種設計讓使用者能在「吸管喝」與「大口喝」之間自然切換。

圖片來源：Owala

Owala 爆紅並不是只靠功能。它真正厲害的地方，是把水壺做成有收藏慾的流行單品。大膽撞色、季節限定色、繽紛配色與圓潤瓶身，讓它不像傳統運動水壺那麼硬派，反而很像一個可以搭配穿搭的日常小物。設計公司 Whipsaw 也指出，Owala FreeSip 以鮮豔外型與專利飲水口功能受到歡迎，並提到它在2024年春季成為美國具代表性的熱門水壺品牌之一。

Owala Freesip Tritan彈蓋+可拆式吸管運動水壺。圖片來源：Owala

社群上暱稱的「無尾熊式喝水」也是它出圈的原因之一。因為 FreeSip 的開蓋與飲水角度，很多人喝水時鼻尖會剛好靠近壺蓋，形成一種很有記憶點的可愛畫面。這種小小的使用情境，剛好讓 Owala 不只是水壺，而是有梗、有辨識度、會被朋友問「你這是哪一款？」的生活配件。

圖片來源：Owala

最適合入手族群：想要兼顏值與實用的人、喜歡撞色設計的人、健身與通勤都需要水壺的人、重視防漏與好清洗的人，以及想跟上歐美社群水壺熱潮的人。