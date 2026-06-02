關曉彤《耀眼》長腿太搶戲！9位身高170以上陸劇女星 王楚然、劉亦菲、唐嫣全是天生衣架子。圖片來源：微博

關曉彤、李昀銳主演的青春陸劇《耀眼》開播後話題升溫，關曉彤172公分的高挑身形也再次成為話題。陸劇圈裡有不少身高170公分以上的長腿女星，她們有些是古裝美人，有些是都市劇女王，有些則是紅毯上的天生衣架子，以下帶你看9位陸劇長腿女星。

身高170以上陸劇女星1：關曉彤 172公分

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

關曉彤這次在《耀眼》飾演晴也，角色從原本被保護得很好的城市女孩，突然被推進陌生小鎮生活，既要適應新環境，也要面對與邢武之間從衝突到靠近的情感變化。她過去從童星出道，代表作品包括《好先生》、《鳳囚凰》、《二十不惑》等，從國民閨女一路演到青春劇女主，成長軌跡幾乎被觀眾一路看著長大。

關曉彤最讓人印象深刻的外型優勢，就是172公分的高挑身形與一雙長腿。她不是嬌小甜妹型女主，而是站在人群裡很難被忽略的高妹女星。這種條件放進青春劇裡，其實非常加分，因為她既能演出少女的倔強，也能撐起角色的驕傲與不服輸。

尤其《耀眼》這類帶有落難、重返故鄉、雙向救贖元素的劇情，女主角不能只是漂亮，還要有一種「就算摔下來，也還是想重新站起來」的生命力。關曉彤的長腿優勢，剛好讓晴也這個角色多了一種不肯低頭的氣場。

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

身高170以上陸劇女星2：金晨 171公分

金晨。圖片來源：微博

金晨身高171公分，畢業於北京舞蹈學院，早年受過舞蹈訓練，代表作品包括《無心法師》、《隱秘而偉大》、《了不起的女孩》、《熾道》、《南來北往》等。

她和一般「腿精」女星不太一樣，金晨的優勢不是只有腿長，而是整個身體線條很有控制感。因為舞蹈底子深，她在鏡頭前走路、轉身、跑動都很有節奏，這也是為什麼她演運動題材或都會女性時，會比單純纖瘦的女星更有說服力。

在《熾道》中，金晨飾演田徑隊助教羅娜，劇情本身就與田徑、青春、追夢有關。這類角色如果沒有俐落身形，很容易少了運動感；但金晨的171公分身高與舞蹈訓練，讓她演起來更有「會動的美感」。

她的長腿優勢可以寫成「動態型長腿」。不是只在紅毯上好看，而是進到劇情裡依然能讓角色更鮮明。比起甜美小花，金晨更像是帶有力量感、健康感與御姐氣場的長腿女星。

金晨。圖片來源：微博

身高170以上陸劇女星3：王楚然 172公分

王楚然。圖片來源：微博

王楚然近年憑《我的人間煙火》、《柳舟記》等作品累積討論度，古裝扮相尤其常被形容有清冷美人氛圍。她的五官大氣，身形修長，站進古裝劇裡很容易撐起大家閨秀、世家千金或高門貴女的設定。王楚然擁有172公分高挑身材，出席活動或私服穿搭都容易成為焦點。

王楚然不是只有臉漂亮，而是整體比例很舒展，穿古裝時能撐起長袍與層層衣料，穿現代裝時又有天生衣架子的時髦感。這也是為什麼她每次紅毯造型或劇中高光片段，都很容易被拿出來討論。

她的長腿優勢比較偏「清冷氣場」。當王楚然演冷靜、克制、帶一點距離感的角色時，高挑身形會讓角色更有壓迫感。這種美不是甜甜的，而是有點不好靠近，反而更適合陸劇裡那種帶著身世感、故事感的大女主設定。

王楚然。圖片來源：微博

身高170以上陸劇女星4：劉亦菲 170公分

劉亦菲。圖片來源：微博

劉亦菲是陸劇圈最具代表性的氣質型女星之一，從《金粉世家》、《天龍八部》、《仙劍奇俠傳》到《夢華錄》、《去有風的地方》、《玫瑰的故事》，她幾乎橫跨不同世代觀眾的追劇記憶。2024年播出的《玫瑰的故事》由劉亦菲領銜主演，劇情講述黃亦玫從少女時期到中年時期的成長、事業與愛情。

劉亦菲的170公分身高，讓她在古裝與現代劇裡都有很強的畫面感。她不是銳利攻擊型美女，而是線條舒展、氣質鬆弛，站在畫面裡自然就有一種距離美。這也是她演小龍女、趙盼兒、黃亦玫時，觀眾很容易相信角色本身就是眾人視線焦點的原因。

她的長腿優勢不必靠刻意露腿來強調，而是透過整體儀態被看見。劉亦菲走路、站定、轉身時，身形會讓角色多一種從容感。她的美不只是「腿長」，而是高挑比例與鬆弛氣質一起作用，讓角色看起來更有故事。

劉亦菲。圖片來源：微博

身高170以上陸劇女星5：趙堯珂 176公分

趙堯珂身高約176公分，曾參加《創造101》，也曾出演《國民老公》、《御賜小仵作》等作品；她曾為KOGIRLS成員之一。

趙堯珂的優勢非常直接：176公分在陸劇女星裡幾乎是模特兒級身高。她不是常規甜妹型小花，而是只要站進畫面，就很容易自帶伸展台感。這種身形特別適合都會劇、職場劇、清冷女配或御姐型角色。

身高170以上陸劇女星6：唐嫣 172公分

唐嫣。圖片來源：微博

唐嫣是陸劇甜美女主代表之一，從《仙劍奇俠傳三》的紫萱，到《何以笙簫默》的趙默笙，再到《繁花》的汪小姐，她的演藝路線其實經歷過明顯轉變。《何以笙簫默》由鍾漢良、唐嫣主演，講述大學戀人因誤會分離，7年後重逢並重新走向彼此的愛情故事。

唐嫣的172公分身高，讓她在紅毯與時裝劇裡都很吃香。她的身材比例纖細修長，穿禮服有女明星感，穿西裝又能帶出都會女性的俐落。尤其《繁花》之後，很多觀眾重新感受到她的明亮與衝勁，她不再只是甜美女主，而是能把漂亮、精明、脆弱與野心都放進角色裡。

她的長腿優勢比較偏「明亮型」。唐嫣很適合演那種即使被現實打擊，仍然要把自己打理好、繼續往前走的女性。她的高挑身形讓這種角色更有說服力，也讓觀眾很容易記住她站在畫面裡的輕盈感。

唐嫣。圖片來源：微博

身高170以上陸劇女星7：倪妮 170公分

倪妮。圖片來源：微博

倪妮從電影《金陵十三釵》出道，之後在《宸汐緣》、《流金歲月》、《西出玉門》等作品中展現不同表演面貌。公開人物資料記載，倪妮因張藝謀導演電影《金陵十三釵》飾演玉墨一角而成名，代表作品也包括《流金歲月》、《宸汐緣》等。

倪妮的170公分身高，加上儀態與穿搭能力，讓她成為長腿女星裡最有高級感的一位。她不是靠少女感取勝，而是靠鬆弛、成熟與時髦感撐起角色。無論是禮服、襯衫、風衣還是簡單牛仔褲，她都能穿出雜誌大片的氛圍。

她的長腿優勢在於「走路有戲」。倪妮常常不需要太多誇張表情，只是一個站姿、一個轉身，就能讓角色帶出情緒。這種身形條件與表演節奏結合，讓她特別適合演成熟、神祕、帶一點危險感的女性角色。

倪妮。圖片來源：微博

身高170以上陸劇女星8：古力娜扎 172公分

古力娜扎。圖片來源：微博

古力娜扎一直是陸劇圈高顏值女星代表之一，代表作品包括《軒轅劍之天之痕》、《擇天記》、《風起霓裳》等。公開人物資料記載，古力娜扎畢業於北京電影學院表演系，曾出演《軒轅劍之天之痕》、《擇天記》、《風起霓裳》等作品。

古力娜扎的172公分身高，特別適合紅毯與古裝。她的肩頸線條漂亮，身形纖長，穿華麗禮服時很容易有明艷感；放進古裝劇裡，也能撐起公主、貴女、舞者或帶有異域風情的角色設定。

她的長腿優勢偏「視覺衝擊型」。娜扎一出場就很難不被注意，這種條件對演員來說很吃香，尤其在群像劇或造型繁複的古裝劇裡，高挑比例能讓角色更快被觀眾記住。

古力娜扎。圖片來源：微博

身高170以上陸劇女星9：孟子義 170公分

孟子義近年因《陳情令》、《說英雄誰是英雄》、《九重紫》等作品累積人氣。她的觀眾緣很有趣，早期曾因角色與綜藝表現引發討論，後來反而靠直率性格與古裝美貌重新圈粉，變成越有話題越有存在感的女星。

孟子義的170公分身高，讓她在古裝劇裡特別有優勢。古裝服飾通常層次多、重量感強，如果身形撐不起來，容易被服裝壓住；但孟子義的高挑比例讓她穿長裙、披風、華服都很有氣勢。

她的長腿優勢比較偏「明艷攻擊型」。孟子義不太像柔弱小白花，更適合演漂亮、張揚、帶一點不好惹氣場的女性角色。也因為她有身高與比例支撐，角色的存在感會更強，放進群像劇裡也不容易被淹沒。