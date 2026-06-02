台北愛樂攜手BYSO，台灣科藝文教協會實踐「藝術平權」點亮偏鄉夢想

記者/鄭欣宜報導

5月30日，台北愛樂管弦樂團於嘉義縣表演藝術中心演藝廳舉辦《媽媽唱給我聽的歌》親子音樂會。這場由「台北愛樂管弦樂團」與「刺點創作工坊」共同呈獻的藝文盛宴，在音樂會最激動人心的壓軸安可階段，來自嘉義沿海的「布袋青少年交響樂團（BYSO）」受邀同台共演。

「台北愛樂管弦樂團」、「刺點創作工坊」與「BYSO布袋青少年交響樂團」共演安可曲。圖/台灣科藝文教協會提供

「布袋青少年交響樂團（BYSO）」是由台灣科藝文教協會所創辦，集結布袋地區五所學校的學子，是台灣首創的跨校合作青少年交響樂團。協會特別感謝台北愛樂管弦樂團首席指揮林天吉老師的邀請與肯定，給予偏鄉孩子一個極具象徵意義的舞台。

台灣科藝文教協會長年致力於消弭城鄉落差，在去年，積極推動「行動音樂會」入校巡迴演奏，此計劃已成功走遍嘉義布袋區十一所中小學，目前更持續將這份音樂的影響力擴展至鄰近的東石鄉。

台灣科藝文教協會推動「行動音樂會」入校園。圖/台灣科藝文教協會提供

除了將音樂帶進校園，協會為實踐更全面的「藝術平權」，特別認購音樂會777張票券，贈與弱勢團體與偏鄉學童。理事長蕭愉霈表示，在社會愛心企業與人士的響應下，此次受邀走進音樂廳的單位，包含照顧弱勢與慢飛天使的非營利機構：安仁家園、嘉義市修緣育幼院、嘉義市私立晨光智能發展中心；以及來自各地的偏鄉與在地學校：布新國小、景山國小、新岑國小、布袋國中、永安國小、過溝國小、龍崗國小、松梅國小、隙頂國小、秀林國小、北美國小、東榮國小、育人國小與吳鳳幼兒園。

《媽媽唱給我聽的歌》親子音樂會圓滿落幕，BYSO孩子們與台北愛樂管弦樂團在壓軸安可中的精彩共演，為這場盛會畫下了動人的句點，孩子們在國家級舞台上綻放的自信光芒，更是協會推動偏鄉教育永續發展的重要里程碑。

「BYSO布袋青少年交響樂團」團員與老師。圖/台灣科藝文教協會提供

教育的永續，從來不是一時的宣示，而是需要長時間的陪伴與多方資源的灌溉。台灣科藝文教協會期許能發揮倡議的力量，誠摯呼籲各界企業與社會大眾，一同看見偏鄉孩童的無限潛能，將資源挹注於偏鄉的永續教育，攜手成為偏鄉孩子們最堅實的後盾，讓這股翻轉城鄉的力量，繼續陪伴台灣的孩子在音樂與夢想的道路上持續發光發熱。想了解更多布袋青少年交響樂團的演出資訊，請點入台灣科藝文教協會官網、臉書粉專查看。