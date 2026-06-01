2026年六月運勢占卜｜這個夏天，妳正在學著重新照顧自己

六月，是一個開始重新感受自己的月份。前一段時間，很多人可能都把注意力放在工作、關係，或生活裡各種需要處理的事情上。每天忙著回應外界，忙著讓一切維持穩定，也忙著保持平衡。

進入六月之後，你會慢慢開始意識到：有些疲憊，其實已經累積很久了。這個月份，不一定會出現很大的變化，卻會讓你開始重新注意自己的情緒與生活狀態。你會開始思考，現在的步調是不是自己真正想要的？哪些事情已經讓你感到消耗？哪些關係需要重新調整距離？

六月更像是一段「重新照顧自己」的時間。與其急著往前，不如先慢慢整理內心的聲音，讓自己重新回到舒服的節奏裡。

現在，請用直覺從 A、B、C 中選一個，看看六月的塔羅想提醒你把重點放在哪裡。

選項 A｜長時間處於高壓下，妳也需要休息了

選到 A 的你，六月的塔羅運勢與情緒壓力與內在疲憊有關。這個月，你可能會有一種「腦袋停不下來，但身體其實已經很累了」的感覺。很多事情同時卡在心裡，讓你容易反覆思考，也容易陷入焦躁與壓力之中。

有些人會在人際或工作裡感受到溝通失衡，明明已經很努力配合，卻還是覺得事情怎麼做都不夠完整。也有些人會開始出現情緒上的疲憊感，對很多事情提不起勁，但又不知道該怎麼真正停下來。

這組牌很像長時間維持高壓狀態之後，內在開始發出提醒。六月想告訴你的是：你不需要一直透過努力，來證明自己的價值。有些事情，不是你不夠認真，而是你已經太久沒有真正休息。當你願意把節奏放慢，把注意力重新放回自己的生活與身體狀態，很多原本混亂的感覺，也會慢慢變得清楚。

這個月份很適合重新整理生活步調，減少過度消耗自己的安排，也讓自己重新感受到「生活感」。

🌿 妳不用一直很堅強，才能被世界溫柔對待。

選項 B｜慢慢走出低潮，重新找回自己的光

選到 B 的你，六月的塔羅運勢與情緒修復、自信感，以及重新找回內在力量有關。這個月，你正在慢慢走出一段情緒比較低落的時期。過去那些讓妳難過、失望，或一直放不下的事情，雖然偶爾還是會浮上心頭，但妳的心境已經開始不一樣了。

你會慢慢發現，自己其實沒有停留在原地，而是在不知不覺之中，慢慢從那些消耗與失落裡走了出來。有些人可能會重新整理與過去的關係，有些人則會開始放下對某些結果的執著。這不是突然完全不在意了，而是開始願意把注意力重新放回自己的生活與感受。

建議牌「權杖皇后正位」則提醒妳：妳其實比自己想像中更有魅力與力量。六月很適合重新找回自己的節奏、自信感與生活熱情。當妳開始願意照顧自己的狀態，也開始重新相信自己的價值，妳的光會自然慢慢回來。

這張牌也代表，妳不需要再一直壓抑自己的想法與渴望。無論是工作、生活，還是關係裡，妳都值得被看見、被重視，也有能力創造屬於自己的幸福與生活方式。

當妳開始重新把自己放回生活裡，很多原本停滯的能量，也會開始重新流動。

🌿妳值得擁有更好的，也有能力創造屬於妳的幸福。

選項 C｜重新找回希望與情感連結的月份

選到 C 的你，六月的塔羅運勢與內在的不安感，以及重新建立情感連結有關。這個月，你可能會感覺希望與方向感有些模糊。很多事情努力了很久，卻好像始終看不到明顯成果，也容易因此開始懷疑自己。

有些人則可能會在人際、感情或生活裡，出現一種「好像沒有人真正理解自己」的感覺。明明身邊有人陪伴，內心卻還是有些孤單。星星逆位代表的，不一定是失去希望，而是長時間處於疲憊與等待之後，開始對自己失去信心。你可能已經習慣一個人消化情緒，也習慣把很多事情默默放在心裡。

六月想提醒你的是：真正的支持與愛，其實一直都在妳身邊，也存在妳心中。建議牌「聖杯二正位」代表重新建立與他人、與自己之間的信任與連結。這個月份，很適合重新靠近那些讓妳感到安心的人，也適合重新學習表達自己的感受。

有些人會在這個月重新修復一段關係，有些人則會慢慢遇見願意理解自己的人。這不一定是轟轟烈烈的改變，而是一種「終於不用再一個人撐著」的感覺。當妳願意敞開心，接受真誠的交流與陪伴，很多原本壓在心裡的不安，也會慢慢被接住。

🌿 當妳願意相信愛，宇宙也會為妳重新點亮希望的光。

六月運勢總結｜給正在重新照顧自己的妳

不論你在這次六月運勢占卜中選擇了哪一個選項，都代表你正在經歷一段重新整理自己的過程。這不是停下來，也不是退步，而是開始重新感受：什麼樣的生活，才是真正適合自己的。

很多時候，我們總習慣先照顧別人的情緒、回應別人的期待，卻忘了自己其實也會累，也需要被照顧。在六月，我想陪你慢慢把注意力重新放回自己身上。願你在這個夏天裡，可以慢慢放下那些過度緊繃的情緒，重新找回屬於自己的節奏與平靜。

如果你願意，也歡迎在留言和我分享你選了哪一組牌卡。我會送你一句六月祝福小卡，陪你一起走過這段重新照顧自己的日子。

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IG：黛兒姊姊｜黛的塔羅占卜@adeletarot

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這篇文章從更長的時間軸出發，陪你一起整理未來一年的能量重點，讓月運勢的提醒，能慢慢接上更清楚的方向感。