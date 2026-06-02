初夏午後的散步 : 自然野趣的微觀「偽毛毛蟲」與樹木人工皮

「只要打開觀察的眼睛，最平凡的路邊野草，都藏著大自然精心準備的生態故事。這是一場在初夏午後展開的微觀散步，我們不看名山大水，只尋訪腳邊與樹梢間的野趣巧遇。」

點點陽光灑在步道上，今天這趟午後的野外散步，與其說是健行，不如說是一場與大自然微觀世界的驚喜巧遇。

低頭、抬頭之間，那些平常容易被忽略的野趣，都被定格在鏡頭裡。

鋪滿綠意的起點：馬蹄金與兔腳蕨

一走進步道，腳邊先迎來了一整片厚實的綠地毯。那是一枚枚圓滾滾、長得像小馬蹄的馬蹄金，它們貼著地面蔓延，在石縫與泥土間展現出強韌的生命力。

視線順著旁邊的大樹往上看，粗糙的樹皮上竟然毛茸茸的！仔細一瞧，兔腳蕨那像極了兔子爪子的肉質根莖，正緊緊抓著樹幹往上攀爬，幾片細緻羽狀的蕨葉在微風中輕輕晃動，為灰褐色的樹皮增添了幾分俏皮與生氣。

樹木醫生的溫柔痕跡

走著走著，一棵老樹吸引了我的注意。它的樹幹基部有一塊極為顯眼的淡褐色平滑區塊，遠看就像抹了一層泥土。

記得之前荒野義工分享過這個典故，其實它是樹木醫生的外科手術痕跡。

這棵老樹過去可能受了傷或生了病，經過清創與消毒後，被塗上了一層保護傷口的「人工皮」。看著這塊人工皮，心裡莫名感到一陣溫暖，這是人類在用現代科技，溫柔地守護著這片綠意。

步道上的偽裝者：構樹雄花

漫步到碎石路段時，地上橫七豎八地躺著一條條金黃褐色、毛茸茸的東西。乍看之下還以為是成群結隊的毛毛蟲，讓人不自覺縮了一下腳步。

蹲下觀看拿出 APP 一查，原來這是構樹的雄花序，發現自己被外表騙了！

在這個季節，公構樹完成了傳宗接代的授粉任務，這些長條狀的公花便紛紛從樹梢謝落。將它拿在手上端詳，不得不佩服大自然的偽裝術，真的太有趣了。

結尾的黑寶石：烏甜仔菜的誘惑

散步終點是在路旁的灌木叢邊。看著那幾顆熟透的黑紫色果實，勾起了不少童年回憶。

綠葉掩映間，懸掛著幾顆黑得發亮、帶著誘人光澤的小圓果，這就是鄉間最知名的野菜「烏甜仔」（龍葵）。小時候與玩伴都會採摘，果實吃進嘴裡帶有微甜，雖然知道它已經成熟，但避免吃壞了肚子，最後還是決定用相機「採收」就好。

大自然的禮物，有時候留在枝頭上欣賞，就是最完美的句點。

紀錄於2026年6月，初夏的悠閒散步。