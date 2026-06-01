《粉底液將軍》的論戰--當我們開始替角色打分數，故事還有機會走進心裡嗎？

追劇時，存著怎樣的心情，推演著劇情發展、勾勒著心中期盼的結局……，這些

沒有絕對的是非對錯。

不知道從何時開始，許多人追劇、看小說，已經不只是單純地欣賞故事。

打開留言區，常常看到的不是劇情討論，而是角色評分；甚至是演員劇外的私生活。

有人被評為「戀愛腦」；有人被貼上「綠茶」、「渣男」、「聖母」等標籤；甚至連角色做出的每一個選擇，都彷彿正在接受一場公開考試。

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近期熱播的中國古偶劇《逐玉》，更引發一場，關於「古偶劇唯美審美」與「歷史寫實」的廣泛論戰：因男主角張凌赫飾演的武將角色，在經歷沙場征戰後，臉部妝容依然白皙無瑕、濾鏡過重，被觀眾調侃為「粉底液將軍」。

這讓我想起學生時代的一件事。

其實很多人原本都喜歡看書。閱讀帶來想像空間，可以認識不同的人生，也能暫時離開現實世界，走進另一個時空，特別是在未進入3c的時代，書本是重要的精神食糧。

但奇妙的是，只要老師補上一句：「下週交閱讀心得。」或加一句：「這本書會考。」原本輕鬆愉快的閱讀，瞬間就變了味。

眼睛還是在看書，卻開始忙著記重點、找答案、猜考題。注意力再無法放在故事本身，而是放在如何交作業。

有時候，我覺得現在的追劇文化，也出現了類似的現象。

我們不再單純跟著角色經歷人生，而是不斷評估他是否做出了「正確答案」。

角色愛錯人，被罵愚蠢。角色選擇原諒，被批評沒有原則。角色報復，被說太偏激。角色隱忍，又被嫌太軟弱。彷彿每個角色都必須符合觀眾心中的標準範本，才有資格獲得理解。

可是，現實社會真的有標準答案嗎？如果我們回頭看看自己的人生，會發現許多決定其實都是在猶豫、矛盾與情緒中產生的。

有時明知道不該愛，還是愛了。明知道該放手，卻遲遲做不到。明知道會受傷，仍然願意再相信一次。這些行為若放到戲劇裡，也許會被批評得體無完膚；但放在人生裡，卻是再平常不過的人性。

故事之所以動人，絕對不是因為角色永遠做對選擇，而是因為他們像人。像人就會犯錯、會後悔、會掙扎，也會在跌跌撞撞中成長。

如若每次都急著替角色評分，那麼我們看見的可能只是對錯；卻錯過了角色背後的情感、處境與人性。

當然『討論角色』的本身沒有問題。交流觀點本來就是閱讀和追劇的樂趣之一。

問題不在於評價，而在於當評價變成唯一目的時，我們是否失去了感受故事的能力。

就像閱讀一本書，如果滿腦子都在想考試，往往記住的是答案，而不是感動。

追劇也是如此。

當我們忙著判定誰對誰錯時，也許就忽略了編劇真正想探討的問題；當我們急著給角色貼標籤時，也可能錯過那些細膩而真實的人性描寫。

故事存在的意義，本就不是為了告訴我們答案；更多時候，它是在陪伴我們理解人性。讓我們看見別人的選擇，也照見自己的選擇。

我在想，下次追劇或看小說時，不妨試著把手中的「評分表」先放下。不要急著判斷角色值幾分。先跟著他哭一次、笑一次、迷惘一次。

也許，到了故事結束的那一刻，你記住的不是誰對誰錯，而是某個角色曾經讓你想起自己。而那份共鳴，往往比任何分數都更有價值。

~~~~by蒔緣觀劇~~~~