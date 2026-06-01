【心得】韓劇《在你燦爛的季節》李聖經&蔡鍾協雙向救贖，以四季比喻療癒人心！

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故事簡介

七年前春天，陽光明媚的波士頓，卻是鮮于燦感受到最寒冷的「冬天」，但那一聲聲訊息通知音，硬生生闖入他的生活，帶著唐突、還有些許煩擾，在他靜謐孤獨的日子掀起漣漪，讓他開始抬頭望著天空，期待著明天的到來。

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而如燦陽般的宋嘏爛，隔著大洋照耀了鮮于燦的黑暗，卻在一場爆炸意外下失去了摯愛，從此深陷於寒冬中。這一次，換鮮于燦帶著她逃離冬天。

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每個人的心裡都有屬於自己的「季節」。悲傷時，即使陽光灑在身上，也如冷風颳般刺骨；快樂時，不管四季如何輪轉，都可以將笑容掛在臉上。春天時賞櫻、夏天時吃刨冰、秋天賞楓、冬天去滑雪，或是拍貼機、漢江吃炸雞、餐廳看夜景，種種平凡小事，都可以因為身邊的人變得有趣，這些瑣碎的幸福都是留給發現它的人。





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跨越歲月的燦爛：從暮年重逢到青春磨合



有人將「年齡」也用春夏秋冬來形容，年輕時如春夏般鮮活，老了之後如秋冬般逐漸凋零。但金娜娜外婆和朴滿才老爺爺的相遇，卻告訴我們，遇上對的人可以重新活過青春。金娜娜的凌厲，在遇上春川的哥哥時，又會變回幾十歲的少女「金娜奉」快樂輕盈。看著外婆和老爺爺能攜手共度，也會令人不禁羨慕起這樣重逢的緣分。





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而小孫女宋嘏淡和男友車有謙的感情則正好相反。青澀的愛情，充滿稜角需要細細磨平，面對未知的未來，總想著要緊緊握住才是擁有，愛得炙熱的同時卻也滿是碰撞。但他們從誤會與考驗中學會配合對方的腳步前行「一起成為更好的人，才是最酷的」這句話又一次在我腦中迴響。

記憶的拼圖：在角色反差中讀懂愛的形狀

《在你燦爛的季節》就如同鮮于燦的記憶，簡單的故事主線被打碎後，用12集的時間再重新拼起。這每一個碎片不僅劇情到位，就連角色的設計都不容小覷。每個角色都有正反兩面的細節，就拿金娜娜外婆和宋嘏煐來說。

金娜娜身為一家之主，必須保持絕對的掌控與乍看之下的不留情面，她要偽裝自己的脆弱，讓自己不會倒下，才能成為孫女們的底氣。但在無人知曉的每個夜晚，一針一線的禮服，是她身為外婆的柔軟，是她放不下孫女的牽掛，這樣的呈現眼淚完全忍不住，果然對親情戲就是毫無抵抗力。

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而宋嘏煐同樣也有著令人感到心疼的反差，她的樂天不是沒心沒肺，而是在大家崩潰時，知道自己不能跟著倒下。要說心細，宋嘏煐絕對是三姊妹中之最，她可以察覺外婆的不對勁，她可以感受到姐姐的情緒改變，她可以共感妹妹鬧彆扭的心情。而她刻意偽裝的悲傷卻也讓延理事一一接住，互補的個性讓人感到甜蜜之餘也感到救贖。

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藝術的感性：當抽象情感化為具體的靈魂符號

在看《在你燦爛的季節》的時候，很喜歡他呈現的藝術感性。例如開場的動畫，會根據鮮于燦和宋嘏爛的狀態來改變。左邊是落雪的冬天，右邊是春暖花開的春天，有各自站在一邊的時候，也有逐漸走向對方的時候，也有隨著鮮于燦離開，牽手後男生消失的畫面。

還有燦的外婆陶藝，形容破碎感情修復；燦的繪畫板，最後成為回顧全集的存在；以及最後宋嘏爛找回鮮于燦的彩雲塗鴉。記憶也許會消失，但圖畫卻會幫助我們一次次回想起當時落筆的心情。以具象實體形容抽象情感，淺顯易懂又可輕易打入人心。

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最後分享一個我被觸動到的點。「我現在可以光明正大對你好嗎？」鮮于燦給的不是山盟海誓，而是用實際行動帶給宋嘏爛幸福，包含最後用謊言遮掩住七年前的傷痕，原來他從來沒有要揭露當年的真相，而是想讓宋嘏爛的人生永遠燦爛。

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題外話～好喜歡

宋家三姊妹還有外婆的穿搭！不愧是服裝設計師的職業設定，看似簡單大方卻不失特色，而且透過服裝就可以清楚看到每個人的個性風格，大姊成熟穩重、二姊活潑鮮明、忙內可愛青澀，奶奶則是貴氣優雅！

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金句台詞

所謂記憶這回事，有時候很愛唱反調，你越是努力忘記，就會記得更清楚，如果你不想忘記，記憶就會在某個時候溜走。 人生的季節並不會按照順序，有時，在你認為是春天的時刻，冬天就會突如其來地降臨。 是哪個人讓你希望她能快樂？ 讓曾經想尋死的我、讓差點就死掉的我，睜開眼睛兩次的人，讓我又活過來的，一顆令人感激的絆腳石。 只有一切都好和開開心心的，那種變熟是假的啊。如果不好，就可以直接說不好，那才是真正的變熟吧 茶，必須這樣撲空幾次，才能去除雜質，強烈的味道也會消失，嘗起來更加順口，就跟人一樣阿，人也要適時的清空自己，才能消除雜念，內心也會變得柔軟。 你透過謊言獲得越多，透過真話獲得的就會越少，即使你現在似乎獲得了什麼，但最後還是會付出代價的。 人不知道自己何時會死，應該把回頭後悔的時間拿來開心地活著才對，以後才不會感到可惜。 她是把我的世界變得寬廣的人，她讓我看到、感受到，我沒看過、沒感受過的事物，她還將我原本只有黑白的世界，填上了五彩繽紛的色彩。 不執意扒開傷口，也是一個守護某個人幸福的方法。 飛機雲只是痕跡而已，已經過去的痕跡，但彩雲會讓你開心地期待未來。 幸福一直都在那裡，但人總是沒看到就錯過了，所以有人說幸福是屬於發現它的人。 無論別人怎麼說妳，我只相信我看到的妳、我了解的妳，這就是妳跟我的差別。 你想讓某個人幸福，並不需要什麼資格，只要你是認真的就好。 過去是過去，重要的是...現在開始流動的時間。 沒什麼會比時光流逝後，再來後悔沒做哪些事而悲傷又愚蠢了；後悔到最後，就會發覺人生過於短暫。 每個傳統繩結都有各自的意義， 新的人生、變化，有時不該緊緊抓住，必須放手鬆開，才能開啟新的起點，這就是蝴蝶繩結的意義。 我活到這個年紀，我領悟到的是，等到所有事都變得完整為止，並非總是正確答案，無論是人或愛情都是。 復原起始於你下定決心將它拼起來的那一刻，即使會花費一點時間，只要不放棄，你的決心會回應你。那些重新拼湊起來的碎片，會裝載著比之前更深刻的故事。 就算是看似沒有盡頭的冬天，只要堅持下去，說不定某一天，春風會突然從某個地方吹來，無論你的人生處在哪個季節，希望你的季節都是燦爛的。

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