《超少女》藏太多亮點！LE SSERAFIM獻唱主題曲，《龍族》公主米莉愛考克甩開「超人跟班」標籤。圖片來源：華納兄弟電影提供

DC宇宙新女英雄還沒正式登場，話題已經先衝上太空！由詹姆斯岡恩打造的全新DC宇宙電影《超少女》近日公布重量級跨界合作，宣布與韓國人氣女團LE SSERAFIM聯手，推出合作曲〈CELEBRATION (SUPERGIRL VER.)〉，化身電影主題曲。消息一出，不只DC粉絲興奮敲碗，FEARNOT也瞬間暴動，直呼這組合根本是「宇宙級聯名」，華納兄弟台灣也已公開《超少女》× LE SSERAFIM合作消息，音源於5月31日上架。這篇整理《超少女》電影劇情及6大亮點，DC迷準備衝劇院！

《超少女》電影劇情

當一個出乎意料且殘酷無情的敵人逼近家園時，卡拉佐艾爾，也就是超少女，被迫與一位意想不到的同伴聯手合作，踏上一場跨越星際的復仇與正義冒險旅程。她不是在安穩環境中長大的英雄，而是在一顆逐漸崩解的星球殘骸中成長，親眼看著身邊的人一個個死去。這樣的背景，讓她與大家熟悉的克拉克肯特截然不同，也讓《超少女》不只是「超人表妹」登場，而是一個關於創傷、孤獨、憤怒與自我成長的宇宙級英雄故事。

《超少女》電影看點

《超少女》看點1. LE SSERAFIM唱進DC夢幻連動

《超少女》最先引爆話題的亮點，就是與韓國人氣女團LE SSERAFIM展開跨界合作！片商宣布合作消息後，也同步釋出合作曲〈CELEBRATION (SUPERGIRL VER.)〉音源，正式化身《超少女》電影主題曲。

LE SSERAFIM自出道以來，便憑藉〈FEARLESS〉、〈ANTIFRAGILE〉、〈UNFORGIVEN〉、〈EASY〉等代表作打開全球知名度。她們的團體形象一直圍繞「無畏」、「自信」、「不被定義」，不是柔弱等待拯救的少女，而是受過傷也要繼續往前走的狠角色。

圖片來源：截自YT @WarnerBrosTW

這次〈CELEBRATION〉重新混音成〈CELEBRATION (SUPERGIRL VER.)〉，加入大量電音節拍與浩瀚宇宙感編曲，讓歌曲氣勢全面升級。放在《超少女》身上格外貼切，因為卡拉佐艾爾本來就不是溫室裡長大的英雄，而是一個帶著痛苦、火氣與不服輸靈魂的角色。這場合作不只是K-POP與電影宣傳的聯名，更像是替超少女量身打造的一首戰歌。

《超少女》看點2.《龍族前傳》公主米莉愛考克變身DC新女英雄

曾在《龍族前傳》中飾演公主的澳洲女星米莉愛考克，這次正式加入DC宇宙，飾演超少女／卡拉佐艾爾，從王室權力鬥爭中的少女，轉身成為橫跨星際的超級英雄，這個角色轉換本身就很有話題！

圖片來源：華納兄弟電影提供

米莉愛考克過去給觀眾的印象，並不是單純甜美或柔弱，而是有一種倔強、敏銳，甚至帶點危險感的少女氣質。這樣的特質放在新版超少女身上，剛好讓卡拉佐艾爾多了一層「年輕但不天真」的味道。在最新幕後花絮中，米莉愛考克也親自替角色定調，她表示，觀眾可能會以為超少女只是超人的跟班，只能活在超人世界的陰影下，但這次大家會看到一個「超猛、超悍」的超少女。

《超少女》看點3. 不當超人影子！新版超少女從孤獨與傷痛中爆發

很多人一聽到「超少女」，第一時間可能會聯想到超人，但新版《超少女》最有趣的地方，就是刻意把卡拉佐艾爾和克拉克肯特做出區隔。詹姆斯岡恩在幕後花絮中提到，超少女是在一顆逐漸崩解的星球殘骸中長大，她身邊的人一個個離開。和在地球家庭中學會溫柔與克制的超人不同，卡拉佐艾爾經歷的是失去、孤獨與創傷，也因此，這版超少女更衝、更直接，情緒也更難被收住；她未必完美，卻正因為不完美，讓角色多了更強烈的真實感與可看性。

圖片來源：華納兄弟電影提供

《超少女》看點4. 超狗氪普托遇襲，開啟宇宙級救援任務

先前釋出的正式預告中，已經曝光「超狗」氪普托遇襲的關鍵劇情，也成為《超少女》故事展開的重要起點，卡拉佐艾爾為了救援氪普托，展開橫跨宇宙的極限行動。超狗氪普托不只是可愛角色，也可能是牽動卡拉情感的重要存在，當牠受到攻擊，卡拉的反應不只是「英雄出任務」，更像是一個已經失去太多的人，終於遇到不能再失去的對象。也因此，《超少女》不只是打怪、飛行、宇宙冒險，而是多了一層情感重量：當一個人曾經失去整個世界，她是否還願意為了某個生命、某個信念，再一次挺身而出？這份情緒張力，也不禁認人好奇電影劇情發展。

圖片來源：華納兄弟電影提供

圖片來源：華納兄弟電影提供

《超少女》看點5. 傑森摩莫亞改演暴狼！

除了米莉愛考克之外，另一個讓DC粉絲非常期待的名字，就是傑森摩莫亞！過去他以水行俠形象深植人心，這次則在《超少女》中飾演「暴狼」，角色轉換本身就很有話題。

暴狼是一個狂放、不受控制、充滿反英雄氣質的角色，不是那種道德感整齊漂亮的英雄，而更像是宇宙裡一個危險又難以預測的麻煩人物，傑森摩莫亞在幕後花絮中更笑說：「超少女不會害怕直接海扁所有人！」這樣的角色遇上同樣帶著怒火與創傷的超少女，光想像就知道會擦出不同的火花～

圖片來源：截自YT @WarnerBrosTW

《超少女》看點6. IMAX規格登場，宇宙冒險就是要看大銀幕才過癮

《超少女》以IMAX特製拍攝，將於6月24日週三在台上映，並推出2D、3D、IMAX、4DX、Ultra 4DX、SCREENX、Dolby Cinema、Dolby Vision Atmos等版本。對一部橫跨星際、結合宇宙冒險與超能力戰鬥的電影來說，大銀幕規格絕對是重要看點。

從目前曝光的故事設定來看，電影不只有跨越星際的救援、復仇與正義冒險，也會呈現超少女飛越宇宙、面對強敵，以及與暴狼互動的場面。這類英雄片最怕場面拍得太小，但《超少女》顯然要把宇宙視覺和角色情緒一起放大，讓觀眾看見她內心那股快要壓不住的爆發力。