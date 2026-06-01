多數人都在求人脈， 真正的高手在「養貴人運」從坦尚尼亞小村落到台大舞台，內森與珍古德的相遇， 讓我重新思考：吸引貴人的，究竟是努力，還是你內在的頻率？

那天下午，窗外的陽光懶洋洋地斜灑進來，我和閨蜜坐在星巴克靠窗的角落，咖啡還冒著淡淡的熱氣。我們有一搭沒一搭地聊著，不知怎麼就聊到了幾天前台灣大學畢業典禮上那段讓人鼻頭一酸的致詞。

赤腳走過的童年，站上世界的舞台

他的名字叫內森，來自坦尚尼亞一個小到幾乎不會出現在地圖上的村落。那裡沒有自來水，每天清晨，他得赤著腳踩過塵土飛揚的小徑，走上整整三十分鐘，才能打到一桶維持一天生活的水。到了夜裡，燈光昏黃，爸爸會拿起一支粗針，在跳動的燭火旁，一條一條、輕輕地把他腳上的寄生蟲挑出來——那是他真實的童年日常，卻沒有壓垮他眼睛裡的光。

文章目錄 展開 他說，自己非常幸運，一路都有貴人相扶——尤其是珍古德博士，宛如黑夜裡突然出現的一盞明燈，照亮了他人生中最關鍵的轉折。但他沒有把這一切停留在「我好幸運」的感嘆裡。當他有能力之後，他回過頭，資助了家鄉五個孩子上學，把自己當初得到的那份溫暖，原封不動地傳遞回他出發的地方。現在，他已在台灣娶妻生子，把根扎在了這片給了他第二次生命的土地上。

即使成長在如此艱困的環境裡，內森依然咬緊牙關讀書，用亮眼的成績，悄悄地在人群中燃起了一盞小火。這束光，最終被國際知名的靈長類動物學家珍古德博士所看見。這位一生與黑猩猩為伍、走遍非洲密林的科學家，選擇伸出那雙記錄過無數生命的手，慷慨地資助了這個來自小村落的少年，讓他有機會走出貧瘠的紅土地，向著更遼闊的世界出發。

靠著這份帶著溫度的贊助，內森從坦尚尼亞一路念到台灣，最後走進台大，在陽光燦爛的畢業典禮舞台上，用流利而動人的中文，把這段橫跨大洲的生命故事，輕輕地說給每一個在場的人聽。

他說，自己非常幸運，一路都有貴人相扶——尤其是珍古德博士，宛如黑夜裡突然出現的一盞明燈，照亮了他人生中最關鍵的轉折。但他沒有把這一切停留在「我好幸運」的感嘆裡。當他有能力之後，他回過頭，資助了家鄉五個孩子上學，把自己當初得到的那份溫暖，原封不動地傳遞回他出發的地方。現在，他已在台灣娶妻生子，把根扎在了這片給了他第二次生命的土地上。

不是每個人都會遇到珍古德——但你可以養出自己的貴人運

內森的故事感動了很多人，但聽完之後，我心裡也升起了一個很真實的念頭：不是每個人都這麼幸運，能遇上一個世界級的貴人。更多時候，我們得靠自己，慢慢耕耘出那份屬於自己的「貴人運」。

這幾年我在研究能量學，有一個感受越來越深：當一個人長期困在低頻的狀態裡——覺得自己不夠好、對生活積滿了說不清道不明的怨氣、每件事都習慣性地往最壞的方向想——那種沉沉的、灰暗的能量，會在無形之中，像一道隱形的牆，把身邊的人輕輕地推開。就算真有貴人悄悄走近，也只能在遠處望了望，最終還是轉身離去。

反過來，當一個人即使身處低谷、荊棘滿布，仍然願意在心底留一小塊地方，種下感恩、期待、和對自己的溫柔肯定——那種頻率，會悄悄地往上升，讓你整個人變得更明亮、更穩定，也更容易在不經意間，被某個對的人看見。

貴人往往不是「找來的」，而是被你內在的狀態「吸引來的」。

情緒的堵塞，是能量流動最大的阻礙

從心理學的角度來看，我們所說的「低頻能量」，其實大多是那些卡在心裡、久久沒被好好處理的東西：說不出口的憤怒、吞進去的委屈、揮不去的羞愧感、夜深人靜時那些反覆自我質疑的聲音，還有「我不值得」「我一定會失敗」這類像藤蔓一樣悄悄攀爬、越長越深的限制性信念。

這些東西，就像一層厚厚的灰，蒙在鏡子上——讓我們照不清自己，也擋住了外界本來可以照進來的光。所以，想要真正提升自己的能量狀態，第一步反而不是「追求」，而是「疏通」——把那些積壓已久的情緒，找一個出口，讓它流動起來。

兩個我常用的情緒疏通方法

方法一

寫感恩日記

不是寫那些宏大的道理，而是每天睡前，靜靜記下幾件微小的事：今天有人認真聽你說完一句話；今天雖然累，但還是吃到了一頓讓你心裡暖起來的飯；今天哪怕不完美，但比昨天多往前走了一點點。當你刻意這樣做，大腦會被重新訓練，從「我什麼都沒有」的焦渴感，慢慢轉換成「原來我還擁有這些」的踏實與富足。

方法二

把不開心寫出來

當你感到莫名焦慮、胸口像是壓著什麼說不清楚的重量時，就拿起紙筆，把腦袋裡那些雜亂紛飛的念頭，一股腦兒地全部傾瀉在紙上。不用寫給誰看，也不用寫得漂亮，只是誠實地讓它流出來。透過這樣的書寫，把原本沉積在心輪、太陽神經叢的情緒能量「搬」到紙上。很多時候，寫著寫著，你會真實地感覺到：胸口鬆了一口氣，呼吸也順了一些——那是情緒終於找到出口、開始流動的感覺。

當內在的能量慢慢變得穩定而明亮，不只是別人更願意靠近你——你自己也會看得更清楚：誰是真正願意拉你一把的人，誰只是順路同行。

從今天開始，養出自己的貴人運

01

透過感恩日記與情緒書寫，清理積壓的憤怒、委屈與自我否定，讓自己不再困在低頻能量的泥沼裡。

02

練習用感恩的眼光凝視生活。不是假裝一切都好，而是在困境裡，仍努力找到一兩個可以輕聲說「謝謝」的地方。

03

先當別人生命裡的小貴人。一句真心的肯定、一個在他快撐不住時說出的「我挺你」——那份溫暖，往往會繞一圈，再回到你身上。

內森的故事固然幸運，他遇到的是世界級的貴人。但我們生命裡真正需要的，或許只是一個願意給你一次機會的人、一位多教你一點的前輩，或一個在你最黑暗的時刻，靜靜坐在你身旁的朋友。

我們未必都能等到珍古德，但我們可以選擇：讓自己成為一個值得被幫助、也願意去幫助別人的人。這樣的你，本身就是一種安靜而強大的吸引力。

如果要從今天開始，

幫自己養一點「貴人運」，

你會先從哪一個小行動開始？

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