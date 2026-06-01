2026-06-01 12:36 女子漾／編輯ANDREA
愛奇藝未開播「網友最期待」陸劇TOP6！《這一秒過火》禁忌虐戀霸榜，李一桐、曾舜晞這部強勢衝進前3！
進入炎熱的六月，劇迷們最關心的絕對是接下來有哪些爆款陸劇準備霸屏！愛奇藝最新釋出的「6月網友最期待陸劇TOP 6」榜單出爐，不僅有讓人心跳加速的甜寵校園劇，還有極致拉扯的民國虐戀與古裝權謀。這次榜單可以說是「顏狗的天堂」，快來看看你的待播片單是不是也該更新了！
TOP 6 《南部檔案》
主演：張新成、丁禹兮
這部由南派三叔原著改編的民國探案劇，絕對是懸疑迷的必追首選！張新成與丁禹兮化身「雙A」秘密探員，兩人在南洋的詭譎命案中聯手破局。不只武打動作帥翻天，丁禹兮甚至挑戰了「雙人格」設定，兩人亦敵亦友的兄弟情與禁慾系軍裝造型，讓這部劇未播先熱，粉絲期待值早已破表！
TOP 5 《天才女友》
主演：田曦薇、胡一天
甜妹田曦薇這次跳出舒適圈，化身智商超高的物理天才，搭檔胡一天飾演的陽光學霸，上演一場「從校園到婚紗」的雙強智性戀！劇中不僅有最純粹的青春校園氛圍，兩人超萌的身高差與滿滿的化學反應更是甜度破表，完全就是下一部現象級的甜寵預備軍。
TOP 4 《雀骨》
主演：侯明昊、艾米
古裝權謀結合「先婚後愛」的超強設定！侯明昊飾演背負罵名的戰損世子，與年僅17歲的艾米上演一場極致拉扯的契約婚姻。兩人從彼此猜忌到生死相守，侯明昊的紅袍造型更是氛圍感拉滿，這對相差11歲的CP絕對會讓你嗑到停不下來！
TOP 3 《雲秀行》
改編自經典日本動畫《彩雲國物語》，這部大女主古裝劇陣容堪稱豪華！李一桐飾演立志為民的獨立女性，與曾舜晞上演唯美愛戀，更有憑藉《長相思》爆紅的鄧為加入，上演錯綜複雜的情感糾葛。全員高顏值的配角團加持，讓這部劇強勢殺入期待榜前三名！
TOP 2 《折月亮》
主演：林一、盧昱曉
作為《難哄》與《偷偷藏不住》的壓軸姐妹篇，自帶超高話題熱度！林一與盧昱曉的組合被網讚「全員韓系高顏值」。故事講述社恐少女與天才少年的破鏡重圓，將暗戀的酸澀與重逢的治癒描寫得淋漓盡致，絕對是今年夏天最溫暖的青春愛情劇。
TOP 1 《這一秒過火》
主演：張凌赫、王楚然
冠軍毫不意外由這部「民國虐文天花板」改編的大作拿下！張凌赫飾演病嬌腹黑的軍閥少爺，與王楚然飾演的復仇假千金，展開一段充滿試探、背叛與身份錯位的「叔嫂禁忌戀」。兩位神級顏值的極致組合，加上相愛相殺的虐戀情節，讓全網粉絲瘋狂敲碗，絕對是接下來最具爆款相的超級大劇！
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