【心理測驗】你是哪種「充電方式」的人？ [SWALLOW]

5 個問題，選最直覺的那個。

【選項】

Q1 週末突然空出來，你最想做什麼？

A｜一個人待在家，什麼都不做

B｜約朋友出去吃飯聊天

C｜找一個新地方探索，一個人或揪人都好

D｜把一直想做的事情完成，很有成就感

Q2 你覺得「累」的時候，通常是因為？

A｜和太多人互動之後

B｜一個人待太久，沒有人說話

C｜做重複無聊的事情

D｜事情沒有進展、卡關了

Q3 朋友跟你說心事，你通常會？

A｜安靜聽，讓對方說完

B｜一起討論，分享自己的想法

C｜幫他想解決方案

D｜陪他做點別的事，轉移注意力

Q4 你最享受的對話是？

A｜深入聊一個話題，挖很深

B｜話題跳來跳去，笑聲不斷

C｜腦力激盪，互相激發想法

D｜邊做事邊聊，不用太正式

Q5 你覺得自己最像哪種動物？

A｜貓——獨立、有自己的節奏

B｜狗——喜歡陪伴、熱情

C｜鳥——自由、愛探索

D｜海狸——勤勞、目標感強





【答案】

選 A 最多｜獨處充電型

你的能量來自安靜與獨處。人多的場合雖然也能應對，但真正讓你恢復的是一段屬於自己的時間。你通常觀察力很強，思考也比較深，朋友不多但關係紮實。不是內向或不合群，只是你知道自己需要什麼。





你從人與人的互動中獲得能量，獨處太久會讓你坐立難安。你很擅長讓氣氛熱絡，身邊的人在你旁邊通常不會冷場。你對關係的投入是真心的，只是偶爾要注意不要為了維持氣氛而忽略自己真正的感受。





新鮮感是你的燃料。你在有趣的事情、新的人、未知的地方裡找到活力。重複與無聊比什麼都讓你耗電。你通常很有行動力，但有時容易在一件事還沒做完就被下一個有趣的東西吸引走。





完成一件事帶給你的滿足感是其他事情很難取代的。你有清楚的目標感，做事有條理，進度停滯的感覺對你來說非常難受。你不一定需要熱鬧，但需要「有在往前走」的感覺才會覺得充實。





【溫馨提醒】

本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！