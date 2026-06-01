2026-06-01 11:50 SWALLOW
【心理測驗】你是哪種「充電方式」的人？
5 個問題，選最直覺的那個。
【選項】
Q1 週末突然空出來，你最想做什麼？
- A｜一個人待在家，什麼都不做
- B｜約朋友出去吃飯聊天
- C｜找一個新地方探索，一個人或揪人都好
- D｜把一直想做的事情完成，很有成就感
Q2 你覺得「累」的時候，通常是因為？
- A｜和太多人互動之後
- B｜一個人待太久，沒有人說話
- C｜做重複無聊的事情
- D｜事情沒有進展、卡關了
Q3 朋友跟你說心事，你通常會？
- A｜安靜聽，讓對方說完
- B｜一起討論，分享自己的想法
- C｜幫他想解決方案
- D｜陪他做點別的事，轉移注意力
Q4 你最享受的對話是？
- A｜深入聊一個話題，挖很深
- B｜話題跳來跳去，笑聲不斷
- C｜腦力激盪，互相激發想法
- D｜邊做事邊聊，不用太正式
Q5 你覺得自己最像哪種動物？
- A｜貓——獨立、有自己的節奏
- B｜狗——喜歡陪伴、熱情
- C｜鳥——自由、愛探索
- D｜海狸——勤勞、目標感強
【答案】
選 A 最多｜獨處充電型
你的能量來自安靜與獨處。人多的場合雖然也能應對，但真正讓你恢復的是一段屬於自己的時間。你通常觀察力很強，思考也比較深，朋友不多但關係紮實。不是內向或不合群，只是你知道自己需要什麼。
選 B 最多｜連結充電型
你從人與人的互動中獲得能量，獨處太久會讓你坐立難安。你很擅長讓氣氛熱絡，身邊的人在你旁邊通常不會冷場。你對關係的投入是真心的，只是偶爾要注意不要為了維持氣氛而忽略自己真正的感受。
選 C 最多｜刺激充電型
新鮮感是你的燃料。你在有趣的事情、新的人、未知的地方裡找到活力。重複與無聊比什麼都讓你耗電。你通常很有行動力，但有時容易在一件事還沒做完就被下一個有趣的東西吸引走。
選 D 最多｜成就充電型
完成一件事帶給你的滿足感是其他事情很難取代的。你有清楚的目標感，做事有條理，進度停滯的感覺對你來說非常難受。你不一定需要熱鬧，但需要「有在往前走」的感覺才會覺得充實。
【溫馨提醒】
本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數