道枝駿佑新片又要催淚了！《妳最後留下的歌》6大看點，生見愛瑠苦練吉他唱出虐心純愛。圖片來源：采昌國際多媒體提供

繼《即使，這份戀情今晚會從世上消失》之後，導演三木孝浩、原作一条岬、音樂製作人龜田誠治與男主角道枝駿佑再度集結，推出青春純愛新片《妳最後留下的歌》。這次故事不只談愛情，也把「音樂」變成兩個人靠近彼此的語言，電影即將於6月5日在台灣上映，由道枝駿佑搭檔生見愛瑠，共同演出一段橫跨十年的青春戀曲。這篇女子漾整理《妳最後留下的歌》6大看點，愛看催淚愛情電影的人快筆記！

《妳最後留下的歌》劇情簡介

性格內向、對未來毫無夢想的水嶋春人（道枝駿佑飾演），某日邂逅了擁有天籟美聲 與音樂才華的遠坂綾音（生見愛瑠飾演）。綾音雖然罹患「發展性閱讀障礙」，難以 順利閱讀與書寫文字，卻對音樂懷抱無限熱情。當她偶然發現春人寫下的詩句，便順 勢向他提出請求：「你願意幫我寫歌詞嗎？」

於是，春人負責寫詞，綾音負責歌唱，兩個缺少了重要一部分的人，在旋律與文字交 織的日子裡，慢慢拉近了彼此的心，也創作出只屬於他們的歌曲。只是春人當時並不 知道，與綾音共度的那些日子，其實只剩短短十年…。那段承載青春悸動、未曾言說 的秘密與情感的歲月，而那首歌，又將為兩人揭開什麼樣的答案？

《妳最後留下的歌》6大看點

《妳最後留下的歌》看點1. 《即使，這份戀情今晚會從世上消失》原班人馬再集結！ 《即使，這份戀情今晚會從世上消失》原班人馬再集結！

《妳最後留下的歌》最讓純愛電影迷期待的地方，就是《即使，這份戀情今晚會從世上消失》的重要創作班底再度合作！導演三木孝浩過去以細膩青春影像打動觀眾，代表作包括《明天，我要和昨天的妳約會》、《即使，這份戀情今晚會從世上消失》，很擅長把年少愛情拍得清透、安靜，卻又後勁十足。

《即使，這份戀情今晚會從世上消失》劇照。圖片來源：車庫娛樂提供

這次原作同樣來自一条岬，音樂由龜田誠治操刀，男主角也再度找來道枝駿佑，對熟悉前作的觀眾來說，這個組合幾乎等於「眼淚預約成功」。前作以記憶、失去與青春遺憾打動大批觀眾，這回《妳最後留下的歌》則把音樂、創作與命運安排放進愛情裡，光是設定就很有催淚感。

《妳最後留下的歌》劇照。圖片來源：采昌國際多媒體提供

《妳最後留下的歌》看點2. 道枝駿佑飾演內向少年，用文字遇見愛情 道枝駿佑飾演內向少年，用文字遇見愛情

道枝駿佑在片中飾演水嶋春人，是一個性格內向、對未來沒有明確夢想的少年。他不是一登場就耀眼發光的男主角，而是帶著一點笨拙、一點孤單，也有不太會說出口的溫柔。春人與遠坂綾音的相遇，不是轟轟烈烈的命定場面，而是從一段詩句開始，綾音偶然看見春人寫下的文字，主動向他提出：「你願意幫我寫歌詞嗎？」春人負責寫詞，綾音負責歌唱。兩個原本各自缺了一角的人，在旋律與文字之間慢慢靠近，也讓這段愛情多了一種安靜卻深刻的重量。

《妳最後留下的歌》劇照。圖片來源：采昌國際多媒體提供

《妳最後留下的歌》看點3. 生見愛瑠挑戰歌手角色！KTV影片成選角關鍵 生見愛瑠挑戰歌手角色！KTV影片成選角關鍵

這次最有話題的幕後故事，莫過於生見愛瑠能拿下女主角遠坂綾音，竟然和一支KTV影片有關！片中女主角不只要演戲，還必須唱歌、彈吉他，甚至要讓觀眾相信她是一位真正具備音樂才華的創作歌手，選角難度相當高。劇組一度討論，是否要直接找真正的音樂人來演出，不過導演三木孝浩認為，電影雖然有大量音樂元素，核心仍是兩個人如何因彼此而改變，因此女主角還是需要由演員詮釋。

《妳最後留下的歌》劇照。圖片來源：采昌國際多媒體提供

後來劇組請生見愛瑠提供一段在KTV唱歌的影片，音樂製作人龜田誠治看完後，從她自然唱歌的狀態與能量感中，看見角色的可能性，也認為只要接受正式訓練，她一定能做到，一支沒有刻意包裝的KTV影片，就這樣成了生見愛瑠通往女主角位置的關鍵門票。

《妳最後留下的歌》劇照。圖片來源：采昌國際多媒體提供

《妳最後留下的歌》看點4. 生見愛瑠從0音樂底子苦練1.5年，現場真唱成全片最動人亮點 生見愛瑠從0音樂底子苦練1.5年，現場真唱成全片最動人亮點

接下遠坂綾音這個角色後，生見愛瑠面對的最大挑戰，不只是演出一位熱愛音樂的女孩，而是要讓觀眾相信她真的能站上舞台、用歌聲說服人。過去沒有正式歌唱與吉他演出經驗的她，為了讓角色成立，花了約一年半時間接受訓練，即使正在拍攝其他作品，也把吉他帶在身邊，每天持續練習。

《妳最後留下的歌》劇照。圖片來源：采昌國際多媒體提供

她坦言，小時候只學過一點鋼琴，面對吉他與歌唱其實很緊張，這個角色也不是「會彈一點、唱一點」就能過關，而是必須呈現出足以讓觀眾相信的歌手姿態。從一開始的不安，到拍攝中期慢慢建立自信，生見愛瑠的練習過程，也像是遠坂綾音一步步找到自己聲音的過程。

更驚喜的是，電影裡多場演唱戲，原本計畫播放事先錄好的歌曲，再由她對嘴演出，但正式拍攝時，生見愛瑠太投入角色，幾乎是完整地唱出來，現場錄音團隊也同步收下聲音。導演三木孝浩後來聽到錄音成果，認為那份情緒非常真實，最後決定保留現場演唱，道枝駿佑也稱讚她完全看不出是從零開始的人，讓這些演唱場面成為全片最值得期待的動人亮點。

《妳最後留下的歌》劇照。圖片來源：采昌國際多媒體提供

《妳最後留下的歌》看點5. 女主角設定藏洋蔥，音樂成為她理解世界的方式 女主角設定藏洋蔥，音樂成為她理解世界的方式

生見愛瑠飾演的遠坂綾音，是一位擁有天籟歌聲與音樂才華的女孩，但她同時罹患「發展性閱讀障礙」，在閱讀與書寫文字時面臨困難。這個設定讓角色多了一層脆弱感，也讓她對音樂的依賴變得更有重量。

《妳最後留下的歌》劇照。圖片來源：采昌國際多媒體提供

對綾音來說，音樂不是單純的興趣，而是她與世界溝通的方式，當文字成為障礙，旋律與歌聲就成了她最自然的語言。春人擅長寫詩，綾音擅長把情感變成旋律，兩人的相遇因此有了互補意味。不是單方面拯救，也不是單純的青春戀愛，而是兩個人都在對方身上，看見自己原本說不出口的那一部分。

圖片來源：采昌國際多媒體提供

《妳最後留下的歌》看點6. 只剩十年的愛情倒數，那首歌成了兩人最深的牽掛 只剩十年的愛情倒數，那首歌成了兩人最深的牽掛

《妳最後留下的歌》最虐心的地方，在於春人與綾音的感情從很日常的創作裡慢慢發生，沒有過度戲劇化的告白，也不是一見鍾情式的猛烈靠近，而是在一次次合作、相處與理解之中，逐漸成為彼此生命中重要的存在。

《妳最後留下的歌》劇照。圖片來源：采昌國際多媒體提供

這段關係一開始就藏著殘酷伏筆，春人當時並不知道，自己和綾音能一起度過的時間，其實只剩短短十年。那些看似平凡的青春片段，包括一起創作、一起練習、一起靠近彼此，後來都成了倒數中的珍貴記憶。當青春走到盡頭，留下來的不是盛大的承諾，而是春人寫下的詞、綾音唱出的旋律，以及那段無法重來卻真實存在過的愛情。那首歌最後承載的，正是兩人曾經相遇、相愛，也曾努力把彼此留在生命裡的證明。

《妳最後留下的歌》於2026年6月5日全台上映！