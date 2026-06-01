《耀眼》金髮男主是誰？李昀銳圈粉事！從《星漢燦爛》袁慎到痞帥邢武，難怪被封新一代校園男神 圖片來源：官方

陸劇《耀眼》開播後話題一路升溫，除了關曉彤飾演的落難千金「晴也」引發討論，最讓觀眾眼睛一亮的，絕對是頂著一頭金髮登場的男主角李昀銳。這次他在劇中飾演「邢武」，一個看似叛逆、渾渾噩噩，實際上內心柔軟又重情重義的海島少年，與關曉彤上演從青春相遇、互相拉扯到多年後重逢的雙向救贖戀愛。Netflix劇情介紹也提到，邢武是個輟學生，而晴也原本是優等生，兩個世界截然不同的人在偏遠小鎮同一屋簷下交會，讓這段關係一開始就充滿火花。

《耀眼》劇照。圖片來源：官方

不少觀眾追劇後都在問：「《耀眼》金髮男主是誰？」答案就是近年人氣快速竄升的李昀銳。從《星漢燦爛》的袁慎、《神隱》到《九重紫》，再到如今《耀眼》裡痞帥又深情的邢武，他一路從古裝圈帥到現代劇，這次更靠金髮造型、校霸氣場與反差感成功圈粉。

《耀眼》李昀銳金髮邢武一登場就很搶眼，痞帥感直接拉滿

《耀眼》裡的邢武，不是傳統意義上乖乖牌男主。他有點野、有點衝，甚至一開始看起來像是不按牌理出牌的問題少年，但也正因如此，角色才更有記憶點。

李昀銳這次頂著金髮造型登場，讓邢武身上的叛逆感瞬間被放大。那種「看起來不好惹，其實比誰都重感情」的反差，正是角色最迷人的地方。尤其當他遇上關曉彤飾演的晴也，兩人從互看不順眼到彼此靠近，校園青春劇最迷人的曖昧、碰撞與心動感，全都被拉了出來。

《耀眼》劇照。圖片來源：官方

《耀眼》李昀銳他不是只靠臉，邢武的魅力在於「野草系生命力」

邢武吸引人的地方，不只是外型帥，而是那種從生活縫隙裡長出來的生命力。他不像晴也一樣擁有原本清楚的人生軌道，反而更像一個被現實推著走的少年。看似不在乎未來，實際上只是太早明白生活不會對每個人公平。也因此，當晴也進入他的世界，兩人之間不是單純的甜寵，而是彼此看見對方最狼狽的一面，再慢慢成為對方的支撐。

耀眼 劇照。圖片來源：李昀銳 官方微博

這種「不是王子救公主，而是兩個受傷的人一起長大」的設定，也讓《耀眼》的青春感更有後勁。

李昀銳1996年出生，從湖北荊門走進演藝圈

李昀銳出生於1996年8月24日，來自中國湖北荊門，身份包括演員、歌手。近年他憑藉多部古裝劇與現代劇累積人氣，代表作品包括《星漢燦爛·月升滄海》、《神隱》、《九重紫》等。和許多一出道就被貼上「流量小生」標籤的男星不同，李昀銳的走紅比較像是一步一步累積。他不是靠單一角色爆紅後消失，而是透過不同作品慢慢讓觀眾記住：這個男演員不只古裝好看，現代劇也很能打。

圖片來源：李昀銳 微博

李昀銳《星漢燦爛》袁慎打開知名度，古裝貴公子感太強

很多觀眾第一次注意到李昀銳，是在《星漢燦爛·月升滄海》裡的袁慎。袁慎這個角色聰明、驕傲、有文人風骨，也帶著一種嘴硬心軟的彆扭感。李昀銳把角色身上的貴氣與傲嬌拿捏得很剛好，雖然不是主線男主，卻成功刷出存在感，也讓不少觀眾開始把他放進「古裝美男」名單。

《星漢燦爛》劇照。圖片來源：官方

從袁慎到邢武，李昀銳的變化其實很有趣。前者是克制、端方、聰明到帶刺；後者則是粗糲、直接、帶點少年野性。兩個角色氣質完全不同，也剛好證明他不是只能演一種類型。

李昀銳《九重紫》後人氣再升，被封「薄肌天菜」

李昀銳近年另一個人氣關鍵，是《九重紫》。他在古裝劇中的身形與儀態受到不少討論，甚至曾被媒體以「薄肌天菜」形容。Vogue報導也提到，他不是表演科班出身，但曾進入《封神訓練營》接受封閉式訓練，內容包含演技、台詞、馬術、射箭、體能、禮儀等，這段訓練也為他後來的古裝表現打下基礎。

《九重紫》劇照。圖片來源：官方

這也是為什麼他在古裝裡不只是「穿衣服好看」，而是身段、站姿、眼神都有一種被訓練過的俐落感。到了《耀眼》，這份身體控制力又轉換成現代劇裡的少年感，讓邢武看起來更有爆發力。

李昀銳從古裝到校園劇，最圈粉的是反差感

李昀銳這幾年最聰明的地方，是沒有把自己困在單一舒適圈。他可以是《星漢燦爛》裡文質彬彬的袁慎，也可以是《九重紫》裡有古裝氛圍感的角色；到了《耀眼》，他又變成金髮、痞帥、帶點破碎感的邢武。這種角色跨度，讓觀眾不會只記得他的顏值，而是開始期待他下一次會用什麼模樣出現。

圖片來源：李昀銳 微博

尤其《耀眼》這種青春成長劇，很考驗演員能不能演出「少年氣」。不是裝酷就叫少年感，而是眼神裡要有衝動、倔強、不服輸，還要藏著一點不敢說出口的自卑與溫柔。李昀銳這次最圈粉的地方，也正是這種外冷內熱的層次。

李昀銳被網友拿來和張凌赫比較，關鍵在「清冷帥感＋少年氣」

李昀銳近年也常被網友拿來和同樣高人氣的古裝男神張凌赫比較，甚至被形容有「張凌赫第二」的氣勢。兩人都屬於身形高挑、五官乾淨、古裝適配度高的類型，也都有一種清冷感。不過李昀銳在《耀眼》裡走出的路線更偏「野性少年」。如果說他的古裝角色容易讓人想到翩翩公子，那邢武就是把他身上的少年衝勁放大。金髮、校霸感、嘴硬心軟，再加上對晴也慢慢失守的眼神，讓他成功從古裝圈跨到現偶圈，圈粉範圍也更廣。

圖片來源：李昀銳 微博

李昀銳從小就是運動型男孩

5歲開始學乒乓球，高中時更曾擔任籃球隊隊長，早早養成良好的體能基礎與運動習慣。除了乒乓球與籃球，他也接觸過衝浪、單車、滑翔翼、射箭、騎馬、橄欖球等多種運動，幾乎稱得上是「全能型體育生」。長期累積下來，不只讓他的心肺耐力與肌肉控制力更穩，也讓身形線條維持得相當俐落。