找人訴苦真的能紓壓嗎？小心越聊越憂鬱 窒息在負能量中

編輯/李明真撰文

妳有沒有過這種經驗？明明工作遇到豬隊友，原本只想找閨蜜喝杯咖啡、發洩一下，結果兩個人從下午茶聊到天黑，越聊越氣憤，最後回家的路上不僅沒感覺到釋放，反而覺得胸口更悶、腦袋更重，甚至連晚餐都沒胃口了？這可能不是因為妳遇到的事情太慘，而是妳們不小心掉進了情緒上的陷阱。

當兩個受挫的人聚在一起，像嚼反芻胃裡的草一樣，反覆咀嚼那些不愉快細節時，情緒並不會消失，反而會發酵出更多毒素。想要聰明排毒，妳得先看穿4個情緒陷阱：

1.過度細節化的「二次傷害」

很多時候我們為了追求共鳴，會把被老闆罵、被男友已讀不回的過程描述得巨細靡遺。當妳反覆敘述那些帶刺的對話時，妳其實正在「重新經歷」那場災難。這種過度沉浸式的訴苦，只會讓妳的負面情緒直線上升。

當妳反覆敘述那些帶刺的對話時，妳其實正在重新經歷那場災難。這種過度沉浸式的訴苦，對兩個人都不好。圖/123RF圖庫

2.共感疲勞與情緒傳染

身為女性，我們天生擁有強大的同理心，但這也是雙面刃。當閨蜜拍著桌子幫妳打抱不平時，她的情緒也會回饋給妳，形成一個「負能量循環」。最後妳們不是在解決問題，而是在比誰比較慘，這種集體沉淪的氛圍，會讓妳誤以為全世界都在跟妳作對，消磨掉妳面對現實的勇氣。

3.缺乏出口的封閉迴圈

一起抱怨最可怕的一點，就是「只談感受，不談對策」。如果妳們的對話永遠停留在「他怎麼可以這樣」或是「我也覺得好煩」，而沒有進展到「那我們下次該怎麼應對」，這場對話就只是在原地打轉。沒有出口的情緒就像沒裝抽油煙機的廚房，煙霧散不去，只會讓身處其中的每個人都窒息。

4.依賴性的病態親密感

有時候我們會沉迷於這種「一起討厭某件事」所帶來的親密連結。感覺好像只有跟對方一起抱怨，才顯得感情深厚。這種建立在負面情緒上的關係非常脆弱，一旦妳停止抱怨，可能就會發現彼此沒話聊了。真正的健康關係，應該是能一起大笑，也能一起成長，而不是互相提供情緒毒藥。

如何優雅地避開情緒黑洞？

想找人說話不是不行，但要學會「限時訴苦」。給自己 15 分鐘宣洩，剩下的時間請留給美食、美妝或下一個度假計劃。如果發現對話開始失控，請當那個負責轉彎的人，問一句：「雖然很煩，但我們等一下要去吃什麼好吃的補償自己？」主動切斷負面迴路，才是對自己和友情最好的保護。

訴苦之後要立刻找解決問題的方法，又或者去聚餐轉換心情。圖/123RF圖庫

情緒需要出口，但不需要「垃圾掩埋場」。找人聊天是為了讓心空出位置放進美好的事物，而不是把別人的垃圾也搬進自己家。

下次覺得心情不美麗時，試著先深呼吸，去跑個步、做個重訓，或者煮一頓好吃的料理。等心情沉澱下來後，再去尋求那個能帶給妳光亮、而不是陪妳一起蹲在坑底的人。妳的精華時光很貴，不該浪費在重複咀嚼那些爛事上。當一個情緒獨立且清爽的女人，妳會發現，連空氣都變得甜美許多。

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