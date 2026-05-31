《耀眼》校霸戀上落難千金太好嗑！8部校園愛情陸劇推薦，趙露思《偷偷藏不住》暗戀成真超甜。圖片來源：LINE TV提供、《偷偷藏不住》官方微博

青春校園愛情劇又殺回來了！由李昀銳、關曉彤主演的陸劇《耀眼》開播後話題持續升溫，不只主演CP感成為討論焦點，LINE TV上架首日也空降排行榜TOP 3，讓不少觀眾直呼「又有新劇可以嗑了」。劇中李昀銳罕見以金髮造型登場，化身痞帥不羈的海島少年邢武，關曉彤則飾演從富家千金跌落人生低谷的晴也，兩人從互看不順眼到慢慢靠近，帶出青春劇最迷人的雙向救贖感。

青春陸劇《耀眼》上演雙向救贖戀愛，熱度直衝官方排行榜冠軍。圖片來源：LINE TV提供

如果你也被《耀眼》喚醒了校園愛情劇魂，以下8部好嗑校園愛情陸劇可以一起收進片單，從校霸學霸、青梅竹馬、暗戀成真到雙向奔赴，每一部都很適合拿來重溫青春裡那種「一對視就心動」的瞬間。

8部好嗑校園愛情陸劇推薦！

好嗑校園愛情陸劇1.《耀眼》

《耀眼》改編自時玖遠同名小說，劇情圍繞「校霸」邢武與「落難千金」晴也展開，李昀銳一頭金髮造型相當搶眼，搭配不羈又帶點野性的角色氣質，讓他在劇中一出場就很有記憶點；關曉彤則詮釋帶著傲氣與倔強感的晴也，兩人一個外放、一個銳利，碰在一起正好擦出青春愛情劇最需要的火花。

《耀眼》李昀銳、關曉彤甜寵眼神散發濃烈CP感。圖片來源：LINE TV提供

除了劇情設定夠有話題，官方花絮中的海邊擁吻、公主抱狂奔、騎車環抱等片段，也讓觀眾提前嗑到上頭！李昀銳與關曉彤的眼神互動被網友形容「含糖量超標」，再加上兩人合唱片頭曲〈一百顆星星〉、劉宇寧獻唱同名主題曲〈耀眼〉，戲劇與原聲帶話題一起發酵，也讓《耀眼》成為近期青春陸劇討論度最高的新作之一。

李昀銳與關曉彤戀愛感十足，創造多幕曖昧名場面。圖片來源：LINE TV提供

《耀眼》劇情簡介

富家千金晴也因家庭變故，從原本優渥的生活跌落谷底，被迫回到故鄉小鎮生活，在這裡，她遇見了外表桀驁不馴、其實內心柔軟的海島少年邢武。兩人一開始性格不合、衝突不斷，卻在一次次相處中逐漸看見彼此最真實的一面。晴也從驕傲防備到重新找回生活方向，邢武也在她的出現後開始面對自己的情感與未來，兩人在青春最混亂的時刻，成為彼此生命裡最耀眼的光。

好嗑校園愛情陸劇2.《櫻桃琥珀》

《櫻桃琥珀》趙今麥（左）張凌赫甜蜜二搭。圖片來源：LINE TV提供

《櫻桃琥珀》由趙今麥、張凌赫主演，當時光是「張凌赫、趙今麥二搭」就已經讓不少劇迷期待值滿滿！《櫻桃琥珀》主打青梅竹馬、年代小城與青春成長，比起快節奏撒糖，更偏向細水長流的陪伴感，趙今麥很適合詮釋靈動、有生命力的少女角色，張凌赫則自帶安靜又疏離的少年氣質，兩人搭在一起，很容易讓人想到青春裡那種「沒有明說，卻一直把你放在心上」的曖昧。

圖片來源：LINE TV提供

《櫻桃琥珀》劇情簡介

故事改編自雲住同名小說，背景帶有濃厚年代感，林其樂，小名櫻桃，在電建工人父母的呵護下，與餘樵、秦野雲、杜尚、蔡方元等夥伴在群山工地長大。天賦優秀的蔣嶠西因家庭壓力封閉自己，直到轉學後融入櫻桃的小集體，才感受到難得的溫暖。多年後，小夥伴們在省實驗重逢，一起面對青春裡的分離、成長與選擇，蔣嶠西因故不告而別，櫻桃則勇敢找回他，兩人在重重考驗後，從年少陪伴走向成熟相守。

好嗑校園愛情陸劇3.《致1999年的自己》

圖片來源：《致1999年的自己》官方微博

《致1999年的自己》不只是有戀愛甜度的校園劇，也把青春放進家庭與時代變化裡一起書寫，劇中不只描繪少男少女的心動、友情與升學壓力，也把1990年代末上海工人新村裡的鄰里關係、父母困境與家庭重組放進故事中，若是因為《耀眼》喜歡上李昀銳的青春劇氣質，這部可以看到更生活化、更有年代感的一面。

圖片來源：《致1999年的自己》官方微博

《致1999年的自己》劇情簡介

故事從1999年開始，圍繞上海工人新村裡五個普通家庭展開，15歲少女錢佳玥考上市重點高中後，與同齡夥伴一起面對學業、友情與青春暗戀；另一邊，父母們也各自經歷喪偶、親子隔閡、婚姻變化與家庭重組等人生難題。孩子們在一天天長大，大人們也在生活變動中重新學會面對彼此，交織出一段帶有年代記憶的溫情青春群像。

好嗑校園愛情陸劇4.《再見，怦然心動》

圖片來源：《再見，怦然心動》官方微博

《再見，怦然心動》最吸引人的地方，是它把校園時期的怦然心動，和多年後重逢的遺憾感放在一起！李昀銳與徐若晗的搭配清爽自然，前半段有同住屋簷下、同班相處的青春曖昧，後半段則加入「前任戀綜」與破鏡重圓的酸澀，這種故事最容易讓人代入，因為它不只是在拍「喜歡」，也在拍年少時不夠成熟、不會表達，最後留下遺憾的那種心情。

圖片來源：《再見，怦然心動》官方微博

《再見，怦然心動》劇情簡介

故事改編自不止是顆菜小說《草莓印》，講述陸星延與沈星若從高中時期相識相戀，卻因青春裡的誤會與選擇走向分離，多年後，兩人因節目錄製再次相遇，在「前任戀綜」的情境中重新面對彼此，也在幾對CP的感情拉扯裡學會理解與成長，曾經沒說出口的心動被重新翻開，兩人也在重逢後慢慢找回愛的答案。

好嗑校園愛情陸劇5.《曾少年》

圖片來源：《曾少年》官方微博

《曾少年》除了高甜校園劇，也是部青春群像劇，劇中把一群年輕人在校園、愛情、友情與現實選擇中的成長都拍出來。關曉彤飾演的謝喬從少女時期的天真暗戀，到長大後面對錯過與現實，情感線帶著很強的後勁，有歡喜冤家的陪伴、有暗戀落空的失落，也有很多長大後才懂的遺憾，喜歡青春故事帶一點現實感的人，會很適合這部。

圖片來源：《曾少年》官方微博

《曾少年》劇情簡介

故事改編自九夜茴同名小說，講述在同一個大院長大的秦川與謝喬，是一路鬥嘴長大的歡喜冤家，21世紀初，秦川被父母送往美國留學，謝喬則考上暗戀對象何筱舟所在的大學，原以為能展開全新生活，卻因何筱舟與好友千喜相戀而受挫。秦川為了安慰謝喬回國，並留在她身邊創業；兩人兜兜轉轉多年，各自經歷不同感情與人生選擇，直到面對重要人生節點，才逐漸明白，原來長情的陪伴，才是最珍貴的愛情。

好嗑校園愛情陸劇6.《獨家童話》

圖片來源：《獨家童話》官方微博

《獨家童話》是很典型、也很好入口的青梅竹馬甜劇！文俊輝與張淼怡飾演從小一起長大的鄰居，兩人表面上天天鬥嘴、互相嫌棄，但其實早已習慣對方存在。這部劇的亮點在於「日常感」很強，沒有太多複雜虐戀，而是把青梅竹馬之間那種自然、熟悉、全世界都看得出來只有當事人還在嘴硬的曖昧拍得很可愛。

圖片來源：《獨家童話》官方微博

《獨家童話》劇情簡介

故事改編自憶錦小說《兔子壓倒窩邊草》，講述元氣少女肖兔與高冷學霸凌超從小一起長大，兩人既是鄰居，也是彼此青春裡最熟悉的存在。肖兔媽媽原本希望女兒長大後能找到一個像「唐三藏」般白淨又可靠的對象，沒想到肖兔還沒真正長大，就早已和身邊這位「窩邊草」牽扯出一段甜蜜緣分，從童年到校園時期，兩人在鬥嘴、陪伴與日常相處中慢慢發現對方的重要性，原本習以為常的關係，也逐漸變成藏不住的心動。

好嗑校園愛情陸劇7.《偷偷藏不住》

圖片來源：《偷偷藏不住》官方微博

《偷偷藏不住》可以說是近年最具代表性的暗戀成真甜寵劇之一！趙露思飾演的桑稚，把少女時期偷偷喜歡一個人的小心思演得很有代入感；陳哲遠飾演的段嘉許則是溫柔、成熟又帶點破碎感的男主，兩人的年齡差與情感成長線讓故事更有層次。這部最強的地方，就是它很會拍暗戀細節，從不敢直視、偷偷在意，到長大後終於被看見，每一段都很容易讓人嘴角忍不住上揚。

圖片來源：《偷偷藏不住》官方微博

圖片來源：《偷偷藏不住》官方微博

《偷偷藏不住》劇情簡介

故事改編自竹已同名小說，講述桑稚高中時期因故需要請家長，卻和哥哥桑延鬧僵，只好求助哥哥的室友段嘉許，兩人因此結緣。段嘉許起初把桑稚當成妹妹照顧，後來隨著他大學畢業，兩人分隔異地，也因誤會漸漸疏遠，直到成年後的桑稚考到段嘉許所在的城市，兩人再次重逢。相處過程中，桑稚慢慢理解段嘉許背後的壓力與心結，也重新面對藏在心底多年的暗戀；在彼此陪伴與靠近中，這段年少時偷偷藏起來的喜歡，終於開成雙向奔赴的愛情。

好嗑校園愛情陸劇8.《當我飛奔向你》

圖片來源：《當我飛奔向你》官方微博

《當我飛奔向你》是那種看了會心情變好的青春純愛劇，它的亮點在於女主角蘇在在非常直球，喜歡就靠近、心動就表達，不搞過度誤會，也不把感情拍得太沉重。張淼怡與周翊然的搭配清爽自然，一個像小太陽，一個像慢慢被照亮的高冷少年，兩人互動有種夏天汽水般的明亮感。劇中也不只拍蘇在在與張陸讓的心動，顧然、姜佳這對歡喜冤家的互動同樣可愛，加上好友關放一起組成青春小團體，讓整部劇更有校園群像的溫度。

圖片來源：《當我飛奔向你》官方微博

圖片來源：《當我飛奔向你》官方微博

《當我飛奔向你》劇情簡介

故事改編自竹已小說《她病得不輕》，講述2012年秋天，江宜市育才中學迎來一批新生，直球少女蘇在在在雨天邂逅清冷學霸張陸讓，並對他一見鍾情，從此帶著熱情闖進他原本安靜封閉的生活。隨著兩人慢慢靠近，張陸讓也在蘇在在的陪伴下逐漸打開心門；而顧然、姜佳、關放等好友也在青春歲月裡一起成長，讓友情與初戀都成為彼此最重要的回憶。