【龍鳳胎剛滿100天，42歲的他走了】 —— 關於「萬一那天來了」，沒有人教的財務最後一課】





今年4月，台中張醫師在社群上分享了一張照片。龍鳳胎滿百日，兩個小小的臉，父母的笑容。那大概是他生命裡最幸福的時刻之一。

然後，幾週後，同樣的社群帳號，開始湧入另一種留言。

「張醫師一路好走。」

「世界上又少了一個很好很好的人。」

42歲。疑似心肌梗塞，睡夢中驟逝。留下2個不到半歲的孩子。這件事在醫界和網路上震動了好幾天。大家哀悼的，不只是一位醫師，而是一個影像裡那麼鮮明、真實、還在陪孩子笑的人。

但我想從另一個方向，好好說這個故事。

▋她接手了，但沒有人告訴你那有多難

張醫師的妻子同樣是牙醫師。夫妻倆一起在台中開診所，一起累積患者，一起拍衛教影片。生活和事業幾乎是交疊在一起的。張醫師辭世後，牙醫診所發出聲明：診所後續由葉醫師接手，更名為「彤昕牙醫診所」。「彤昕」，是從她的名字裡取了一個字。這個名字背後，有多深的情，每個人都看懂了。

但我想問的是：她接手的，不只是一間診所。

2個不到半歲的嬰兒。一間需要繼續運作的診所。員工薪資、租金、設備、還在治療中的患者……這一切，在她還沒有從失去摯愛的震驚中緩過神來之前，就已經壓過來了。

▋壯年猝逝，家裡的財務會怎麼動？

很多人以為，只要有存款、有診所、有房子，財務就穩了。但真正看過這種家庭現場的人都知道：最難熬的往往不是悲痛，而是喪偶後第一個月的財務空白。遺產的繼承程序，在台灣通常需要辦理拋棄繼承確認、繼承登記，加上不動產過戶、帳戶解凍……短則3個月，長則半年以上。在這段時間裡，帳戶裡的錢可能動不了。

但月租要繳、員工要發薪、嬰兒的奶粉尿布可不會等。

這不是有錢人才有的問題，這是所有有家庭責任的人，都可能面臨的困境。

▋保險，不是為了你，是為了留下來的人

壽險保單有一個在遺產繼承中相對特殊的安排：若保單有指定受益人，身故保險金原則上不計入被繼承人遺產（依個案與相關法規而定），受益人通常可以在較短時間內取得理賠金。這代表什麼？

當所有帳戶都在等待法律程序的時候，有一筆錢可以先到妻子手上。讓她可以繳房租、給孩子買奶粉、讓診所的員工不用在哀傷中還擔心下個月薪水。

「一份好的保險，讓她在最脆弱的時候，至少不必同時面對失去摯愛，和無力支付帳單的雙重絕望。」這不是在推銷保險。這是一個從業多年的人，見過太多這樣的家庭之後，最誠實的一句真心話。

▋夫妻兩人都是醫師，有沒有差？

有，而且差很多。兩個人都有收入、都有專業，聽起來很穩。但正因如此，很多夫妻會陷入一種「互相依賴、彼此沒規劃」的狀態。感覺對方也有能力，感覺萬一怎樣對方也撐得住，於是那件「遲早要做的事」一直被往後推。保單受益人有沒有更新？診所如果有貸款，夫妻的保障有沒有覆蓋負債金額？如果其中一人突然離開，另一人能不能在沒有對方收入的情況下，獨力維持家庭和事業？

這些問題，從來不是悲觀，而是真正成熟的家庭財務規劃。

▋那件一直沒做的事，現在可以做了

這篇文章不是要讓你難過。而是希望你看完之後，想起那件一直擱著的事。去把你和另一半的保單翻出來，看看受益人是誰、保額夠不夠用、有沒有殘缺漏洞。告訴另一半，重要的財務文件放在哪裡。如果有孩子、有房貸、有一起創業的事業，認真想一想：萬一明天有人突然離開，另一個人能好好走下去嗎？

「愛，是讓對方在你離開之後，還能好好走下去。」

張醫師把診所的名字，留了妻子名字裡的一個字，開在自己的診所旁邊。也許，那就是他表達愛的方式。而我們能做的，是在還來得及的時候，把另一種愛，也提前準備好。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問， 我不是醫師， 但有些想法，想跟你分享。

(實際保險規劃與遺產傳承安排，仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。)