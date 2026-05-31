她說「都是為你好」，卻一步步把人推進深淵

燭火搖曳，佛堂靜得只剩木魚聲。

她端坐在蒲團上，背脊挺直，指間佛珠一顆一顆滑過，

唇齒輕動；句句佛號聲音平穩、慈和，像能安撫一切不安的人心。

但此時門外跪著的人，卻早已嘴角掛著滴滴鮮血、滿身顫抖求饒著。

我們在許多戲劇裡都看過這樣的畫面。

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像甄嬛傳裡的深宮佛堂，香煙裊裊之中，權力與算計從未停歇；

也像知否知否應是綠肥紅瘦裡，那些講究德行的長輩，口口聲聲忠孝、禮義與因果，實質上卻將傷害包裝成教養。

她們不會高聲怒罵、不曾失控崩潰。

她們只是輕輕一句：「這都是為了你好。」、「一切都是因果。」

然後，看似『應當』，實則是不人道、不公平的悲慘事情，就『順理成章』發生了。

真正讓人不寒而慄的，從來不是赤裸的惡。而是披著慈悲外衣的冷酷。

她口中談著報應與因果，卻總習慣用這些道理解釋別人的遭遇，而忽略自己也應承擔的選擇與責任。

媳婦流產了，她低聲念佛：「孩子留不住，是業障。」

年輕人被逼離開，她轉著佛珠：「這是他的命。」

有人求她放過，她閉上眼睛：「我是在成全你。」

她沒有動怒。她甚至覺得自己，在做一件正確的事。這種角色在戲裡從不陌生。

宮廷劇中，常可見到后宮嬪妃私設小佛堂；唸佛、拜神、抄經成為她們的日常。

在延禧攻略的宮廷之中，祈福與陰謀往往同時發生；

在如懿傳的冷宮與深院裡，有人信佛，卻對苦難選擇視而不見。

在這些戲劇角色身上，信仰並沒有成為滋養慈悲的力量，反而成了一種讓自己心安的藉口。

更可怕的是，有些人從不覺得自己殘忍；不是在作惡，而是在「執行真理」。

於是，佛珠繼續轉動。木魚繼續敲響。佛號仍然一聲聲，平靜而規律。

只是那聲音底下，有人被壓抑、被犧牲、被推遠。有血漬、有吶喊，早已滿地傷痕。

或許真正該被懷疑的，不是信仰本身。而是當一個人開始用信仰，替自己的冷酷辯護。

信仰若讓人更慈悲，那是光；如果，成為傷害他人的理由，那只是人心的影子。

真正令人警惕的，不是一個人是否擁有信仰，而是當他開始利用信仰，為自己的傷害與冷酷尋找正當性。

（本文僅就觀賞劇情所寫，並無針對某個特定信仰或宗教。）