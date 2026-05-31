2026-05-31 13:26 范范愛分享
樹林沙發推薦｜愛莎家居 客製化沙發、電動沙發、床墊一站購足
這次去參觀愛莎家居沙發床墊，感覺真的很不錯耶~
以前總覺得挑沙發、床墊很累，
不是款式太少，就是價格不透明，
有時候試坐一下旁邊還一直有人跟著介紹，壓力超大
但
愛莎家居
給人的感覺完全不一樣，
空間很大、款式也很多，
而且可以很自在慢慢試坐、試躺，
服務人員也不會一直緊迫盯人，
讓我們可以慢慢的找到適合自己家的家具。
愛莎家居
位於新北樹林，是擁有 38 年製做沙發的經驗，
很多沙發、床墊、客製化餐桌，都能依照家裡需求調整尺寸、顏色和材質，
對現在很重視居家風格的人來說真的很方便。
尤其家裡如果有小孩或毛孩，我覺得他們家的
貓抓布沙發真的會很讓人心動
展示空間整體非常寬敞，而且家具種類很多，沙發、電動沙發、餐桌、餐椅、床墊、床架通通找得到，一站就能慢慢逛
奧羅拉貓抓布電動沙發
第一眼看到就有種「這也太舒服了吧」的感覺
高背設計坐下去整個背部都被包覆住，
頭枕還能多段式調整，
追劇或滑手機時真的很放鬆。
最加分的是它的無段式電動延伸，
坐墊延伸之後，就像直接切換成居家影院模式。
而且它是隱藏式功能位設計，
收起來不會讓空間看起來很笨重，
很適合現在小坪數家庭
另外我還被旁邊這款茶几吸引住
真的超級可愛！放在家裡感覺會多一點療癒感，
而且如果需要比較大的桌面，河馬頭還是磁吸設計，可以直接移開，實用又有設計感，讓我越看越喜歡
歐雷亞貓抓布電動沙發
這張真的很酷！
三個位置都能獨立電動延伸，
全部展開後直接變成超大貴妃椅。
不只適合追劇，
朋友來聊天、甚至直接躺著休息都很舒服。
妮娜造型貓抓布沙發
整體圓潤像雲朵一樣，
放在客廳會讓空間看起來很柔和。
它使用的是波蘭高質感貓抓布，
除了耐磨耐刮之外，
觸感也很細緻。
大座面設計真的很適合耍廢，
不管是一家人追劇，
還是一個人橫躺放空都很舒服。
艾薇貓抓布電動沙發床
這張我覺得超適合家裡常有人來過夜的人。
因為它不只是沙發，
整個展開後幾乎直接變成沙發床，
朋友臨時留宿也很方便。
坐墊很大，
躺起來有種被包覆的感覺，
搭配親膚貓抓布面料，摸起來柔軟但又有支撐性。
而且這種貓抓皮沙發、貓抓布面料其實都可以自由選，
顏色也很多，
比較能搭配不同裝潢風格。
如果家裡有毛小孩，
他們家的布料真的很加分，
防潑水、耐磨、好清潔，
日常用起來更安心。
愛莎家居獨家的波蘭貓抓布真的蠻厲害的，耐磨測試超過 10 萬轉，也通過歐盟 Oekotex 無毒認證與台灣 SGS 認證，對有孩子的家庭來說更安心。
而且不只防潑水，連一般水性筆污漬都比較容易清潔。
現場也有實際測試，水滴滴在布料上，用布或衛生紙擦拭就能清掉。
另外還示範了原子筆畫到布面的情況，只要搭配少量肥皂水，再用牙刷輕刷一下，擦乾後就恢復得很乾淨，對日常清潔來說真的方便很多。
如果居家空間有限，也很推薦這種收納式茶几。
需要多人聚餐時可以展開桌面，平常收起來又不太占空間，實用度很高
艾塔森岩板餐桌
整體是很有質感的低調奢華風。
岩板桌面的紋路很漂亮，
而且耐高溫、耐刮、防滲透，
平常吃飯或小孩寫功課都很好整理。
最棒的是桌型、尺寸、花色都能客製化，
真的可以依照自己家的空間去搭配。
里歐石墨烯獨立筒床墊
躺下去第一個感覺就是支撐度很好，不會有整個陷下去的感覺。
而且擁有 2000 顆獨立筒，翻身時比較不容易互相干擾。
石墨烯表布摸起來很舒服，透氣感也不錯，夏天躺起來不會有悶熱感。
愛莎家居
的產品真的很多元，像客製化沙發、電動沙發、床墊、餐桌椅等等都有。
如果最近剛好在找沙發、床墊或客製化餐桌，我蠻推薦直接到現場試坐試躺看看。
很多家具真的光看照片不準，實際坐過、摸過之後感受差很多。
而且從平價到中高價位都有，可以一次把客廳、餐廳、臥房家具一起看齊，不用東奔西跑，真的方便很多
店家資訊:
愛莎家居沙發床墊-樹林廠
無需預約可直接參觀試坐
平日：週一至週五 09:00–18:00
假日：週六、週日 10:00–18:00
地址:新北市樹林區西圳街二段80巷5弄14號（方便停車）
電話:0800-266-883／02-2668-6343
LINE：@zta7959m
愛莎家居沙發床墊-龜山體驗館
營業時間：週一至週日 11:30–19:30
地址:桃園市龜山區文三三街6巷13號（方便停車）
電話:03-328-1330
LINE：@009kocgx
愛莎家居官方網站
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以上內容皆為親自使用過後的體驗心得(非商業性質)產品相關介紹說明，引用官方產品資訊，不等於宣稱具有功效或療效；產品使用狀況因人而異，實際感受依每人體驗為主。
范范部落格
范范LINE@:@098hmurg
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