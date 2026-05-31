2026-05-31 18:00 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
【拆解蔣萬安、黃仁勳的精準溝通】 —— 精準溝通，是為對方量身打造
【拆解蔣萬安、黃仁勳的精準溝通】
—— 精準溝通，是為對方量身打造
蔣萬安、黃仁勳。
一位是台北市長，一位是輝達執行長AI教父。
兩位高手同框，短短幾分鐘，卻藏了滿滿高情商溝通細節。
▋辣兩個男人vs兩個辣男人
黃仁勳這次沒穿招牌皮衣，一身黑現身。
蔣萬安則以輕西裝造型出場，還刻意用英文致詞，展現對國際企業領袖的尊重與接軌感。
兩人互相擁抱，肢體語言透露出熟悉與信任感。
▋送禮，送進對方心裡
最精彩的是送禮。
蔣萬安送上象徵城市最高禮遇的「台北市市鑰」，代表歡迎輝達深化布局，也象徵台北成為輝達的新家。
黃仁勳接過後立刻幽默回應：
「門在哪裡？」
全場瞬間笑翻。
蔣萬安接球：這不是普通鑰匙，而是「Powered by accelerated computing」（由加速運算驅動），象徵能打開所有機會之門。
一句話，把 NVIDIA 最核心的AI精神直接融入。
黃仁勳神回，立馬接梗：
「那我以後可以打開任何一扇門了。」
一來一往，節奏非常漂亮。
▋最厲害的禮物，叫做「客製化」
除了市鑰，蔣萬安還準備了一幅親筆書法。
書法是中華文化極具代表性的藝術，也是在世界文化中獨樹一格的存在。
上面寫著：
「日月同輝，飛黃騰達。」
這份禮物真正厲害的地方，在於藏了很多細節。
蔣萬安一個字一個字解釋：
「日月同輝」，象徵輝達像日月般照耀全球。
「飛黃騰達」，除了寓意企業高飛，「黃」呼應黃仁勳姓氏，「輝達」則巧妙藏進最後兩字。
名字、企業、文化、祝福，全融合在一起。
而且還是親筆書寫。
黃仁勳接下後頻頻稱讚：
「太美了。非常有意義，非常令我感動。」
接著又說：
「台灣永遠是我的家。」
蔣萬安立刻回：
「歡迎回家。恭喜。」
▋真正高段的溝通
蔣萬安的致詞、兩份禮物、現場互動，
每個細節，都是為黃仁勳量身設計。
真正高段的溝通，
從來不是把自己想說的講完。
是理解對方在意什麼，再用對方熟悉的語言，走進對方心裡。
這也是精準溝通最厲害的地方。
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