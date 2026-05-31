2026-05-31 12:07 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
【謝謝台灣，一位坦尚尼亞學生的畢業致詞】 —— 台灣最美的風景，是願意伸出手幫助人
【謝謝台灣，一位坦尚尼亞學生的畢業致詞】
—— 台灣最美的風景，是願意伸出手幫助人
當我聽到他站在台上說出：「謝謝台灣。」那一刻，我全身起雞皮疙瘩。
他叫Nathna，來自坦尚尼亞偏遠山區非常貧窮的家庭。如今，他翻轉人生，從國立臺灣大學環工所博士班畢業。
他代表國際畢業生致詞。
他說，剛來到台灣時，一句中文都不會說。
如今，他不只中文流利，連台語嘛ㄟ通。
更令人佩服的是，他的演講幾乎沒有贅詞。每個字都精準，每個故事都動人。
短短幾分鐘，一開口，全場歡呼，掌聲不斷。
從不會到會，我看見Nathna身上驚人的學習力與生命力。
▋窮到一天只吃一小塊地瓜配水
Nathna說，他出生在坦尚尼亞偏遠山區。
家裡靠務農維生，生活極度困苦。
小時候，他常常一天只能吃到一小塊地瓜，再配著水吞下肚，然後迎接下一天。
家裡買不起鞋子。
晚上睡覺前，父親會用粗針，把他腳上的刺和寄生蟲一個個挑出來。
他的貧窮，真實到讓人難以想像。
▋如果我們是Nathna
面對如此困頓貧窮的環境，如果是我們，會不會就覺得，「我的命運就是如此？」「一輩子貧窮，不可能翻身？」
真的這樣想，一輩子就不會翻身。
但Nathna沒有，他相信自己，擺脫貧窮˙。
Nathna證明，貧窮並不可怕，可怕的是貧窮限制思考。
貧窮，一樣可以翻轉人生。
▋微笑面對人生
他分享來台灣的趣事。
他曾在菜市場賣菜，阿嬤看到他，會大聲說：
「黑人在賣菜啦！」
全場笑了。
他也笑了。
他說，阿嬤覺得我很可愛，因為我牙齒很白。
一句幽默，引來全場更多笑聲。
他用微笑面對人生。
潔白的牙齒背後，是歷經苦難後依然保持樂觀的心。
▋珍古德改寫他的人生
真正改變他人生的，是一次偶然的相遇。
知名保育學者珍古德到他的學校。
因為英文能力不錯，他被安排擔任翻譯。
這次機會，讓珍古德博士注意到這個努力上進的孩子。
離開前，她對Nathna說：
「如果你有經濟上的困難，記得來找我。」
後來，Nathna成為家鄉唯一考上資優國中的學生。
但學校離家非常遠，光搭火車就要三天。
家裡根本負擔不起。
幸好珍古德全額資助他的學費與生活費。
他順利完成學業，考上資優高中。
最後，在推薦之下來到台灣求學。
他抓住機會，一個機會，一句鼓勵，一份資助，改變了一個孩子的人生。
▋把收到的愛，繼續傳下去
最讓我感動的是，他把收到的愛繼續傳下去。
他說，在台灣求學期間，得到許多老師、同學與朋友的幫助。
於是他結合十多位非洲學生成立組織，與家鄉及當地大學合作，希望改善礦業污染、水資源與農業問題。
他說：
「台大給我的不只是教育。」
更給了他改變家鄉的能力與工具。
即使自己還是學生，
他仍然每個月省下一半生活費，資助家鄉5個孩子上學。
未來，他希望在家鄉蓋一所學校，幫助更多孩子改變命運。
因為他知道，教育可以改變一個人的未來。
就像當年的他一樣。
▋謝謝台灣
演講最後，他說：
「我還是那個吃地瓜配水長大的孩子。」
「還是那個沒有電，要靠月光讀書的孩子。」
「但是今天，我能站在這裡分享我的故事。」
「因為台灣給了我知識，也給了我一個溫暖的家。」
然後，他說：
「謝謝台大。」
「謝謝台灣。」
台下的太太和孩子站起來，也帶著燦爛的笑容，迎接如雷掌聲。
我注意到，他們家有一種氣場和氣質，一種開心樂觀的態度，不只老婆，小朋友面對這麼多人，不吵不鬧，面對掌聲，帥氣的微笑，讓人印象深刻。
▋台灣最美的風景
台灣之所以讓全世界喜歡，除了半導體、產業與經濟實力，更因為這塊土地上，有許多人願意伸出手幫助別人。
珍古德幫助了一個非洲孩子。
台灣接住了一個遠道而來的年輕人。
而這個年輕人，又開始幫助更多孩子。
善良與希望，就這樣一棒接一棒傳下去。
Nathna的故事告訴我們，
一句鼓勵、一筆資助、一個機會，加上不向命運低頭的勇氣，真的可以改變一個人的人生。
甚至，改變更多人的人生。
而這，就是台灣最美的力量。
也是台灣最美的風景。
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