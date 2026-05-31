【謝謝台灣，一位坦尚尼亞學生的畢業致詞】 —— 台灣最美的風景，是願意伸出手幫助人





—— 台灣最美的風景，是願意伸出手幫助人

當我聽到他站在台上說出：「謝謝台灣。」那一刻，我全身起雞皮疙瘩。

他叫Nathna，來自坦尚尼亞偏遠山區非常貧窮的家庭。如今，他翻轉人生，從國立臺灣大學環工所博士班畢業。

他代表國際畢業生致詞。

他說，剛來到台灣時，一句中文都不會說。

如今，他不只中文流利，連台語嘛ㄟ通。

更令人佩服的是，他的演講幾乎沒有贅詞。每個字都精準，每個故事都動人。

短短幾分鐘，一開口，全場歡呼，掌聲不斷。

從不會到會，我看見Nathna身上驚人的學習力與生命力。

▋窮到一天只吃一小塊地瓜配水

Nathna說，他出生在坦尚尼亞偏遠山區。

家裡靠務農維生，生活極度困苦。

小時候，他常常一天只能吃到一小塊地瓜，再配著水吞下肚，然後迎接下一天。

家裡買不起鞋子。

晚上睡覺前，父親會用粗針，把他腳上的刺和寄生蟲一個個挑出來。

他的貧窮，真實到讓人難以想像。

▋如果我們是Nathna

面對如此困頓貧窮的環境，如果是我們，會不會就覺得，「我的命運就是如此？」「一輩子貧窮，不可能翻身？」

真的這樣想，一輩子就不會翻身。

但Nathna沒有，他相信自己，擺脫貧窮˙。

Nathna證明，貧窮並不可怕，可怕的是貧窮限制思考。

貧窮，一樣可以翻轉人生。

▋微笑面對人生

他分享來台灣的趣事。

他曾在菜市場賣菜，阿嬤看到他，會大聲說：

「黑人在賣菜啦！」

全場笑了。

他也笑了。

他說，阿嬤覺得我很可愛，因為我牙齒很白。

一句幽默，引來全場更多笑聲。

他用微笑面對人生。

潔白的牙齒背後，是歷經苦難後依然保持樂觀的心。

▋珍古德改寫他的人生

真正改變他人生的，是一次偶然的相遇。

知名保育學者珍古德到他的學校。

因為英文能力不錯，他被安排擔任翻譯。

這次機會，讓珍古德博士注意到這個努力上進的孩子。

離開前，她對Nathna說：

「如果你有經濟上的困難，記得來找我。」

後來，Nathna成為家鄉唯一考上資優國中的學生。

但學校離家非常遠，光搭火車就要三天。

家裡根本負擔不起。

幸好珍古德全額資助他的學費與生活費。

他順利完成學業，考上資優高中。

最後，在推薦之下來到台灣求學。

他抓住機會，一個機會，一句鼓勵，一份資助，改變了一個孩子的人生。

▋把收到的愛，繼續傳下去

最讓我感動的是，他把收到的愛繼續傳下去。

他說，在台灣求學期間，得到許多老師、同學與朋友的幫助。

於是他結合十多位非洲學生成立組織，與家鄉及當地大學合作，希望改善礦業污染、水資源與農業問題。

他說：

「台大給我的不只是教育。」

更給了他改變家鄉的能力與工具。

即使自己還是學生，

他仍然每個月省下一半生活費，資助家鄉5個孩子上學。

未來，他希望在家鄉蓋一所學校，幫助更多孩子改變命運。

因為他知道，教育可以改變一個人的未來。

就像當年的他一樣。

▋謝謝台灣

演講最後，他說：

「我還是那個吃地瓜配水長大的孩子。」

「還是那個沒有電，要靠月光讀書的孩子。」

「但是今天，我能站在這裡分享我的故事。」

「因為台灣給了我知識，也給了我一個溫暖的家。」

然後，他說：

「謝謝台大。」

「謝謝台灣。」

台下的太太和孩子站起來，也帶著燦爛的笑容，迎接如雷掌聲。

我注意到，他們家有一種氣場和氣質，一種開心樂觀的態度，不只老婆，小朋友面對這麼多人，不吵不鬧，面對掌聲，帥氣的微笑，讓人印象深刻。

▋台灣最美的風景

台灣之所以讓全世界喜歡，除了半導體、產業與經濟實力，更因為這塊土地上，有許多人願意伸出手幫助別人。

珍古德幫助了一個非洲孩子。

台灣接住了一個遠道而來的年輕人。

而這個年輕人，又開始幫助更多孩子。

善良與希望，就這樣一棒接一棒傳下去。

Nathna的故事告訴我們，

一句鼓勵、一筆資助、一個機會，加上不向命運低頭的勇氣，真的可以改變一個人的人生。

甚至，改變更多人的人生。

而這，就是台灣最美的力量。

也是台灣最美的風景。