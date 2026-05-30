漢斯·季默9月首度來台！《神鬼奇航》《沙丘》經典配樂現場聽，音樂會時間、票價一次看

2026-05-30 18:48 女子漾／編輯王廷羽
漢斯·季默9月首度來台！《神鬼奇航》《沙丘》經典配樂現場聽，音樂會時間、票價一次看。圖片來源：寬宏藝術提供
漢斯·季默9月首度來台！《神鬼奇航》《沙丘》經典配樂現場聽，音樂會時間、票價一次看。圖片來源：寬宏藝術提供

如果你曾經在《神鬼奇航》的旋律響起時瞬間熱血，在《星際效應》的管風琴聲中被震到說不出話，或是被《沙丘》充滿壓迫感的聲場拉進異星世界，那麼2026年這場音樂會真的可以先列入必看清單！好萊塢傳奇電影配樂大師漢斯·季默（Hans Zimmer）將帶著全新世界巡演《漢斯·季默傳奇音樂會－全新境界》（Hans Zimmer Live – The Next Level）首度親自來台，9月19日於高雄巨蛋、9月20日於台北小巨蛋登場。這篇幫大家整理《漢斯·季默傳奇音樂會－全新境界》必看亮點及搶票資訊，電影迷快收藏！

編輯推薦

文章目錄

《全新境界》亮點1. 漢斯·季默本人親自登台演出！

這次最讓影迷、樂迷期待的關鍵，就是漢斯·季默本人將親自登台演出與指揮，過去不少電影配樂音樂會，常是由交響樂團重新演繹經典作品，但《Hans Zimmer Live – The Next Level》是漢斯·季默親自參與的現場巡演製作，從舞台聲響、視覺設計到整體演出節奏，都更接近一場大型沉浸式音樂秀。表演除了把熟悉旋律搬上舞台，也是由創作者本人帶著觀眾重新走進他的電影世界，那些曾經在大銀幕上推動情緒的配樂，這次會用更立體、更震撼的方式在現場響起。

圖片來源：寬宏藝術提供
圖片來源：寬宏藝術提供

《全新境界》亮點2. 《神鬼奇航》《星際效應》《沙丘》經典配樂有望重現

漢斯·季默的作品幾乎就是一整代人的電影記憶，他曾為《神鬼奇航》、《全面啟動》、《黑暗騎士三部曲》、《星際效應》、《神鬼戰士》、《007：生死交戰》、《捍衛戰士：獨行俠》、《沙丘》等作品打造配樂，許多旋律一響起，就能讓觀眾立刻回到電影裡的關鍵畫面！

大家應該都還記得《神鬼奇航》一響起就想出航的冒險感、《全面啟動》帶著壓迫感的時間節奏、《星際效應》直擊人心的管風琴聲，以及《沙丘》充滿異星感的遼闊聲場。這些配樂之所以令人難忘，是因為它們早就不只是電影背景音，而是和劇情、角色、情緒一起留在觀眾記憶裡。這次能在現場重新聽見，也像是把那些曾經被電影震撼的瞬間，再一次帶回眼前，讓電影迷能親身感受大銀幕之外的另一種感動。

《全新境界》亮點3. 2座奧斯卡肯定！讓電影配樂從幕後走到舞台中央

漢斯·季默是當代最具代表性的電影配樂作曲家之一，至今已為超過500部影視作品創作配樂，作品全球票房累積突破280億美元，並曾獲得2座奧斯卡金像獎、3座金球獎與5座葛萊美獎等肯定。

他的影響力不只在於寫出許多讓人一聽就認得的經典旋律，更在於他讓電影配樂不再只是襯托畫面的背景音，從管弦樂、電子聲響到民族樂器與人聲設計，漢斯·季默不斷拓展電影配樂的形式，也讓音樂成為角色、情緒與世界觀的一部分。

圖片來源：寬宏藝術提供
圖片來源：寬宏藝術提供

《全新境界》亮點4. 交響樂、電子聲響、燈光視覺全升級

這次《漢斯·季默傳奇音樂會－全新境界》主打全新製作，除了大家熟悉的交響樂編制，也會加入電子聲響、搖滾節奏、燈光視覺與大型舞台設計，讓電影配樂變成一場可以被看見、被感受的現場演出。漢斯·季默曾形容，希望觀眾感覺像是在一場狂歡舞會，或像搭上一趟雲霄飛車，從安靜、細膩的情緒鋪陳，到突然推高的聲響爆發，都能讓人跟著音樂起伏。也因此，這場演出不會只是傳統印象中坐著欣賞的古典音樂會，而是把電影畫面、配樂情緒與現場聲光效果結合在一起，帶觀眾重新進入他的電影世界。

圖片來源：寬宏藝術提供
圖片來源：寬宏藝術提供

《漢斯·季默傳奇音樂會－全新境界》資訊

漢斯·季默傳奇音樂會。圖片來源：寬宏藝術提供
漢斯·季默傳奇音樂會。圖片來源：寬宏藝術提供

《漢斯·季默傳奇音樂會－全新境界》高雄場

日期：2026年9月19日（六）
時間：19:30
地點：高雄巨蛋
票價：8800元(VIP Package)、6880元、5880元、4880元、3880元、2880元、800元

《漢斯·季默傳奇音樂會－全新境界》台北場

日期：2026年9月20日（日）
時間：19:30
地點：台北小巨蛋
票價：8800元(VIP Package)、6880元、5880元、4880元、3880元、2880元、800元

漢斯·季默音樂會VIP福利

限量VIP套票內容也同步公開，包含1張8790元演唱會票券、VIP專屬托特包、VIP專屬紀念吊牌及掛繩1份，以及VIP專屬小禮1份。VIP套票限網路購票或手機APP以信用卡付款購買，每筆訂單最多可購買4組，每位會員總計限購8組。

漢斯·季默台灣音樂會售票方式

全面開賣

開賣時間：2026年6月2日（二）中午12:00

售票方式：寬宏售票系統

演出長度約190分鐘，包含20分鐘中場休息；一人一券、不分大小皆須憑票入場，非親子節目，建議6歲以上觀眾觀賞。實際入場時間、流程與相關規範，仍以寬宏藝術網站、官方社群及現場公告為準。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#沙丘 #音樂會 #神鬼奇航 #漢斯·季默

熱門文章

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
往下滑看更多精彩文章
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

2026-05-18 15:02 女子漾／編輯張念慈
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖

有些女人的魅力，不是年輕時的驚豔，而是歲月沉澱後那種越看越耐看的氣質。她們不靠刻意討好，也不靠外表取勝，而是憑著溫柔、智慧與穩定的內在，讓自己在人生每個階段都閃閃發亮。命理觀點中，就有3個生肖女特別屬於「越老越有韻味」的代表，不僅外貌耐看、個性溫柔，還天生自帶幸福體質，一輩子不缺愛也不缺疼。

一起來看看，哪些生肖女最容易活成讓人羨慕的幸福模樣。

編輯推薦

文章目錄

幸福女人生肖1.生肖蛇：氣質型美人，越成熟越有魅力

圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。
圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。

屬蛇的女生，天生就帶著一種低調卻很吸引人的氣場。她們不一定是第一眼美女，卻往往是越相處越讓人著迷的類型。那種安靜、細膩又有分寸的溫柔，總能讓人不自覺想靠近。

她們內心其實非常堅韌，即使遇到再多風雨，也不會輕易失去優雅。屬蛇女懂得照顧自己，也懂得經營關係，既能獨立處理生活中的難題，也能在家庭裡給人十足的安全感。

年輕時的她們像帶點神秘感的玫瑰，到了中年之後，則多了一種從容與智慧。這種成熟感，反而讓她們比年輕時更有女人味，也更容易吸引真正懂得珍惜她們的人。

幸福女人生肖2.生肖雞：聰明能幹，越活越閃耀

圖片來源：微博@田曦薇
圖片來源：微博@田曦薇

屬雞的女生通常很有自己的想法，頭腦清楚、做事俐落，不管在工作還是生活中，都能把事情安排得井井有條。她們不是依附別人的類型，而是自己就能活得很精彩。

這樣的女人，往往特別有吸引力。因為她們不只外在亮眼，更有一種自信與能力帶來的光芒。她們可以是職場上獨當一面的女強人，也能在家庭中成為溫暖又可靠的存在。

最難得的是，屬雞女很懂得平衡。她們知道如何照顧別人，也知道不能忘記照顧自己。這份成熟，讓她們隨著年齡增長，反而越來越有魅力。不是青春不老，而是氣場越來越強大。

幸福女人生肖3.生肖兔：溫柔耐看型，越老越讓人想疼

aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter
aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter

屬兔的女生天生帶著一種讓人放鬆的溫柔感。她們就像春天的風，不張揚，卻總能讓身邊的人感到舒服與安心。她們不愛爭，也不喜歡複雜的人際關係，反而因為這份純粹，特別討人喜歡。

屬兔女通常很懂得照顧別人的情緒，心思細膩又敏感，總能在別人需要的時候，給出剛剛好的關心。她們的愛不是轟轟烈烈，而是細水長流型的陪伴，這種穩定感反而最讓人離不開。

隨著年紀增長，屬兔女的魅力不會消失，反而因為經歷過生活的打磨，更顯得柔和又有力量。她們不是鋒芒畢露的主角，卻常常是讓人最想長久依靠的人。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座生肖 #生肖運勢

熱門文章

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板
往下滑看更多精彩文章
億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

2026-05-25 08:00 廖嘉紅

高資產長輩離世後，留下上億房產、土地、股票，為什麼有些家庭沒有被遺產稅壓垮？關鍵不是運氣，也不是神奇節稅招，而是早就把「繼承過程中的現金流」設計好。

------

很多家庭財富傳承　＃第一個誤區　是：👉 以為有房、有地、有股票，就代表孩子接得住。

但真正發生繼承時，最麻煩的不是資產不夠，而是現金不夠。

遺產稅沒繳清前，很多遺產不能順利過戶、分割或處分；銀行存款要動用，也常需要繼承人配合。

這時候，如果家族裡有人意見不同、有人急用錢、有人不願意簽名，整個繼承程序就可能卡住。

所以高資產家庭真正重視的，不只是「省稅」，而是：

✅ 家人有沒有錢撐過繼承過程

✅ 有沒有現金繳稅

✅ 不用被迫賣房、賣地、賣股票

✅ 不讓家族資產在最混亂的時候被拆掉

------

很多人會說：「沒錢繳遺產稅，拿土地或股票，#實物抵繳 遺產稅就好了？」這也是 #第二個誤區。

實物抵繳不是你想拿哪一塊地、哪一檔股票去抵就可以。

依《遺產及贈與稅法》第30條及財政部說明，遺產稅原則上以現金繳納；應納稅額在30萬元以上，確有困難不能一次繳納現金時，才可在期限內，就現金不足部分申請實物抵繳，且 #抵繳標的須符合易於變價及保管等條件。

問題是，好的土地用3折公告現值抵稅、或潛力股一旦拿去抵稅，未來增值空間也可能一起送出去了。

------

很多高資產家庭真正看懂的是：👉 遺產稅還沒完稅前，要直接動用「遺產裡的不動產、股票或存款」，通常沒有那麼容易。

房子不是想賣就能賣。

股票不是想質押就能質押。

銀行存款也不是孩子想領就能領。

所以真正有規劃的家庭，不會等到繼承發生後，才讓孩子四處籌錢、被迫賣資產。

他們會在生前就先設計好一筆「遺產外現金」。

這就是 #保險在傳承裡真正重要的功能：👉 不是逃稅，而是 #在遺產之外_替家人準備一筆可以先動用的現金。

依《遺產及贈與稅法》第16條，約定於被繼承人死亡時給付指定受益人的人壽保險金，符合規定時不計入遺產總額。

白話說，長輩還在時就規劃好保單、指定受益人，未來孩子領到保險金，就有機會先處理喪葬費、生活費、房貸、稅款，以及家族協商期間的現金壓力。

這筆錢，可以幫家人撐過繼承過程，也可以預留稅源，好好規劃還有很大機會免繳遺產稅。

你發現了嗎？👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承。

------

至於房子要生前贈與，還是等繼承？這是 #第三個誤區

很多人以為：「房子先給小孩最省稅。」

但如果父母在105年前就持有，房子又增值很多，直接贈與可能讓孩子未來出售時，面臨更高的房地合一稅壓力。

反過來，如果是105年後取得、增值不多的資產，才可能評估分年贈與、每年244萬元免稅額等做法。

更要注意的是，死亡前2年內贈與配偶、子女或特定繼承人的財產，不論贈與時有無申報或繳納贈與稅，依法仍可能被視為被繼承人死亡時之遺產，併入遺產總額申報。所以，不是快過戶就叫節稅！

------

📌傳承沒有一招打天下

👉房子、股票、保險、現金，每一種資產都有不同角色；

👉不同的家庭關係，也要有不同的處理方式。

真正高明的傳承規劃，不是臨終前急著過戶，而是在人還清楚、關係還穩定、資產還能安排時，就先把現金流、稅源與分配邏輯設計好。

👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承！

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

= = = = = = = = =

🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承

讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。

更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw

👉 點作者區，就可找到 R姐承

#遺產稅#贈與

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

#遺產稅 #財政部

熱門文章

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板
往下滑看更多精彩文章
【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

2026-05-19 09:01 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】

—— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

從小，我很愛看狄鶯的歌仔戲。

如今，看見她成為一位心碎的母親，令人感慨。

她的獨生子孫安佐，「又」上新聞了。

這次涉嫌在台北市北投溪畔引燃自製火焰裝置，住處更被查獲槍枝、模擬槍與危險物品，遭法院裁定羈押禁見兩個月。

而警方也證實，傍晚在淡水海邊找到情緒低落的狄鶯。

看到這則新聞，讓人十分感慨。

這不是單一家庭的故事，而是讓所有父母重新思考：

我們究竟要怎麼教孩子？

▋這不是孫安佐的第一次

2018年，孫安佐在美國留學期間，因揚言校園開槍遭逮捕，服刑後遣返回台。

當時，狄鶯與孫鵬幾乎傾盡所有，跨海救子。

身為父母，那份愛與焦急，能夠理解。

只是，事件再次重演，也讓人深思：

我們到底要怎麼愛孩子？



▋同樣是星二代，比莉養出周湯豪

狄鶯曾認為孫安佐因為身為星二代，

一舉一動才會受到社會大眾與媒體的無限放大與檢視。

我想到比莉與兒子周湯豪。

同樣是星二代，卻展現出截然不同的生命狀態。

比莉的教養，很值得深思。

她讓家裡充滿音樂，讓天賦在耳濡目染中自然萌芽。

她重視紀律，也讓孩子明白：

「身為公眾人物，要帶給大家正向力量。」

這個觀念使周湯豪在面對工作低潮或外界壓力時，

以正向、健康的方式（如創作歌曲）向大眾傳遞正面能量。

她歷經婚姻低谷與病痛折磨，卻始終樂觀，從不把情緒變成孩子的負擔。

後來，兒子長大了，也成了母親最溫暖的後盾。

誰長大還會跟媽咪一起合唱尬舞啦？

母子同台合唱〈什麼都不必說〉的畫面，很美。

那不只是舞台默契。

更是一種多年陪伴累積出的情感連結。

▋陪伴，才是最重要的投資

當年，我在台北媒體圈工作。

站在鎂光燈下，看似風光。

但人生最重要的一次決定，是離開舞台，回到新竹。

回家，陪兩個孩子長大。

因為有當年的「捨」，才有今天的「得」。

現在，我和女兒、兒子的關係，不只是母女、母子，更像朋友。

我一直相信：

父母是孩子的鏡子。

孩子會活成他每天看見的樣子。

▋教會孩子感恩

我曾看過孫安佐受訪。

當狄鶯送他價值四萬多的名牌外套時，他說：「我根本不需要。」

那一幕讓我印象很深。

輕易得來的東西，往往不會珍惜。

給孩子資源，從來不是問題。

教會孩子珍惜與感恩。

每天陪他聊聊：

今天最值得感謝的一件事是什麼？

今天最值得感謝的人是誰？

懂得感恩的孩子，面對人生的挫折，不會抱怨，相信一切事情發生，一定有他的意義。

▋真正的起跑點，不在財富

很多人以為，有錢人的孩子贏在起跑點。

但真正的起跑點，從來不是家裡有多少錢。

是父母願意花時間，

陪伴孩子建立正確的價值觀。

幸福從來不會突然發生，

它是一點一滴累積出來的。

真心希望孫安佐能理解父母的用心。

更希望狄鶯與孫鵬能平安度過這次難關。

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#生命 #孫安佐 #親子教養 #狄鶯孫鵬

熱門文章

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板
往下滑看更多精彩文章
網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板

2026-05-18 10:36 女子漾／編輯許智捷
網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他，冠軍根本理想男友模板。圖片來源：電視劇官方微博
網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他，冠軍根本理想男友模板。圖片來源：電視劇官方微博

陸劇最讓人上頭的，不只是劇情高甜或虐心反轉，而是那些讓觀眾忍不住冒出一句「這種男友到底哪裡找」的男主角。有人是默默守護型，有人是高智商深情派，也有人表面冷淡、實際寵到不行。這次盤點網友熱議「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10，不重複同角色，看看哪些男人真的讓劇迷集體戀愛腦發作。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

編輯推薦

TOP10：《當我飛奔向你》張陸讓（周翊然飾）

如果學生時代真的遇到張陸讓，大概很多人都會直接暈船。

《當我飛奔向你》裡的他，是標準的安靜學霸型男友，話不多，卻總是在妳需要的時候默默出現。不是那種高調示愛派，反而靠細節殺人。陪伴、傾聽、把妳放進生活規劃裡，這種青春系戀愛最容易讓人回味。

TOP9：《星漢燦爛》凌不疑（吳磊飾）

凌不疑根本就是「危險又讓人心動」的代表。

身為少年將軍，他身上有極強的壓迫感與神秘氣場，外表冷峻難靠近，但一旦認定一個人，就是全世界只護著妳。這種佔有慾強又極致專情的人設，雖然放現實可能有點危險，放在陸劇裡卻讓觀眾瘋狂。

TOP8：《你是我的城池營壘》邢克壘（白敬亭飾）

想談戀愛，也想要安全感？邢克壘就是答案。

特警身份自帶男友濾鏡，但真正圈粉的是他的反差萌。工作時冷靜果斷，面對喜歡的人卻會露出笨拙又可愛的一面。沒有油膩套路，而是很真誠地學著愛人，這種成熟又有點呆萌的類型殺傷力超強。

TOP7：《長月燼明》澹台燼（羅雲熙飾）

先說，這種戀愛很危險，但真的很有戲劇張力。

澹台燼不是傳統完美男友，甚至有點瘋、有點偏執，但也正因為角色情感極端，才讓觀眾看得欲罷不能。他那種「全世界都不要我，但妳不行離開」的執念型愛情，根本是高濃度戀愛幻想。

TOP6：《去有風的地方》謝之遙（李現飾）

這種男友類型，應該是很多成年人真正會想選的答案。

謝之遙沒有誇張霸總光環，也不是刻意製造曖昧的撩王，他迷人的地方，是成熟、穩定、情緒健康。會支持妳、理解妳，也尊重妳的人生節奏。比起轟轟烈烈，這種舒服又安心的陪伴型戀愛，反而更讓人嚮往。

TOP5：《偷偷藏不住》段嘉許（陳哲遠飾）

段嘉許會紅，不是沒原因。

他把哥哥系男友的魅力直接拉滿，會接住妳的不安，也會用剛剛好的幽默化解尷尬。最讓人淪陷的是，他從來不是單向輸出式寵愛，而是真的把對方當成值得珍惜的人對待。

這種戀愛感，不是甜而已，是會讓人很有被愛的實感。

TOP4：《愛你》何蘇葉（張凌赫飾）

張凌赫這次真的把「蘇感」演成必殺技。

何蘇葉不是那種浮誇示愛型，而是很會透過眼神和互動慢慢把人撩到失守。成熟、有分寸，又帶點克制感，最危險的就是這種看起來冷靜，實際超會愛的人。

難怪這角色一播出就直接衝進戀愛男友討論榜。

TOP3：《玫瑰的故事》何西（林一飾）

年下男魅力，真的不能小看。

何西最迷人的地方，是那種毫不掩飾的真誠與熱烈。喜歡就是喜歡，不玩心機、不搞試探，反而讓人感受到很純粹的心動。對習慣複雜感情的人來說，這種直球式愛情殺傷力超大。

TOP2：《難哄》桑延（白敬亭飾）

桑延這種人，就是典型的「嘴上很壞，行動超愛」。

嘴巴不饒人，但真正遇到妳受委屈時，比誰都先站出來。這種毒舌包裹深情的人設，永遠是戀愛市場熱門款。最讓人上頭的是，他的愛不是一直掛嘴邊，而是藏在每一次偏心裡。

TOP1：《你是我的榮耀》于途（楊洋飾）

如果要選「最適合長期交往」的陸劇男主，于途真的很難輸。

身為航太工程師，他有理性、有抱負，也有面對人生低潮時的脆弱與真實。不是浮誇型戀愛對象，而是那種會陪妳一起面對生活的人。成熟、專情、有責任感，還帶一點高冷反差。

比起短暫心動，于途更像那種會讓人想認真談未來的人。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#陸劇 #楊洋 #張凌赫

熱門文章

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板
往下滑看更多精彩文章
經典就是耐看！5部「重刷率最高」陸劇推薦，《慶餘年》上榜、這一部永遠封神

經典就是耐看！5部「重刷率最高」陸劇推薦，《慶餘年》上榜、這一部永遠封神

2026-05-15 14:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

每次鬧劇荒，或是心情煩悶想找部戲「下飯」時，你腦中第一個浮現的是哪部劇？有些陸劇雖然已經完結多年，但無論是精緻的服化道、邏輯滿分的台詞，還是那種讓人想一磕再磕的 CP 感，都讓它們成為網友心中「即使看了N也不會膩」的存在。這回為大家整理出 5 部人生必看的重刷率神劇，快來看看你的本命有沒有上榜！

TOP 5：白敬亭田曦薇卿卿日常

「最療癒的古裝輕喜劇，三餐四季的溫馨日常！」 如果說要找一部沒有狗血雌競、充滿歡樂的「電子榨菜」，這部絕對是首選！田曦薇把李薇那種愛吃又機靈的甜妹屬性詮釋得太討喜了，配上白敬亭外冷內熱的「尹崢」，兩人「先婚後愛」的互動簡直甜到心坎裡。劇中大量描繪了三餐四季、女孩們清醒獨立又互助的溫馨日常，每次重刷都能在輕鬆幽默的節奏裡被深深治癒，是配飯吃能讓人多扒兩碗飯的神劇！

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

TOP 4：張若昀、陳道明《慶餘年

「二刷才懂的伏筆，權謀劇也能這麼好笑？」 隨著《慶餘年》系列持續火熱，回頭重溫第一季的人數依舊驚人。這部戲最強的地方在於，它不只是單純的爽劇，劇本邏輯嚴絲合縫，每個小配角都滿身是戲。重刷時，你會發現很多第一次沒注意到的細節伏筆，這種「燒腦與幽默並存」的高質感，讓它成為男生女生都欲罷不能的耐看經典。

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

TOP 3：吳磊、趙露思《星漢燦爛・月升滄海》

「宿命感的頂峰，疑商夫婦的化學反應太強！」 說到「看完走不出來」的劇，星漢夫婦絕對榜上有名！吳磊飾演的凌不疑那種孤寂又瘋魔的愛，配上趙露思飾演的程少商那種堅韌的性格，火花簡直要把螢幕炸裂。除了愛情，這部劇對親情與家庭糾葛的描寫也非常細膩，每次重看都會被不同的哭點擊中。

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

TOP 2：趙麗穎、馮紹峰《知否知否應是綠肥紅瘦》

「最頂級的電子榨菜，藏在柴米油鹽裡的智慧。」 《知否》可以說是許多人的「安眠藥」和「心靈雞湯」。雖然節奏緩慢，但那種古代生活的氛圍感與處世哲學，讓人越看越入迷。不管是看明蘭如何機智宅鬥，還是看祖母對她的百般呵護，都能在浮躁的節奏中找到平靜。這部戲不是第一眼驚艷，而是那種「二刷三刷後更香」的醇厚滋味。

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

TOP 1：孫儷、陳建斌《甄嬛傳》

「甄學永流傳，拿放大鏡看也挑不出毛病！」 第一名毫無懸念，當然是我們的《甄嬛傳》！開播至今超過 10 年，依然每天都有人在網路上討論「甄學」。無論是華妃的霸氣台詞，還是安陵容的心理戰，這部劇的台詞與節奏簡直是教科書級別。無論你是心情好、心情壞，還是單純想聽點聲音，隨便點開一集都能順著看下去，它已經不只是一部劇，更是一種情懷！

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#慶餘年 #白敬亭 #張若昀 #田曦薇 #卿卿日常 #陸劇推薦 #精彩陸劇

熱門文章

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板

最新文章

那些讓人捨不得快轉的演員，到底吸引了我們什麼？

那些讓人捨不得快轉的演員，到底吸引了我們什麼？

#顏值 #戲劇 #共鳴 #追劇 #情感

蒔緣‧鹿角腓腓 2026.05.30 8
漢斯·季默9月首度來台！《神鬼奇航》《沙丘》經典配樂現場聽，音樂會時間、票價一次看

漢斯·季默9月首度來台！《神鬼奇航》《沙丘》經典配樂現場聽，音樂會時間、票價一次看

#音樂會 #沙丘 #神鬼奇航 #漢斯·季默

女子漾／編輯王廷羽 2026.05.30 39
【選書】跟著花草樹木走 看黃春明訴說他們與台灣社會的歷史記憶—《臺灣草葉集》

【選書】跟著花草樹木走 看黃春明訴說他們與台灣社會的歷史記憶—《臺灣草葉集》

#台灣 #台灣人 #好書推薦

職場讀書人 Thak tsheh lang 2026.05.30 11
2026台北必看展覽！方文山數位藝術宇宙開展！拍照打卡上傳有獎【台北101展覽】

2026台北必看展覽！方文山數位藝術宇宙開展！拍照打卡上傳有獎【台北101展覽】

#台北101 #台北 #打卡景點 #展覽帶逛 #台北打卡 #下雨天室內景點

～17七公主的小天地～ 2026.05.30 49
【台灣最懂房子的人，今年把 126 億搬離了房地產】 ——一個建商的故事，說出了很多台灣家庭不敢面對的財務盲點

【台灣最懂房子的人，今年把 126 億搬離了房地產】 ——一個建商的故事，說出了很多台灣家庭不敢面對的財務盲點

#台積電 #台灣

J.T 2026.05.30 38
你不是沒有答案，只是不敢醒：向仙祖求仙夢這樣做

你不是沒有答案，只是不敢醒：向仙祖求仙夢這樣做
谷帥臻 2026.05.30 15
流量飆破2億！楊洋、章若楠《雨霖鈴》引爆武俠熱潮 7大核心角色掀江湖風暴！

流量飆破2億！楊洋、章若楠《雨霖鈴》引爆武俠熱潮 7大核心角色掀江湖風暴！

#雨霖鈴 #陸劇 #古裝 #古裝劇 #楊洋 #章若楠 #方逸倫 #角色 #演員 #張予曦

女子漾／編輯Wendi 2026.05.30 487
演員江禹蓁首度舉辦個人攝影展《迷航》！你可能沒看過的東京與檳城，在迷路之中重新看見世界

演員江禹蓁首度舉辦個人攝影展《迷航》！你可能沒看過的東京與檳城，在迷路之中重新看見世界

#東京 #攝影展 #攝影 #展覽帶逛 #演員

七分之二的探索 2026.05.29 24
【追劇】籃球隊女總裁再出發！這次她將面對的是最親密的敵人—《逆轉狂籃》第二季

【追劇】籃球隊女總裁再出發！這次她將面對的是最親密的敵人—《逆轉狂籃》第二季

#美劇 #Netflix #戲劇推薦

職場讀書人 Thak tsheh lang 2026.05.29 22
族群融合象徵！LISA、Anitta、Rema 攜手獻唱世足賽開幕主題曲〈Goals〉！

族群融合象徵！LISA、Anitta、Rema 攜手獻唱世足賽開幕主題曲〈Goals〉！

#世足賽 #LISA #歌手 #足球 #新歌推薦 #歌單推薦 #世界盃

睿忒 2026.05.29 31
18+