2026-05-30 18:48 女子漾／編輯王廷羽
漢斯·季默9月首度來台！《神鬼奇航》《沙丘》經典配樂現場聽，音樂會時間、票價一次看
如果你曾經在《神鬼奇航》的旋律響起時瞬間熱血，在《星際效應》的管風琴聲中被震到說不出話，或是被《沙丘》充滿壓迫感的聲場拉進異星世界，那麼2026年這場音樂會真的可以先列入必看清單！好萊塢傳奇電影配樂大師漢斯·季默（Hans Zimmer）將帶著全新世界巡演《漢斯·季默傳奇音樂會－全新境界》（Hans Zimmer Live – The Next Level）首度親自來台，9月19日於高雄巨蛋、9月20日於台北小巨蛋登場。這篇幫大家整理《漢斯·季默傳奇音樂會－全新境界》必看亮點及搶票資訊，電影迷快收藏！
文章目錄
《全新境界》亮點1. 漢斯·季默本人親自登台演出！
《全新境界》亮點1. 漢斯·季默本人親自登台演出！
這次最讓影迷、樂迷期待的關鍵，就是漢斯·季默本人將親自登台演出與指揮，過去不少電影配樂音樂會，常是由交響樂團重新演繹經典作品，但《Hans Zimmer Live – The Next Level》是漢斯·季默親自參與的現場巡演製作，從舞台聲響、視覺設計到整體演出節奏，都更接近一場大型沉浸式音樂秀。表演除了把熟悉旋律搬上舞台，也是由創作者本人帶著觀眾重新走進他的電影世界，那些曾經在大銀幕上推動情緒的配樂，這次會用更立體、更震撼的方式在現場響起。
《全新境界》亮點2. 《神鬼奇航》《星際效應》《沙丘》經典配樂有望重現
《全新境界》亮點2. 《神鬼奇航》《星際效應》《沙丘》經典配樂有望重現
漢斯·季默的作品幾乎就是一整代人的電影記憶，他曾為《神鬼奇航》、《全面啟動》、《黑暗騎士三部曲》、《星際效應》、《神鬼戰士》、《007：生死交戰》、《捍衛戰士：獨行俠》、《沙丘》等作品打造配樂，許多旋律一響起，就能讓觀眾立刻回到電影裡的關鍵畫面！
大家應該都還記得《神鬼奇航》一響起就想出航的冒險感、《全面啟動》帶著壓迫感的時間節奏、《星際效應》直擊人心的管風琴聲，以及《沙丘》充滿異星感的遼闊聲場。這些配樂之所以令人難忘，是因為它們早就不只是電影背景音，而是和劇情、角色、情緒一起留在觀眾記憶裡。這次能在現場重新聽見，也像是把那些曾經被電影震撼的瞬間，再一次帶回眼前，讓電影迷能親身感受大銀幕之外的另一種感動。
《全新境界》亮點3. 2座奧斯卡肯定！讓電影配樂從幕後走到舞台中央
《全新境界》亮點3. 2座奧斯卡肯定！讓電影配樂從幕後走到舞台中央
漢斯·季默是當代最具代表性的電影配樂作曲家之一，至今已為超過500部影視作品創作配樂，作品全球票房累積突破280億美元，並曾獲得2座奧斯卡金像獎、3座金球獎與5座葛萊美獎等肯定。
他的影響力不只在於寫出許多讓人一聽就認得的經典旋律，更在於他讓電影配樂不再只是襯托畫面的背景音，從管弦樂、電子聲響到民族樂器與人聲設計，漢斯·季默不斷拓展電影配樂的形式，也讓音樂成為角色、情緒與世界觀的一部分。
《全新境界》亮點4. 交響樂、電子聲響、燈光視覺全升級
《全新境界》亮點4. 交響樂、電子聲響、燈光視覺全升級
這次《漢斯·季默傳奇音樂會－全新境界》主打全新製作，除了大家熟悉的交響樂編制，也會加入電子聲響、搖滾節奏、燈光視覺與大型舞台設計，讓電影配樂變成一場可以被看見、被感受的現場演出。漢斯·季默曾形容，希望觀眾感覺像是在一場狂歡舞會，或像搭上一趟雲霄飛車，從安靜、細膩的情緒鋪陳，到突然推高的聲響爆發，都能讓人跟著音樂起伏。也因此，這場演出不會只是傳統印象中坐著欣賞的古典音樂會，而是把電影畫面、配樂情緒與現場聲光效果結合在一起，帶觀眾重新進入他的電影世界。
《漢斯·季默傳奇音樂會－全新境界》資訊
《漢斯·季默傳奇音樂會－全新境界》資訊
《漢斯·季默傳奇音樂會－全新境界》高雄場日期：2026年9月19日（六）
時間：19:30
地點：高雄巨蛋
票價：8800元(VIP Package)、6880元、5880元、4880元、3880元、2880元、800元
《漢斯·季默傳奇音樂會－全新境界》台北場日期：2026年9月20日（日）
時間：19:30
地點：台北小巨蛋
票價：8800元(VIP Package)、6880元、5880元、4880元、3880元、2880元、800元
漢斯·季默音樂會VIP福利
漢斯·季默音樂會VIP福利
限量VIP套票內容也同步公開，包含1張8790元演唱會票券、VIP專屬托特包、VIP專屬紀念吊牌及掛繩1份，以及VIP專屬小禮1份。VIP套票限網路購票或手機APP以信用卡付款購買，每筆訂單最多可購買4組，每位會員總計限購8組。
漢斯·季默台灣音樂會售票方式
漢斯·季默台灣音樂會售票方式
全面開賣
開賣時間：2026年6月2日（二）中午12:00
售票方式：寬宏售票系統
演出長度約190分鐘，包含20分鐘中場休息；一人一券、不分大小皆須憑票入場，非親子節目，建議6歲以上觀眾觀賞。實際入場時間、流程與相關規範，仍以寬宏藝術網站、官方社群及現場公告為準。
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