關曉彤也被他甜到！《耀眼》李昀銳被封「張凌赫第二」 11件事看懂小林魅力。圖片來源：李昀銳 官方微博

關曉彤、李昀銳主演的現代愛情陸劇《耀眼》開播後話題升溫，兩人在劇中上演「落難千金」遇上「海島少年」的暖心戀曲，從互看不順眼到慢慢靠近，青春感、療癒感與小鎮生活氛圍一次到位。李昀銳這次飾演邢武，一頭金髮、個性嘴硬心軟，表面看似不好惹，實際上卻是會修門、會修電腦、會照顧人的萬事通少年，角色一出場就被觀眾盯上。

李昀銳 。圖片來源：李昀銳 官方微博

其實李昀銳並不是突然冒出的新面孔。從《星漢燦爛》的袁善見、《九重紫》的宋墨，到《耀眼》的邢武，他一路從古裝男配走到現偶男主，靠的是角色累積，也靠那種清爽少年感與運動型身材形成的反差魅力。近年他更常被網友拿來與張凌赫比較，被稱作「張凌赫第二」，成為新一代陸劇男神候選名單中的高討論度人物。以下整理李昀銳11件事，一次看懂為什麼他越來越紅。

李昀銳 。圖片來源：李昀銳 官方微博

《耀眼》李昀銳1：飾演邢武，金髮校霸感成開播亮點

耀眼 劇照。圖片來源：李昀銳 官方微博

李昀銳在《耀眼》中飾演邢武，角色不是傳統霸總，也不是單純甜寵男主，而是帶著一點野性、一點少年脾氣的生活型男主。邢武與關曉彤飾演的晴也，一開始因生活背景與個性差異產生碰撞，後來卻在日常相處中慢慢成為彼此的依靠。

這個角色最有記憶點的地方，是他不是靠甜言蜜語取勝，而是靠行動加分。嘴上不一定溫柔，但該出現時一定會出現，該幫忙時也從不缺席。這種「不是很會說愛，卻把照顧藏在細節裡」的設定，正好是現偶劇最容易讓觀眾心動的類型。

《耀眼》李昀銳2：被封「張凌赫第二」，清冷外型加身材反差很吃香

耀眼 劇照。圖片來源：李昀銳 官方微博

李昀銳近年常被劇迷形容有「張凌赫第二」的潛力，原因不難理解。兩人都屬於高挑、清爽、古裝扮相有優勢的類型，五官乾淨，氣質帶點清冷感，放進古裝劇裡容易撐起少年公子或權謀男主的氛圍。

但李昀銳和張凌赫不同的是，他身上多了一種運動男孩的鬆弛感。外型看起來斯文，身材與體能卻很有反差，讓他不只適合演書生、公子，也能駕馭將軍、少年武將，到了《耀眼》這類現代劇，又能把校霸感與初戀感融合在一起。

《耀眼》李昀銳3：不是科班出身，卻靠角色一步步被看見

李昀銳 。圖片來源：李昀銳 官方微博

李昀銳畢業於華中科技大學，並非傳統戲劇院校出身。也因為不是一開始就站在表演科班路線上，他的演藝經歷更像是慢慢累積起來的「後起型」演員。

早期的他沒有立刻拿到大男主劇本，而是在不同作品裡從配角做起。這也讓他的走紅不是靠單一作品突然爆開，而是觀眾在《星漢燦爛》認得他、在《九重紫》被他圈粉，到了《耀眼》再發現他回到現代劇也很有魅力。

《耀眼》李昀銳4：私下是運動型男，曾有籃球底子

李昀銳 。圖片來源：李昀銳 官方微博

李昀銳身上的少年感，不只來自臉，也和他的運動背景有關。他從小接觸運動，曾練過桌球，也有籃球經歷，過去在運動類節目中曾展現跳高、籃球等能力，讓不少觀眾驚訝他不只是「看起來像校草」，而是真的有運動底子。

這也成為他演戲時很加分的地方。古裝劇裡身形挺拔，現代劇裡動作俐落，不會只有單薄的偶像感。尤其《耀眼》的邢武需要有少年野性與生活感，李昀銳的運動氣質剛好讓角色更可信。

《耀眼》李昀銳5：參加過《創造營2019》，其實能唱也能跳

李昀銳 。圖片來源：李昀銳 官方微博

在成為更多觀眾熟悉的演員之前，李昀銳也曾參加選秀節目《創造營2019》。雖然最後沒有以男團成員身分出道，但這段經歷讓粉絲看到他不只會演戲，也具備舞台表現力與唱歌能力。

後來轉往戲劇發展後，他也沒有完全離開音樂。像《九重紫》相關歌曲中，他就曾與孟子義合唱，讓劇迷從角色延伸到演員本人，發現他其實有更多面向，不只是古裝劇裡的深情男主。

《耀眼》李昀銳6：《星漢燦爛》袁善見讓他開始被劇迷記住

李昀銳 。圖片來源：李昀銳 官方微博

說到李昀銳的代表角色，《星漢燦爛·月升滄海》的袁善見絕對是重要轉捩點。他在劇中飾演帶著傲氣與才氣的世家公子，與趙露思飾演的程少商有不少對手戲，雖然不是官配，卻因角色個性鮮明，成功讓觀眾記住他。

袁善見不是完美型男二，而是有驕傲、有彆扭，也有放不下的感情。這種不把深情直接攤開來說的角色，很考驗演員細節，李昀銳也因此被不少觀眾列入「古裝扮相很有記憶點」的男演員名單。

《耀眼》李昀銳7：兩次合作趙露思，男配也能刷出存在感

李昀銳 。圖片來源：李昀銳 官方微博

李昀銳曾在《星漢燦爛》與趙露思合作，後來又出演《神隱》，兩次都不是站在絕對男主位置，卻都靠古裝造型與角色氣質吸引討論。這也是他早期很有趣的地方：戲份未必最多，但每次出現都能讓觀眾多看幾眼。

對一個正在累積作品的演員來說，配角階段最重要的就是「被記住」。李昀銳靠袁善見這類角色，慢慢把自己的觀眾緣養起來，也讓後來《九重紫》能成功放大他的男主魅力。

《耀眼》李昀銳8：《為有暗香來》戲份有限，仍被劇迷考古

李昀銳 。圖片來源：李昀銳 官方微博

李昀銳也曾出演《為有暗香來》，在劇中飾演伍朔漠。雖然這不是他的主要代表作，角色篇幅也有限，但因為造型與氣質突出，仍被不少劇迷考古討論。

這類角色其實很能看出演員的存在感。不是每一部戲都能拿到最核心的位置，但能不能在有限戲份裡留下印象，往往就是觀眾緣的關鍵。李昀銳在這些作品中的累積，也成為後來被看見的前奏。

《耀眼》李昀銳9：《封神第一部》也有他，曾參與大製作群像電影

李昀銳 。圖片來源：李昀銳 官方微博

除了陸劇，李昀銳也曾參與電影《封神第一部：朝歌風雲》，在片中飾演鄂順。雖然《封神》是群像大製作，角色眾多，個別演員的篇幅有限，但這部作品仍是他演藝履歷中相當重要的一筆。

從古裝劇到電影大製作，李昀銳不是只走單一路線。他可以演貴公子，也能演少年將軍，能放進偶像劇，也能放進群像敘事，這種可塑性正是他近年被看好的原因之一。

《耀眼》李昀銳10：《九重紫》宋墨讓他人氣大躍進

李昀銳 。圖片來源：李昀銳 官方微博

真正讓李昀銳人氣明顯升溫的作品，是與孟子義合作的《九重紫》。他在劇中飾演宋墨，角色兼具少年將軍的銳氣與深情男主的寵妻感，加上劇中先婚後愛、重生復仇等元素本來就很有話題，讓李昀銳的討論度一路上升。

宋墨之所以能圈粉，不只是因為造型好看，而是李昀銳把角色的冷、狠、柔軟與深情都放在不同層次裡。當觀眾願意為一個角色剪輯名場面、討論眼神與吻戲，代表演員已經不只是「長得帥」，而是成功讓角色有了記憶點。

《耀眼》李昀銳11：綽號叫「小林」，還有一位雙胞胎哥哥

李昀銳 。圖片來源：李昀銳 官方微博

李昀銳的粉絲常叫他「小林」，他的微博名稱也與這個暱稱有關。根據多篇人物整理資料，這個稱呼與家人為他取的小名有關，也讓粉絲覺得他多了一點親近感。另一個常被討論的小故事，則是他有一位異卵雙胞胎哥哥。

這些生活化的小細節，也讓李昀銳的銀幕形象不再只是高冷男神。戲裡他可以是袁善見、宋墨、邢武，戲外卻是被粉絲叫作小林、會運動、會唱歌，也帶點少年感的大男孩。從《九重紫》到《耀眼》，李昀銳的走紅其實不是突然爆紅，而是觀眾終於在一個又一個角色裡，看見他累積已久的魅力。