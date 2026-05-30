2026-05-30 09:08 ～17七公主的小天地～
2026台北必看展覽！方文山數位藝術宇宙開展！拍照打卡上傳有獎【台北101展覽】
在台北101掀起熱烈話題的「方文山×數位藝術宇宙展」，是一場融合AI生成藝術、沉浸式光影科技與東方詩意美學的數位藝術展覽，不僅成為2026年最受矚目的台北展覽之一，也讓台北101從國際級城市地標，逐漸進化成結合文化、藝術、科技與觀光體驗的全新城市語言。
這次方文山跨界數位藝術領域，透過AI互動技術、沉浸式投影與未來感視覺裝置，打造出一座能真正走進去的數位藝術宇宙。讓觀展者不只是單純站在作品前觀看，更可以實際進入光影空間之中，感受文字、音樂、影像與科技交錯出的未來感世界。
提到方文山，就會想到充滿畫面感的中國風歌詞與東方古典美學。這次展覽最特別的地方，在於將文字敘事延伸到數位藝術空間。透過AI生成技術，原本存在於歌詞與想像中的場景，被轉化成能實際互動的沉浸式宇宙。這個空間像一場融合未來科技與詩意情緒的感官旅程。
不同於傳統靜態展覽，方文山×數位藝術宇宙展更像是一場沉浸式互動體驗。可以透過現場互動科技設計，與AI生成藝術即時同步互動，感受光影與影像隨著移動而變化的流動式藝術場景。掃描作下方的QR Code還有線上導覽功能，讓觀展體驗從實體空間延伸到數位世界，形成線上與線下整合的沉浸式路徑。這不只是展覽，更像一次結合藝術、科技與社群互動的未來城市體驗。
線上導覽｜https://vincentfang101.heph-ai.com/online-tour
辦在台北101的方文山×數位藝術宇宙，是一場融合東方詩意、科技光影與城市情緒的未來感展演。當方文山的文字化為光，AI將生成星雲，展覽不再只是觀看，而是走進一個可感知的數位宇宙，重新看見華語文化與數位藝術碰撞後的新美學。作為國際知名城市的台北101，更多了一層富有藝術氣的未來想像。
欣賞完方文山×數位藝術宇宙展的沉浸式作品之外，這次有限時抽獎活動，有機會將方文山×周杰倫聯名公仔帶回家收藏，收藏這次跨界創作的聯名周邊。
抽獎：https://www.facebook.com/share/p/1Aoq4W8qAx/
方文山×數位藝術宇宙
地點：台北市信義區信義路五段7號（台北101一樓 GALLERY）
時間：4月20日（一）－5月30日（六）
主辦：晧飛思科技(數位分身領導品牌)
導覽：https://vincentfang101.heph-ai.com/online-tour
作品：https://artemperor.tw/artist/artworks/9099
抽獎：https://www.facebook.com/share/p/1Aoq4W8qAx/
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