你不是沒有答案，只是不敢醒：向仙祖求仙夢這樣做

谷帥臻：神仙生日求仙夢(GPT製圖)



文／谷帥臻｜設計學博士・風水命理專家

有時候，人不是沒有答案。而是不敢承認答案。明明那段關係已經讓妳很累，卻還想問：「他會不會回來？」明明那份工作已經耗盡妳的熱情，卻還想問：「我是不是再撐一下就會好？」

明明心裡早就知道某條路走不通，卻還想等一個外在訊號，告訴自己可以繼續等。很多人求神明，不是真的不知道該怎麼做。而是希望神明給自己一個理由，讓自己不要那麼快醒來。5月30日是農曆四月十四，也是民間俗稱的「神仙生日」，為呂祖聖誕。《清嘉錄》記載：「四月十四日為呂仙聖誕，俗稱神仙生日。」呂仙，指的就是呂洞賓，也就是民間熟知的呂祖、純陽祖師。呂祖在民間信仰中，象徵智慧、修心、文運與指點迷津。但我覺得呂祖最深的力量，不只是給人答案，而是讓人醒悟。

■ 黃粱一夢：不是做夢，而是醒夢

談到呂祖，很容易想到「黃粱一夢」。「黃粱一夢」典出唐代沈既濟《枕中記》。故事中，盧生在邯鄲旅店遇到道士呂翁。盧生感嘆人生不得志，覺得若能得到功名富貴，人生才算圓滿。呂翁給他一只枕頭，讓他入夢。夢裡，盧生飛黃騰達、富貴榮華、妻兒滿堂，人生看似走到圓滿。但後來，他也經歷敗落、失去、衰老與無常。一醒來，店主人蒸的黃粱飯還沒有熟。一生榮華，不過一場夢。這個故事真正要說的，不是夢有多神奇，而是人有多容易困在自己的執念裡。我們以為自己追的是成功，其實可能追的是不甘心；我們以為自己想要答案，其實只是想要一個繼續執著的理由。

■ 求仙夢，不是求明牌，是求醒悟

民間有向呂祖請夢、求夢示的說法。尤其在呂祖聖誕這樣的日子，很多人會希望得到一點指引。但「求仙夢」不是求明牌，也不是求捷徑。真正重要的是：妳到底想問什麼？是那個人還值不值得等？是這份工作還要不要撐？是這段關係到底該不該放下？是妳的人生，究竟卡在哪一個結裡？不要一次問十件事。真正想請呂祖指點迷津，最好只問一件最讓妳困惑的事。問題越清楚，心念越定，夢境才可能成為提醒。

■ 神仙生日求仙夢，可以這樣做

若想在神仙生日向呂祖請夢，可準備簡單供品，其中可供一瓶好酒，瓶蓋打開。民間認為神仙喜飲酒，酒氣有通達、舒展、散發靈感之意。酒不是為了鋪張，而是以清香之氣表達敬意，也象徵讓心中鬱結慢慢散開。到了呂祖廟，或供奉呂祖之處，可先誠心上香，清楚說明自己想請示的問題。

可以這樣稟告：「弟子OOO，睡覺地址OOO，目前在某件事情上感到困惑，若呂仙祖願意慈悲指點，是否能於近日夢中賜予提醒？」接著擲筊請示。若求得聖杯，便可回家靜候夢示。

回家後幾天，睡前盡量讓自己安靜一點。少滑手機，少讓情緒過度混亂。可以整理床邊、讓房間清爽明亮，睡前在心裡默念自己的問題，再安靜入睡。若近日夢中出現特別清楚、反覆、醒來後仍有強烈感受的夢，可以先記下來。若想確認是否為呂祖指示，也可再回廟稟告夢境，請示自己是否理解正確。

■ 夢不是答案，是提醒

不是每一個夢都是神明指示，也不是每一場夢都要硬解成吉凶。有些夢，是白天情緒的整理；有些夢，是壓力的出口；有些夢，才可能是內在很深的提醒。所以求仙夢最重要的，不是夢到什麼，而是醒來後是否更清楚：我是不是該放下了？我是不是該停止執著了？我是不是該重新選擇了？我是不是一直困在自己的黃粱夢裡？

神仙生日修剪萬年青：剪掉枯葉，是剪掉舊氣；換掉濁水，是讓家重新有生氣。那是整理家中的氣。而求仙夢，是整理心中的氣。一個是清空間，一個是清執念。呂祖聖誕，與其問神仙能不能讓美夢成真，不如問一句更深的：呂仙祖，請問我現在該從哪一場夢裡醒來？很多時候，真正的好運不是夢裡來了什麼答案，而是妳終於願意醒來。黃粱一夢不是求夢成真，而是提醒我們：真正困住人的，往往不是命運，而是執念。

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