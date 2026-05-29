演員江禹蓁首度舉辦個人攝影展《迷航》！你可能沒看過的東京與檳城，在迷路之中重新看見世界

有些旅行的目的不是抵達，而是在途中重新認識自己。

由演員江禹蓁策劃的個人攝影展《迷航》，將於 2026 年 5 月 30 日至 8 月 30 日於台北中正區展出，展覽共呈現九幅拍攝於東京與檳城的攝影作品，透過鏡頭記錄旅行途中那些未被刻意安排、卻意外觸動人心的瞬間。從雨後街道、車站光影，到巷弄轉角與霓虹夜色，《迷航》並不試圖給出城市的標準答案，而是邀請觀者透過創作者的視角，重新感受「觀看」這件事。

展名《迷航》由「迷」與「航」兩個看似矛盾的字組成。「迷」象徵偏離既定路線、進入未知；「航」則代表移動、方向與穿越。對江禹蓁而言，迷航從來不是迷失，而是一種在未知之中慢慢生成方向的過程，那些沒有計畫好的停留、意外闖入的街角，以及旅行中不經意捕捉到的光線與景色，反而成為最值得被記住的畫面。

此次展出的九幅作品分別來自東京與檳城兩座風格截然不同的城市，東京擁有快速流動的都市節奏，檳城則保留著南洋城市特有的悠緩與生活感，透過不同城市的光線、氣候與街景，江禹蓁以演員直覺出發，記錄人在移動過程中的感官經驗與情緒流動，作品中沒有刻意追求壯闊景觀，而是聚焦在行走之中悄然出現的片刻，讓觀眾感受到城市另一種更細膩、更私人的面貌。

對於長期活躍於影視領域的江禹蓁而言，攝影是一種與世界對話的方式。透過鏡頭，她將旅行中的觀察與感受轉化為影像，也將那些無法用言語完整描述的情緒，留存在畫面之中！《迷航》不只是一次攝影作品展出，更像是一封寫給旅途與生活的情書，提醒人們在匆忙前進的日常裡，偶爾迷路也沒有關係，因為有些風景，正是在偏離路線之後才會遇見。

你或許也會有共鳴，很多旅行中，某段讓你記憶深刻的節點，都不是那些早已安排好的景色，而是某個突然闖入計畫的驚喜，你會發現當我們放下既定目的地，城市也會以另一種方式展露自身，《迷航》邀請每一位觀眾走進這些未被安排卻因此迷人的瞬間，在觀看作品的同時，也重新找回屬於自己的方向感。

展覽資訊

《迷航》—— 江禹蓁個人攝影展

📅 展期｜2026/5/30－2026/8/30

📍地點｜銘咖啡 臺北市中正區龍福里重慶南路二段19巷2號1樓

參觀資訊｜週五公休，入內低消一杯飲品

收藏資訊｜本次展出作品開放收藏，每件作品第一版限量 15 幅，皆附真品證明書與版次編號；收藏資訊可洽詢 contact@tonitrusillustris.com

讓那些未曾計畫的瞬間，成為最深刻的風景。