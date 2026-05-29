2026-05-29 15:42 女子漾／編輯ANDREA
「不受網友喜愛」陸劇TOP5！《以愛為營》滿滿工業糖精，這部2.8分被批毫無優點？
大家最近劇荒都在追什麼呢？雖然近年來陸劇好戲不斷，像是張凌赫霸榜的《逐玉》或是零負評神劇《去有風的地方》，但偶爾還是會不小心踩到讓人懷疑人生的「超級大雷劇」呀！
這次來為大家盤點網評「評價非常差」的陸劇TOP5，這些劇不僅豆瓣評分慘不忍睹，更是被網友們瘋狂吐槽到體無完膚。快來看看你是不是也曾經不小心入坑，又氣到中途棄劇呢？而這些也是你看過覺得有點雷的劇嗎？
TOP5：《相思令》豆瓣評分：5.2分
主演：楊穎、宋威龍
這部雖然有高顏值男女神坐鎮，卻難逃被全網群嘲的命運，許多網友直呼女主角的「瞪眼式演技」又重出江湖，加上劇中多處場景的背景摳圖感實在太假，整體視覺質感大打折扣。雖然宅鬥劇情本身有點意思，但只要一講求邏輯就讓人看不下去，直接勸退一大票想看古偶的觀眾！
TOP4：《鳳凰台上》豆瓣評分：4.8分
主演：任嘉倫、彭小苒
這部原本備受期待，畢竟是由兩大古裝神仙卡司主演，結果播出後卻大翻車！網友評價劇情實在太過老套，完全沒有拍出新意，而且劇本邏輯漏洞百出。相比任嘉倫其他破8分的高口碑神作，這部真的讓粉絲大呼失望，成為近期評分最低的遺憾之作。
TOP3：《以愛為營》豆瓣評分：4.3分
主演：白鹿、王鶴棣
這部真的太可惜了！明明集結了兩位話題頂流，卻敗給了「死亡運鏡」和「土味服化道」，劇中各種霸總台詞讓人看了尷尬癌發作，刻意的肢體接觸更被狂批是「滿滿的工業糖精」，絲毫感受不到自然心動的火花。原本想看高質感的都市愛情劇，結果卻看成了土味搞笑劇，白白浪費了主演們的超高顏值。
TOP2：《後浪》豆瓣評分：4.1分
主演：趙露思、吳剛
雖然打著傳承中醫文化的旗號，卻因為劇情嚴重脫離現實而被罵翻。劇中女主角前期的設定過於莽撞無理，很多行為甚至被專業人士批評是不尊重醫學常識。即使有演技派老戲骨加持，也挽救不了魔改且毫無邏輯的劇本，讓不少衝著趙露思去看的粉絲只能無奈棄劇。
TOP1：《我的人間煙火》豆瓣評分：2.8分
主演：楊洋、王楚然
第一名真的毫無懸念！這部劇當時創下豆瓣2.8分的歷史低點。網友最大的雷點在於男主角過度展現帥氣的「油膩感」，加上對消防員和醫生這兩個神聖職業的錯誤描繪，嚴重誤導大眾、連帶女主角「超級戀愛腦」的人設也徹底崩壞，被無數網友毒舌狠批：「真的是難看到毫無優點！」
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