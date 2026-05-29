2026-05-29 15:50 女子漾／編輯許智捷
木村拓哉台北演唱會確定！出道35年首度台灣個唱，11月北流開唱時間曝光
「日劇男神」木村拓哉正式宣布將來台開唱！他 28 日晚間透過官方粉絲俱樂部公開最新巡演消息，確定於 11 月 13 日、14 日連續兩天登上台北流行音樂中心舉辦個人演唱會，這也是他出道 35 年以來首度在台灣舉行個唱。其中 11 月 13 日更碰上他的 54 歲生日，消息曝光後立刻掀起台、日粉絲熱烈討論，不少日本歌迷更直呼羨慕台灣，掀起跨海搶票潮。
木村拓哉來台灣開演唱會？
木村拓哉此次將配合迷你專輯《Checkpoint》展開全新巡演「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」，巡演預計9月從日本兵庫出發，後續將前往福岡、千葉、首爾以及台北等城市。由於木村拓哉過去鮮少在海外舉辦個人演唱會，加上生日場地點選在台灣，也讓不少粉絲視為極具紀念價值的重要演出。消息公開後，日本社群也瞬間掀起討論，大批粉絲已開始研究赴台行程與搶票資訊。
值得一提的是，這次巡演同時也是木村拓哉音樂生涯的新階段。他近期正式結束與合作35年的唱片公司Victor Entertainment關係，加入Avex Group體系，並成立個人音樂品牌「C&C STAGE」。其中「C&C」代表他經常自稱的「Captain（船長）」以及對粉絲的暱稱「Crew（船員）」，象徵他與粉絲之間的緊密連結。事實上，木村拓哉去年訪台時便曾引發旋風，不僅走訪鼎泰豐體驗小籠包製作，也大啖牛肉麵、逛街踩點，如今正式宣布來台開唱，也讓外界認為當時早已埋下伏筆。
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