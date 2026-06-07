



▋ 3個月的事，她用3天做完了

王小薇，35歲，兩個孩子的媽，在中型企業擔任財務主管。

去年底，她意識到自己的保障規劃一團亂——保費繳了十幾年，真正的保障在哪裡，她完全說不清楚。她沒有去找業務員，也沒有排隊等預約。 她打開了AI工具，花了三天，把自己一家四口的保單全部整理出來，找出缺口，列出問題清單，再帶著清單去跟顧問開了一次有效率的會議。以前這件事，她一直以為要花三個月。

她說：「我只是開始問對問題而已。」

▋ 黃仁勳說的，不只是台灣的事

2026年5月底，輝達執行長黃仁勳在台灣媒體聯訪中，說出了他對台灣最深的期許：

台灣現在已經站在AI革命的最核心位置。從台積電、先進封裝，到廣達、緯創、英業達、鴻海的AI伺服器供應鏈，全球AI產業幾乎都與台灣息息相關。但他說：這只是第一步。

「台灣不能只替全世界製造AI設備，更應該成為AI最積極的使用者。」

這句話，對在職場打拼的你來說，意味著什麼？

▋ 三件事，讓你從AI旁觀者變成真正的受益者

關鍵策略1：資訊不對稱的時代，正在結束

黃仁勳說，AI將像電力一樣成為所有產業的基礎設施，從製造業、醫療、金融到教育，都將徹底改變。財務規劃，正是其中變化最劇烈的領域之一。

過去，要搞清楚退休金缺口、遺產稅試算、保障規劃的優先順序，需要大量時間蒐集資料，或者完全依賴他人的建議。現在，AI可以在幾分鐘內幫你跑出模擬情境。 門檻低了，但主動出擊的人，還是少數。

關鍵策略2：學會「引導自己思考」，是最值錢的能力

黃仁勳提醒年輕世代，AI時代最不可或缺的，是說故事能力、創造力和判斷力——而不是死記硬背技術參數。這讓人想起一個在財務規劃上常被忽略的真相： 很多人不是缺乏資訊，而是缺乏一個框架，來組織自己真正想要的是什麼。

你現在最在意的是退休後的生活品質？ 還是萬一發生意外，家人的即時保障？ 還是怎麼合法地讓財富傳承給下一代，少繳一點稅？

問出對的問題，才是規劃的起點。 而這，是任何AI都無法替你完成的事。

關鍵策略3：只賺不管，是另一種「代工陷阱」

黃仁勳說，如果只製造卻不使用，台灣可能永遠只是代工角色。對個人財務來說，這句話同樣讓人警醒。只努力賺錢、把錢放在定存裡，卻從不主動規劃——通貨膨脹在吃你的購買力，稅務漏洞在悄悄流走機會，沒有規劃的保障在風險來臨時讓家人措手不及。

「製造財富」和「經營財富」，是兩件完全不同等級的事。

▋ 王小薇後來怎麼了？

她用AI整理出保障缺口之後，發現自己對「萬一發生什麼事」這件事，不再像以前那樣焦慮了。她說：「不是因為問題都解決了，而是因為我終於看清楚問題在哪裡。看清楚了，就沒那麼怕了。」

「真正的財務安全感，不是來自存了多少錢，而是來自你有多清楚自己的狀況。」

▋ 你今天可以做的第一步

找一個問題，一個你一直想搞清楚、但一直找不到時間的財務問題。打開AI工具，問它。不需要完美，不需要一次全部搞定。 就從那一個問題開始。

黃仁勳說，台灣要成為最會使用AI的國家之一。

而你，可以從今天起，成為最懂得為自己的財務負責的那個人。

你準備好問第一個問題了嗎？

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是科技專家， 但有些想法，想跟你分享。