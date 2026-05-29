Disney+ 2026年6月強檔新片推薦！白鹿《莫離》先婚後愛復仇、《狸想世界》《阿凡達：火與燼》一次追起來！圖片來源：Disney+

2026年6月Disney+片單可以說是從古裝復仇、韓劇愛情、動畫冒險到好萊塢史詩大片一次排滿。古裝劇《莫離》主打先婚後愛與復仇翻盤；李宰旭、辛叡恩則在《醫到孤島愛上你》組成醫護CP；動畫電影《狸想世界》用可愛動物包裝環境議題；《阿凡達：火與燼》也將登上平台；至於人氣影集《大熊餐廳》第五季，則讓不少劇迷準備好迎接地獄廚房的最終篇章。

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以下整理5部Disney+ 2026年6月強檔新片！

Disney+ 6月新片推薦1.《醫到孤島愛上你》：李宰旭、辛叡恩組醫護CP

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6月1日正式上線的《醫到孤島愛上你》（Doctor on the Edge），由李宰旭、辛叡恩主演，故事從一名志向遠大的整形外科醫師都志義開始。他原本一心想站上韓國頂尖醫大的頂峰，成為最優秀的醫師，沒想到因服兵役被派往韓國偏遠小島，擔任為期一年的公衛醫師。

對都志義來說，這座小島就像人生計畫裡突然跳出的巨大錯誤訊息。同事也提醒他，想讓職涯早日回到正軌，最好低調度日、不要捲入任何人際關係。但從他踏上渡輪的那一刻起，不祥預感便一路跟著他，平靜日子更是想都別想。

辛叡恩飾演的熱血護理師陸遐俐，則成為這段小島生活中最關鍵的變數。她因未知原因搬到島上，與都志義在醫療現場、居民日常與突發事件中逐漸靠近。從「只想撐過一年」到慢慢被小島與身邊的人改變，《醫到孤島愛上你》不只是一部醫療愛情劇，也像是一場關於人生失控後，重新找到方向的療癒旅程。

Disney+ 6月新片推薦2.《狸想世界》：爛番茄好評破94%

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6月3日正式上線的動畫電影《狸想世界》（Hoppers），以充滿想像力的設定切入人類與動物的關係。故事背景設定在科學家開發出一種革命性技術，可以讓人類意識「上身」到高度擬真的機器動物體內，藉此用動物的視角與牠們溝通互動。

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主角梅寶是一位熱愛動物的大學生，她決定把意識上身到機器河狸體內，潛入動物世界探索未知。成為河狸後，她遇見河狸國王喬治，也開始理解動物界的生存法則。看似可愛療癒的「池塘準則」，其實也反映出動物們如何在自然環境中尋找秩序與安全感。

不過，《狸想世界》真正的情緒核心並不只停在可愛。當市長傑瑞計畫開發自然棲地、破壞動物家園時，梅寶必須在旁觀與行動之間做出選擇。電影用輕鬆有趣的動畫形式，包裝環境保護、棲地破壞與人類責任等議題，也難怪口碑一路發酵，被不少觀眾形容是「可愛到哭、也感動到哭」的作品。

Disney+ 6月新片推薦3.《莫離》：腹黑王爺先婚後愛

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6月9日正式上線的《莫離》（The First Jasmine），絕對是古裝劇迷本月重點片單之一。白鹿飾演身負血仇的葉府長女葉璃，承磊則飾演雙腿殘疾、心思深沉的定王墨修堯。兩人因局勢被迫成婚，從互相猜忌、各取所需，到攜手共謀大業，情感也在一次次生死與權謀拉扯中逐漸升溫。

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《莫離》的看點在於它不是單純甜寵古裝，而是把「先婚後愛」與「復仇翻盤」綁在一起。葉璃不是等待被拯救的柔弱女子，而是背負家族血仇、必須在權力縫隙中替自己殺出一條路的大女主；墨修堯雖然身體受限，卻不是任人擺布的病弱王爺，而是城府極深、步步為營的狠角色。

兩人一開始像是互相試探的盟友，後來才慢慢變成真正能交付後背的人。從婚姻關係、朝堂權謀到聯手復仇，《莫離》把古裝劇最迷人的拉扯感拉滿，也讓「瘋子在左、瘸子在右」這組設定多了幾分危險又上頭的CP張力。

Disney+ 6月新片推薦4.《阿凡達：火與燼》：潘朵拉星球史詩篇章

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6月24日正式上線的《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash），是本月最受矚目的好萊塢大片之一。詹姆士卡麥隆再次帶觀眾回到潘朵拉星球，延續傑克蘇里、奈蒂莉與蘇里一家人的故事。

在前作經歷奮戰與傷痛後，傑克蘇里已從人類歸化為納美族，並成為族群首領。他與妻子奈蒂莉以及家人雖然努力守護家園，卻仍無法逃離新的危機。這次故事將帶來全新冒險，也會出現新的反派威脅，讓潘朵拉星球的衝突再度升級。

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《阿凡達》系列向來以視覺效果與世界觀建構聞名，《阿凡達：火與燼》也延續系列招牌，從自然景觀、種族文化到戰鬥場面，都主打大銀幕級別的沉浸感。對想在家補完史詩大片的觀眾來說，這部無疑是6月Disney+最值得鎖定的重磅片單。

Disney+ 6月新片推薦5.《大熊餐廳》第五季：地獄廚房迎最終季

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6月26日正式上線的《大熊餐廳》第五季（The Bear Season 5），將再度把觀眾帶回那間混亂、焦慮卻又充滿情感重量的芝加哥廚房。故事聚焦來自高級餐飲界的年輕主廚卡米，他因家中發生悲劇，被迫回到芝加哥接手家族經營的三明治店。

從高級餐廳回到小本經營的家族店，卡米面對的不只是菜單與廚房動線，而是人際關係、家族創傷、經營壓力，以及自己內心長期累積的焦慮。這也是《大熊餐廳》最打動人的地方，它表面上是餐廳故事，實際上寫的是一群受傷的人如何在高壓環境中，重新學會合作、信任與生活。

第五季被視為系列關鍵篇章，卡米是否會離開餐廳、團隊能否真正走向穩定，也成為劇迷最關心的懸念。從廚房裡的失控吼叫，到角色之間細膩的情感修補，《大熊餐廳》一直不是輕鬆下飯劇，而是一部會讓人看見職場、家庭與自我拉扯的高濃度影集。