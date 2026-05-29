Disney+ 2026年6月強檔新片推薦！白鹿《莫離》先婚後愛復仇、《狸想世界》《阿凡達：火與燼》一次追起來！

2026-05-29 15:30 女子漾／編輯許智捷
Disney+ 2026年6月強檔新片推薦！白鹿《莫離》先婚後愛復仇、《狸想世界》《阿凡達：火與燼》一次追起來！圖片來源：Disney+
Disney+ 2026年6月強檔新片推薦！白鹿《莫離》先婚後愛復仇、《狸想世界》《阿凡達：火與燼》一次追起來！圖片來源：Disney+

2026年6月Disney+片單可以說是從古裝復仇、韓劇愛情、動畫冒險到好萊塢史詩大片一次排滿。古裝劇《莫離》主打先婚後愛與復仇翻盤；李宰旭、辛叡恩則在《醫到孤島愛上你》組成醫護CP；動畫電影《狸想世界》用可愛動物包裝環境議題；《阿凡達：火與燼》也將登上平台；至於人氣影集《大熊餐廳》第五季，則讓不少劇迷準備好迎接地獄廚房的最終篇章。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

以下整理5部Disney+ 2026年6月強檔新片！

編輯推薦

Disney+ 6月新片推薦1.《醫到孤島愛上你》：李宰旭、辛叡恩組醫護CP

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

6月1日正式上線的《醫到孤島愛上你》（Doctor on the Edge），由李宰旭、辛叡恩主演，故事從一名志向遠大的整形外科醫師都志義開始。他原本一心想站上韓國頂尖醫大的頂峰，成為最優秀的醫師，沒想到因服兵役被派往韓國偏遠小島，擔任為期一年的公衛醫師。

對都志義來說，這座小島就像人生計畫裡突然跳出的巨大錯誤訊息。同事也提醒他，想讓職涯早日回到正軌，最好低調度日、不要捲入任何人際關係。但從他踏上渡輪的那一刻起，不祥預感便一路跟著他，平靜日子更是想都別想。

辛叡恩飾演的熱血護理師陸遐俐，則成為這段小島生活中最關鍵的變數。她因未知原因搬到島上，與都志義在醫療現場、居民日常與突發事件中逐漸靠近。從「只想撐過一年」到慢慢被小島與身邊的人改變，《醫到孤島愛上你》不只是一部醫療愛情劇，也像是一場關於人生失控後，重新找到方向的療癒旅程。

Disney+ 6月新片推薦2.《狸想世界》：爛番茄好評破94%

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

6月3日正式上線的動畫電影《狸想世界》（Hoppers），以充滿想像力的設定切入人類與動物的關係。故事背景設定在科學家開發出一種革命性技術，可以讓人類意識「上身」到高度擬真的機器動物體內，藉此用動物的視角與牠們溝通互動。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

主角梅寶是一位熱愛動物的大學生，她決定把意識上身到機器河狸體內，潛入動物世界探索未知。成為河狸後，她遇見河狸國王喬治，也開始理解動物界的生存法則。看似可愛療癒的「池塘準則」，其實也反映出動物們如何在自然環境中尋找秩序與安全感。

不過，《狸想世界》真正的情緒核心並不只停在可愛。當市長傑瑞計畫開發自然棲地、破壞動物家園時，梅寶必須在旁觀與行動之間做出選擇。電影用輕鬆有趣的動畫形式，包裝環境保護、棲地破壞與人類責任等議題，也難怪口碑一路發酵，被不少觀眾形容是「可愛到哭、也感動到哭」的作品。

Disney+ 6月新片推薦3.《莫離》：腹黑王爺先婚後愛

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

6月9日正式上線的《莫離》（The First Jasmine），絕對是古裝劇迷本月重點片單之一。白鹿飾演身負血仇的葉府長女葉璃，承磊則飾演雙腿殘疾、心思深沉的定王墨修堯。兩人因局勢被迫成婚，從互相猜忌、各取所需，到攜手共謀大業，情感也在一次次生死與權謀拉扯中逐漸升溫。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

《莫離》的看點在於它不是單純甜寵古裝，而是把「先婚後愛」與「復仇翻盤」綁在一起。葉璃不是等待被拯救的柔弱女子，而是背負家族血仇、必須在權力縫隙中替自己殺出一條路的大女主；墨修堯雖然身體受限，卻不是任人擺布的病弱王爺，而是城府極深、步步為營的狠角色。

兩人一開始像是互相試探的盟友，後來才慢慢變成真正能交付後背的人。從婚姻關係、朝堂權謀到聯手復仇，《莫離》把古裝劇最迷人的拉扯感拉滿，也讓「瘋子在左、瘸子在右」這組設定多了幾分危險又上頭的CP張力。

Disney+ 6月新片推薦4.《阿凡達：火與燼》：潘朵拉星球史詩篇章

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

6月24日正式上線的《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash），是本月最受矚目的好萊塢大片之一。詹姆士卡麥隆再次帶觀眾回到潘朵拉星球，延續傑克蘇里、奈蒂莉與蘇里一家人的故事。

在前作經歷奮戰與傷痛後，傑克蘇里已從人類歸化為納美族，並成為族群首領。他與妻子奈蒂莉以及家人雖然努力守護家園，卻仍無法逃離新的危機。這次故事將帶來全新冒險，也會出現新的反派威脅，讓潘朵拉星球的衝突再度升級。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

《阿凡達》系列向來以視覺效果與世界觀建構聞名，《阿凡達：火與燼》也延續系列招牌，從自然景觀、種族文化到戰鬥場面，都主打大銀幕級別的沉浸感。對想在家補完史詩大片的觀眾來說，這部無疑是6月Disney+最值得鎖定的重磅片單。

Disney+ 6月新片推薦5.《大熊餐廳》第五季：地獄廚房迎最終季

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

6月26日正式上線的《大熊餐廳》第五季（The Bear Season 5），將再度把觀眾帶回那間混亂、焦慮卻又充滿情感重量的芝加哥廚房。故事聚焦來自高級餐飲界的年輕主廚卡米，他因家中發生悲劇，被迫回到芝加哥接手家族經營的三明治店。

從高級餐廳回到小本經營的家族店，卡米面對的不只是菜單與廚房動線，而是人際關係、家族創傷、經營壓力，以及自己內心長期累積的焦慮。這也是《大熊餐廳》最打動人的地方，它表面上是餐廳故事，實際上寫的是一群受傷的人如何在高壓環境中，重新學會合作、信任與生活。

第五季被視為系列關鍵篇章，卡米是否會離開餐廳、團隊能否真正走向穩定，也成為劇迷最關心的懸念。從廚房裡的失控吼叫，到角色之間細膩的情感修補，《大熊餐廳》一直不是輕鬆下飯劇，而是一部會讓人看見職場、家庭與自我拉扯的高濃度影集。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#莫離 #Disney

熱門文章

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板
往下滑看更多精彩文章
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

2026-05-18 15:02 女子漾／編輯張念慈
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖

有些女人的魅力，不是年輕時的驚豔，而是歲月沉澱後那種越看越耐看的氣質。她們不靠刻意討好，也不靠外表取勝，而是憑著溫柔、智慧與穩定的內在，讓自己在人生每個階段都閃閃發亮。命理觀點中，就有3個生肖女特別屬於「越老越有韻味」的代表，不僅外貌耐看、個性溫柔，還天生自帶幸福體質，一輩子不缺愛也不缺疼。

一起來看看，哪些生肖女最容易活成讓人羨慕的幸福模樣。

編輯推薦

文章目錄

幸福女人生肖1.生肖蛇：氣質型美人，越成熟越有魅力

圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。
圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。

屬蛇的女生，天生就帶著一種低調卻很吸引人的氣場。她們不一定是第一眼美女，卻往往是越相處越讓人著迷的類型。那種安靜、細膩又有分寸的溫柔，總能讓人不自覺想靠近。

她們內心其實非常堅韌，即使遇到再多風雨，也不會輕易失去優雅。屬蛇女懂得照顧自己，也懂得經營關係，既能獨立處理生活中的難題，也能在家庭裡給人十足的安全感。

年輕時的她們像帶點神秘感的玫瑰，到了中年之後，則多了一種從容與智慧。這種成熟感，反而讓她們比年輕時更有女人味，也更容易吸引真正懂得珍惜她們的人。

幸福女人生肖2.生肖雞：聰明能幹，越活越閃耀

圖片來源：微博@田曦薇
圖片來源：微博@田曦薇

屬雞的女生通常很有自己的想法，頭腦清楚、做事俐落，不管在工作還是生活中，都能把事情安排得井井有條。她們不是依附別人的類型，而是自己就能活得很精彩。

這樣的女人，往往特別有吸引力。因為她們不只外在亮眼，更有一種自信與能力帶來的光芒。她們可以是職場上獨當一面的女強人，也能在家庭中成為溫暖又可靠的存在。

最難得的是，屬雞女很懂得平衡。她們知道如何照顧別人，也知道不能忘記照顧自己。這份成熟，讓她們隨著年齡增長，反而越來越有魅力。不是青春不老，而是氣場越來越強大。

幸福女人生肖3.生肖兔：溫柔耐看型，越老越讓人想疼

aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter
aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter

屬兔的女生天生帶著一種讓人放鬆的溫柔感。她們就像春天的風，不張揚，卻總能讓身邊的人感到舒服與安心。她們不愛爭，也不喜歡複雜的人際關係，反而因為這份純粹，特別討人喜歡。

屬兔女通常很懂得照顧別人的情緒，心思細膩又敏感，總能在別人需要的時候，給出剛剛好的關心。她們的愛不是轟轟烈烈，而是細水長流型的陪伴，這種穩定感反而最讓人離不開。

隨著年紀增長，屬兔女的魅力不會消失，反而因為經歷過生活的打磨，更顯得柔和又有力量。她們不是鋒芒畢露的主角，卻常常是讓人最想長久依靠的人。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座生肖 #生肖運勢

熱門文章

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板
hotNews__list__item--img

北科大學生墜樓亡 心理師看悲劇：真正壓垮人的 往往不是壓力而是沒有退路的權力不對等
往下滑看更多精彩文章
【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

2026-05-19 09:01 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】

—— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

從小，我很愛看狄鶯的歌仔戲。

如今，看見她成為一位心碎的母親，令人感慨。

她的獨生子孫安佐，「又」上新聞了。

這次涉嫌在台北市北投溪畔引燃自製火焰裝置，住處更被查獲槍枝、模擬槍與危險物品，遭法院裁定羈押禁見兩個月。

而警方也證實，傍晚在淡水海邊找到情緒低落的狄鶯。

看到這則新聞，讓人十分感慨。

這不是單一家庭的故事，而是讓所有父母重新思考：

我們究竟要怎麼教孩子？

▋這不是孫安佐的第一次

2018年，孫安佐在美國留學期間，因揚言校園開槍遭逮捕，服刑後遣返回台。

當時，狄鶯與孫鵬幾乎傾盡所有，跨海救子。

身為父母，那份愛與焦急，能夠理解。

只是，事件再次重演，也讓人深思：

我們到底要怎麼愛孩子？



▋同樣是星二代，比莉養出周湯豪

狄鶯曾認為孫安佐因為身為星二代，

一舉一動才會受到社會大眾與媒體的無限放大與檢視。

我想到比莉與兒子周湯豪。

同樣是星二代，卻展現出截然不同的生命狀態。

比莉的教養，很值得深思。

她讓家裡充滿音樂，讓天賦在耳濡目染中自然萌芽。

她重視紀律，也讓孩子明白：

「身為公眾人物，要帶給大家正向力量。」

這個觀念使周湯豪在面對工作低潮或外界壓力時，

以正向、健康的方式（如創作歌曲）向大眾傳遞正面能量。

她歷經婚姻低谷與病痛折磨，卻始終樂觀，從不把情緒變成孩子的負擔。

後來，兒子長大了，也成了母親最溫暖的後盾。

誰長大還會跟媽咪一起合唱尬舞啦？

母子同台合唱〈什麼都不必說〉的畫面，很美。

那不只是舞台默契。

更是一種多年陪伴累積出的情感連結。

▋陪伴，才是最重要的投資

當年，我在台北媒體圈工作。

站在鎂光燈下，看似風光。

但人生最重要的一次決定，是離開舞台，回到新竹。

回家，陪兩個孩子長大。

因為有當年的「捨」，才有今天的「得」。

現在，我和女兒、兒子的關係，不只是母女、母子，更像朋友。

我一直相信：

父母是孩子的鏡子。

孩子會活成他每天看見的樣子。

▋教會孩子感恩

我曾看過孫安佐受訪。

當狄鶯送他價值四萬多的名牌外套時，他說：「我根本不需要。」

那一幕讓我印象很深。

輕易得來的東西，往往不會珍惜。

給孩子資源，從來不是問題。

教會孩子珍惜與感恩。

每天陪他聊聊：

今天最值得感謝的一件事是什麼？

今天最值得感謝的人是誰？

懂得感恩的孩子，面對人生的挫折，不會抱怨，相信一切事情發生，一定有他的意義。

▋真正的起跑點，不在財富

很多人以為，有錢人的孩子贏在起跑點。

但真正的起跑點，從來不是家裡有多少錢。

是父母願意花時間，

陪伴孩子建立正確的價值觀。

幸福從來不會突然發生，

它是一點一滴累積出來的。

真心希望孫安佐能理解父母的用心。

更希望狄鶯與孫鵬能平安度過這次難關。

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#生命 #孫安佐 #親子教養 #狄鶯孫鵬

熱門文章

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板
hotNews__list__item--img

北科大學生墜樓亡 心理師看悲劇：真正壓垮人的 往往不是壓力而是沒有退路的權力不對等
往下滑看更多精彩文章
網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板

2026-05-18 10:36 女子漾／編輯許智捷
網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他，冠軍根本理想男友模板。圖片來源：電視劇官方微博
網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他，冠軍根本理想男友模板。圖片來源：電視劇官方微博

陸劇最讓人上頭的，不只是劇情高甜或虐心反轉，而是那些讓觀眾忍不住冒出一句「這種男友到底哪裡找」的男主角。有人是默默守護型，有人是高智商深情派，也有人表面冷淡、實際寵到不行。這次盤點網友熱議「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10，不重複同角色，看看哪些男人真的讓劇迷集體戀愛腦發作。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

編輯推薦

TOP10：《當我飛奔向你》張陸讓（周翊然飾）

如果學生時代真的遇到張陸讓，大概很多人都會直接暈船。

《當我飛奔向你》裡的他，是標準的安靜學霸型男友，話不多，卻總是在妳需要的時候默默出現。不是那種高調示愛派，反而靠細節殺人。陪伴、傾聽、把妳放進生活規劃裡，這種青春系戀愛最容易讓人回味。

TOP9：《星漢燦爛》凌不疑（吳磊飾）

凌不疑根本就是「危險又讓人心動」的代表。

身為少年將軍，他身上有極強的壓迫感與神秘氣場，外表冷峻難靠近，但一旦認定一個人，就是全世界只護著妳。這種佔有慾強又極致專情的人設，雖然放現實可能有點危險，放在陸劇裡卻讓觀眾瘋狂。

TOP8：《你是我的城池營壘》邢克壘（白敬亭飾）

想談戀愛，也想要安全感？邢克壘就是答案。

特警身份自帶男友濾鏡，但真正圈粉的是他的反差萌。工作時冷靜果斷，面對喜歡的人卻會露出笨拙又可愛的一面。沒有油膩套路，而是很真誠地學著愛人，這種成熟又有點呆萌的類型殺傷力超強。

TOP7：《長月燼明》澹台燼（羅雲熙飾）

先說，這種戀愛很危險，但真的很有戲劇張力。

澹台燼不是傳統完美男友，甚至有點瘋、有點偏執，但也正因為角色情感極端，才讓觀眾看得欲罷不能。他那種「全世界都不要我，但妳不行離開」的執念型愛情，根本是高濃度戀愛幻想。

TOP6：《去有風的地方》謝之遙（李現飾）

這種男友類型，應該是很多成年人真正會想選的答案。

謝之遙沒有誇張霸總光環，也不是刻意製造曖昧的撩王，他迷人的地方，是成熟、穩定、情緒健康。會支持妳、理解妳，也尊重妳的人生節奏。比起轟轟烈烈，這種舒服又安心的陪伴型戀愛，反而更讓人嚮往。

TOP5：《偷偷藏不住》段嘉許（陳哲遠飾）

段嘉許會紅，不是沒原因。

他把哥哥系男友的魅力直接拉滿，會接住妳的不安，也會用剛剛好的幽默化解尷尬。最讓人淪陷的是，他從來不是單向輸出式寵愛，而是真的把對方當成值得珍惜的人對待。

這種戀愛感，不是甜而已，是會讓人很有被愛的實感。

TOP4：《愛你》何蘇葉（張凌赫飾）

張凌赫這次真的把「蘇感」演成必殺技。

何蘇葉不是那種浮誇示愛型，而是很會透過眼神和互動慢慢把人撩到失守。成熟、有分寸，又帶點克制感，最危險的就是這種看起來冷靜，實際超會愛的人。

難怪這角色一播出就直接衝進戀愛男友討論榜。

TOP3：《玫瑰的故事》何西（林一飾）

年下男魅力，真的不能小看。

何西最迷人的地方，是那種毫不掩飾的真誠與熱烈。喜歡就是喜歡，不玩心機、不搞試探，反而讓人感受到很純粹的心動。對習慣複雜感情的人來說，這種直球式愛情殺傷力超大。

TOP2：《難哄》桑延（白敬亭飾）

桑延這種人，就是典型的「嘴上很壞，行動超愛」。

嘴巴不饒人，但真正遇到妳受委屈時，比誰都先站出來。這種毒舌包裹深情的人設，永遠是戀愛市場熱門款。最讓人上頭的是，他的愛不是一直掛嘴邊，而是藏在每一次偏心裡。

TOP1：《你是我的榮耀》于途（楊洋飾）

如果要選「最適合長期交往」的陸劇男主，于途真的很難輸。

身為航太工程師，他有理性、有抱負，也有面對人生低潮時的脆弱與真實。不是浮誇型戀愛對象，而是那種會陪妳一起面對生活的人。成熟、專情、有責任感，還帶一點高冷反差。

比起短暫心動，于途更像那種會讓人想認真談未來的人。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#陸劇 #楊洋 #張凌赫

熱門文章

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板
hotNews__list__item--img

北科大學生墜樓亡 心理師看悲劇：真正壓垮人的 往往不是壓力而是沒有退路的權力不對等
往下滑看更多精彩文章
經典就是耐看！5部「重刷率最高」陸劇推薦，《慶餘年》上榜、這一部永遠封神

經典就是耐看！5部「重刷率最高」陸劇推薦，《慶餘年》上榜、這一部永遠封神

2026-05-15 14:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

每次鬧劇荒，或是心情煩悶想找部戲「下飯」時，你腦中第一個浮現的是哪部劇？有些陸劇雖然已經完結多年，但無論是精緻的服化道、邏輯滿分的台詞，還是那種讓人想一磕再磕的 CP 感，都讓它們成為網友心中「即使看了N也不會膩」的存在。這回為大家整理出 5 部人生必看的重刷率神劇，快來看看你的本命有沒有上榜！

TOP 5：白敬亭田曦薇卿卿日常

「最療癒的古裝輕喜劇，三餐四季的溫馨日常！」 如果說要找一部沒有狗血雌競、充滿歡樂的「電子榨菜」，這部絕對是首選！田曦薇把李薇那種愛吃又機靈的甜妹屬性詮釋得太討喜了，配上白敬亭外冷內熱的「尹崢」，兩人「先婚後愛」的互動簡直甜到心坎裡。劇中大量描繪了三餐四季、女孩們清醒獨立又互助的溫馨日常，每次重刷都能在輕鬆幽默的節奏裡被深深治癒，是配飯吃能讓人多扒兩碗飯的神劇！

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

TOP 4：張若昀、陳道明《慶餘年

「二刷才懂的伏筆，權謀劇也能這麼好笑？」 隨著《慶餘年》系列持續火熱，回頭重溫第一季的人數依舊驚人。這部戲最強的地方在於，它不只是單純的爽劇，劇本邏輯嚴絲合縫，每個小配角都滿身是戲。重刷時，你會發現很多第一次沒注意到的細節伏筆，這種「燒腦與幽默並存」的高質感，讓它成為男生女生都欲罷不能的耐看經典。

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

TOP 3：吳磊、趙露思《星漢燦爛・月升滄海》

「宿命感的頂峰，疑商夫婦的化學反應太強！」 說到「看完走不出來」的劇，星漢夫婦絕對榜上有名！吳磊飾演的凌不疑那種孤寂又瘋魔的愛，配上趙露思飾演的程少商那種堅韌的性格，火花簡直要把螢幕炸裂。除了愛情，這部劇對親情與家庭糾葛的描寫也非常細膩，每次重看都會被不同的哭點擊中。

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

TOP 2：趙麗穎、馮紹峰《知否知否應是綠肥紅瘦》

「最頂級的電子榨菜，藏在柴米油鹽裡的智慧。」 《知否》可以說是許多人的「安眠藥」和「心靈雞湯」。雖然節奏緩慢，但那種古代生活的氛圍感與處世哲學，讓人越看越入迷。不管是看明蘭如何機智宅鬥，還是看祖母對她的百般呵護，都能在浮躁的節奏中找到平靜。這部戲不是第一眼驚艷，而是那種「二刷三刷後更香」的醇厚滋味。

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

TOP 1：孫儷、陳建斌《甄嬛傳》

「甄學永流傳，拿放大鏡看也挑不出毛病！」 第一名毫無懸念，當然是我們的《甄嬛傳》！開播至今超過 10 年，依然每天都有人在網路上討論「甄學」。無論是華妃的霸氣台詞，還是安陵容的心理戰，這部劇的台詞與節奏簡直是教科書級別。無論你是心情好、心情壞，還是單純想聽點聲音，隨便點開一集都能順著看下去，它已經不只是一部劇，更是一種情懷！

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

圖片來源：官方微博、DISNEY+
圖片來源：官方微博、DISNEY+

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#慶餘年 #白敬亭 #張若昀 #田曦薇 #卿卿日常 #陸劇推薦 #精彩陸劇

熱門文章

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板
hotNews__list__item--img

北科大學生墜樓亡 心理師看悲劇：真正壓垮人的 往往不是壓力而是沒有退路的權力不對等
往下滑看更多精彩文章
50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住

2026-05-11 14:50 女子漾／編輯張念慈
50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住。女子漾AI製圖
50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住。女子漾AI製圖

人到了50歲，拼的早已不是速度，而是穩定與福氣。年輕時為了家庭、事業四處奔波，到了人生下半場，最渴望的往往是健康平安、財運穩定，以及一家人平安順心。命理觀點中，有3個生肖特別屬於「晚年翻紅型」，前半生或許辛苦，但一過50歲，運勢就像突然開了外掛，不僅霉運慢慢退散，連災難都會自動繞道。

這3個生肖靠的不是僥倖，而是多年累積下來的福報與智慧。一起來看看，誰是最容易在晚年安享清福的幸運代表。

文章目錄

編輯推薦

晚年最旺生肖1.生肖牛：前半生吃苦，後半生收福報

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

屬牛的人向來是十二生肖裡最能吃苦、最能撐的人。年輕時的他們習慣默默努力，不抱怨、不退縮，很多責任總是自己一肩扛下。別人風光的時候，他們可能還在咬牙苦撐，但正是這份踏實，替未來打下最穩的基礎。

到了50歲之後，屬牛人的人生開始慢慢回甘。事業不再像年輕時那樣辛苦奔波，財運也逐漸穩定回流，甚至開始出現過去從未感受過的輕鬆感。尤其子女漸漸長大、家庭趨於安穩後，他們終於能把重心放回自己身上。

屬牛人五行屬土，土象徵穩定與根基，因此越到中晚年，越容易展現「厚積薄發」的好命格。不是暴富，而是那種穩穩的幸福感，讓人越活越安心。

晚年最旺生肖2.生肖蛇：看透人生後，福氣反而更靠近

圖片來源：翻攝自 Netflix
圖片來源：翻攝自 Netflix

屬蛇的人聰明理性，擅長觀察，也特別懂人情世故。年輕時因為想得太多、要求太高，常常讓自己活得很累。很多時候不是命不好，而是自己太不願意放過自己。

但過了50歲之後，屬蛇的人反而開始真正轉運。因為他們終於學會放下，懂得不再和自己較勁，也不再執著於所有事情都要完美。這種通透感，正是晚年最珍貴的福氣來源。

命理上認為，屬蛇的人五十歲後有「化煞添福」之運，意思就是原本容易卡住的人生，會慢慢開始順起來。健康上更懂養生，財運上也因為眼光精準而穩定成長。最重要的是，他們的內心越來越平靜，這份安穩，會直接反映在運勢上。

晚年最旺生肖3.生肖豬：福氣天生厚，越老越有福相

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

屬豬的人天生自帶福氣感，個性善良、樂觀，也很重感情。年輕時他們容易因為太相信別人、花錢太隨性，讓生活有些起伏，但這些經歷並不會真正消耗他們的好命，反而像是在替後福鋪路。

一過50歲，屬豬的人往往開始明顯感受到人生變順了。家庭關係更穩定，子女孝順，伴侶陪伴，身邊總有溫暖的支持系統。財運上雖然不是暴衝型，但屬於細水長流，收入穩穩進帳，讓人特別安心。

更重要的是，屬豬的人很懂得快樂。這種天生的樂觀，讓他們不容易被壞情緒拖垮，也讓霉運很難真正纏上身。很多時候，好命不是因為天降奇蹟，而是因為他們總能用最輕鬆的心態，把日子過成福氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#生肖 #星座生肖

熱門文章

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

hotNews__list__item--img

GG為何有海鮮味？人妻聞一年快瘋了，醫曝真正元凶
hotNews__list__item--img

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他 冠軍根本理想男友模板
hotNews__list__item--img

北科大學生墜樓亡 心理師看悲劇：真正壓垮人的 往往不是壓力而是沒有退路的權力不對等

最新文章

【心理測驗】你內心最強的個性特質是什麼？

【心理測驗】你內心最強的個性特質是什麼？

#人格特質 #心理測驗

SWALLOW 2026.05.29 13
木村拓哉台北演唱會確定！出道35年首度台灣個唱，11月北流開唱時間曝光

木村拓哉台北演唱會確定！出道35年首度台灣個唱，11月北流開唱時間曝光
女子漾／編輯許智捷 2026.05.29 33
「不受網友喜愛」陸劇TOP5！《以愛為營》滿滿工業糖精，這部2.8分被批毫無優點？

「不受網友喜愛」陸劇TOP5！《以愛為營》滿滿工業糖精，這部2.8分被批毫無優點？

#陸劇 #網友評價劇情

女子漾／編輯ANDREA 2026.05.29 25
Disney+ 2026年6月強檔新片推薦！白鹿《莫離》先婚後愛復仇、《狸想世界》《阿凡達：火與燼》一次追起來！

Disney+ 2026年6月強檔新片推薦！白鹿《莫離》先婚後愛復仇、《狸想世界》《阿凡達：火與燼》一次追起來！

#Disney #莫離

女子漾／編輯許智捷 2026.05.29 26
雙女主職場劇《歡迎回我的頻道》開播！萬茜、李純引爆「流量」爭奪戰

雙女主職場劇《歡迎回我的頻道》開播！萬茜、李純引爆「流量」爭奪戰

#李純 #流量 #艾薇 #陸劇分享 #戲劇推薦 #6月陸劇推薦 #2026陸劇

MM 2026.05.29 35
《人為什麼寫情書》必看5亮點！菅田將暉、綾瀨遙神仙卡司同台，改編日比谷線真實事故太催淚

《人為什麼寫情書》必看5亮點！菅田將暉、綾瀨遙神仙卡司同台，改編日比谷線真實事故太催淚

#綾瀨遙

女子漾／編輯許智捷 2026.05.29 55
同居女友吃500元外送，男友請款遭罵「沒格局」！AA制掀論戰：情侶算清楚錯了嗎？

同居女友吃500元外送，男友請款遭罵「沒格局」！AA制掀論戰：情侶算清楚錯了嗎？

#AA制 #感情

女子漾／編輯許智捷 2026.05.29 68
犯太歲不能結婚嗎？硬是要結婚會不順嗎？

犯太歲不能結婚嗎？硬是要結婚會不順嗎？

#婚姻 #結婚 #感情 #命理師 #擇日 #八字命理

野喵老師 2026.05.29 14
陸劇「爛尾」排行榜TOP10！前面封神、結局翻車，《楚喬傳》冰湖結局至今難平

陸劇「爛尾」排行榜TOP10！前面封神、結局翻車，《楚喬傳》冰湖結局至今難平

#陸劇

女子漾／編輯許智捷 2026.05.29 189
懶人運動首選【MRF健身大師 ⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版】長輩也能使用的居家運動器材，高CP值律動機開箱。追劇也能邊運動，在家輕鬆動起來!

懶人運動首選【MRF健身大師 ⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版】長輩也能使用的居家運動器材，高CP值律動機開箱。追劇也能邊運動，在家輕鬆動起來!

#好物推薦 #運動分享 #在家運動 #運動

鍾小殷的幸福玩樂趣 2026.05.29 12
18+