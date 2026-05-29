2026-05-29 14:22 MM
雙女主職場劇《歡迎回我的頻道》開播！萬茜、李純引爆「流量」爭奪戰
戲劇資訊
類型：愛情、勵志、職場、時裝
故事簡介
為圓自媒體夢，不夠幸運卻努力奔跑的女孩醬紫，毅然辭去穩定工作北漂。她在職場上與偶像艾薇亦敵亦友、激烈競爭，憑著敢拼精神闖出一片天；情感上則與理工男羅鑫從歡喜冤家變為相依相靠的支柱。歷經登頂後的迷茫與遭公司雪藏的低谷，她在羅鑫和艾薇的陪伴下完成「再成長」，事業再度迎來新高峰。
演員介紹
醬紫 / 李純飾演
勇敢的北漂女孩。為了圓夢割捨安穩現狀，隻身闖蕩北京自媒體圈，憑著一股敢拼的狠勁硬是闖出一片天。
艾薇 / 萬茜飾演
自媒體行業的標竿。表面光鮮亮麗，實則深陷職業倦怠與人設危機，是一位兼具耀眼光芒與破碎感的業界頂流。
流量至上！揭露自媒體生態
自媒體行業「流量即價值」聽起來殘酷但卻真實，在劇中被刻畫得淋漓盡致。想要躍升一線，靠的是手段與話題，終究是一場結果論。醬紫帶著「呈現真實生活」的初心踏上這條高空鋼索，在不斷碰壁中看清：表面閃耀的網紅生態，有時決定的不在於「內容是什麼」，而是在於「你是誰」。
雙女主亦敵亦友，追夢路上攜手前行
萬茜與李純在流量博弈中的對手戲，是《歡迎回我的頻道》最大亮點。起初，身為行業翹楚的艾薇根本瞧不起默默無聞的醬紫，直到一場直播，艾薇敏銳察覺到對方的潛力與光芒，因而產生忌憚。然而，兩人都對成功懷抱野心，在現實且險惡的成名路上，她們從競爭走向相互磨合與學習，這段亦敵亦友、共同成長的戰友情誼格外動人。
歡喜冤家的戀愛化學反應
雖然愛情並非《歡迎回我的頻道》主線，卻是最恰到好處的調味。羅鑫（唐曉天 飾）與醬紫因租房糾紛不打不相識，起初針鋒相對，但在日漸相處中，羅鑫化身為最強後盾，默默守護醬紫的荊棘追夢之路，兩人最終從歡喜冤家蛻變為彼此最堅實的依靠。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數