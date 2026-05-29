《人為什麼寫情書》必看5亮點！菅田將暉、綾瀨遙神仙卡司同台，改編日比谷線真實事故太催淚。圖片來源：天馬行空

有些話，當下沒有說出口，可能一錯過就是一輩子。日本電影《人為什麼寫情書》（One Last Love Letter）由《宅男的戀愛字典》金獎導演石井裕也執導，綾瀨遙主演。電影靈感來自2000年3月震撼日本社會的日比谷線電車脫軌事故，透過一封遲來24年的情書，寫下關於暗戀、失去、記憶與生命痕跡的動人故事。

【人為什麼寫情書】劇照。圖片來源：天馬行空

《人為什麼寫情書》看點1：遲到24年的青春暗戀

【人為什麼寫情書】劇照。圖片來源：天馬行空

故事從2024年開始，經營餐廳的寺田薺菜，由綾瀨遙飾演，寫了一封信給一位年輕人。時間回到24年前，17歲的薺菜，由當真亞美飾演，每天早上都會在同一班電車上遇見高中生富久信介，由細田佳央太飾演。

信介品學兼優，夢想成為職業拳擊手，放學後總是到拳擊館努力訓練。薺菜一直默默暗戀著他，卻始終沒有真正靠近。直到2000年3月8日，信介沒有搭上往常8點17分出發的列車，薺菜第一次知道他的名字，竟是在電視新聞播報的罹難者名單中。

多年後，薺菜寫下的情書陰錯陽差寄到信介家中。信介的父親龍二由佐藤浩市飾演，從信中感受到兒子曾經活著的證明，也第一次看見兒子不為人知的青春歲月。於是，龍二也回了一封信給薺菜，而這封回信，也慢慢揭開薺菜看似美滿人生背後深藏的祕密。

《人為什麼寫情書》看點2：兩代神仙卡司同台飆戲

【人為什麼寫情書】劇照。圖片來源：天馬行空

《人為什麼寫情書》最吸睛的亮點之一，就是幾乎可以稱為「日本影壇神仙卡司」的演員陣容。綾瀨遙飾演成年後的薺菜，表面上是經營餐廳、擁有家庭的女性，內心卻藏著一段無法向旁人訴說的青春記憶。她在片中要演出妻子、母親、獨立女性，以及一個把秘密放在心底多年的人，角色層次相當豐富。

妻夫木聰飾演薺菜的丈夫良一，兩人之間並不是誇張灑糖的關係，而是一種長年相伴、安靜守候的情感。對照薺菜心中無法放下的過去，也讓這段婚姻關係多了一層細膩又複雜的重量。

菅田將暉則飾演信介在拳擊館的前輩川嶋，後來成為第17屆WBC世界超蠅量級冠軍。這個角色不只是信介青春裡的重要陪伴，也讓觀眾能從拳擊、夢想與友情的角度，看見信介曾經用力活過的樣子。

《人為什麼寫情書》看點3：當真亞美、細田佳央太演出青春時期

【人為什麼寫情書】劇照。圖片來源：天馬行空

電影另一條重要情感線，落在高中時期的薺菜與信介身上。當真亞美飾演年少時的薺菜，她內向、害羞，總是在通勤電車上默默注視著信介。那種青春期特有的暗戀，不一定有轟轟烈烈的告白，更多時候是每天固定時間的相遇、偷偷看向對方的眼神，以及想靠近卻不敢跨出去的距離。

細田佳央太飾演的富久信介，則是品學兼優、懷抱拳擊夢想的少年。他為了角色苦練拳擊，呈現出這個角色身上笨拙、正直又溫柔的一面。也因為信介的生命停留在17歲，讓這段青春暗戀從一開始就帶著無法追回的遺憾。

《人為什麼寫情書》動人的地方不在於它把愛情拍得多麼激烈，而是讓觀眾看見，有些人甚至還來不及真正認識彼此，就已經成為一生無法忘記的存在。

《人為什麼寫情書》看點4：改編真實事件「2000年日比谷線電車脫軌事故」

【人為什麼寫情書】劇照。圖片來源：天馬行空

《人為什麼寫情書》靈感來自2000年3月震驚日本社會的日比谷線電車脫軌事故。導演石井裕也並沒有選擇用災難片的方式放大衝擊，也沒有刻意煽情，而是把故事重心放在事故之後，那些被留下的人如何面對失去。

對薺菜來說，信介不只是新聞中的名字，而是她年少時每天在電車上遇見、偷偷喜歡過的少年。對信介的父親龍二來說，兒子的離去是一生難以癒合的傷口，而多年後收到的那封信，卻讓他從另一個人的記憶裡，看見兒子曾經不被家人知道的一面。

這也是電影最有生命厚度的地方。死亡不是故事的終點，真正被拍出來的，是那些活著的人如何帶著記憶前進，以及一個人曾經存在過的痕跡，如何透過別人的記得而繼續留下來。

《人為什麼寫情書》看點5：石井裕也執導 散文詩式敘事

【人為什麼寫情書】劇照。圖片來源：天馬行空

如果你喜歡石井裕也過去作品《宅男的戀愛字典》、《東京夜空最深藍》那種不疾不徐、卻能在日常裡累積情緒的敘事方式，《人為什麼寫情書》很可能會是今年最值得期待的日本劇情片之一。

石井裕也擅長用看似平淡的生活場景，拍出人物心裡最深的波動。這次他透過通勤電車、餐廳、拳擊館、信件往返等場景，把一段橫跨24年的故事慢慢鋪開。角色之間未必有很多激烈對白，但一個停頓、一個眼神、一封遲來的信，都可能藏著沒有說出口的思念。

電影片名問的是「人為什麼寫情書」，其實也像是在問：為什麼有些感情明明來不及開始，卻仍值得被寫下？在短影音和即時訊息充斥的時代，這部片重新把「書寫」變成一件很有重量的事。因為寫信不是只為了告白，也是為了確認某個人曾經存在，某段心情曾經真實發生。

《人為什麼寫情書》2026年7月10日在台上映