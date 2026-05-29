同居女友吃500元外送，男友請款遭罵「沒格局」！AA制掀論戰：情侶算清楚錯了嗎？圖片來源：AI生成

情侶同居後，生活開銷該怎麼分，一直是許多伴侶最容易踩雷的問題。最近一名男網友在社群分享，自己和交往兩年、同居一年多的女友，因為一餐500元外送餐費爆發爭執。他原本只是透過Line Pay向女友請款，沒想到卻被對方痛罵「自私」、「沒格局」、「只想佔便宜」，甚至因此陷入冷戰。

事件曝光後，引發網友熱烈討論。有人認為女方把男友的付出視為理所當然，也有人覺得男方連500元都要分得太清楚，確實會讓人感到不舒服。看

男友扛房貸又做家事 一餐外送請款卻引爆爭吵

原PO表示，自己和女友交往兩年、同居一年多，原本一直把對方當成未來結婚對象。為了兩人的未來，他在台北買下一間小兩房，頭期款由自己全額支付，目前每個月也獨自負擔4萬多元房貸。

除了房貸壓力外，他也提到，平時出門多半由自己開車接送，不管油錢、停車費或車輛保養費，都沒有向女友收過錢。生活上，他也因為體貼女友上班辛苦，經常主動處理家事與倒垃圾。

示意圖。圖片來源：AI生成

這次爭執發生在兩人下班後叫外送。女友點了自己想吃的健康餐與點心，金額約500元，原PO則只吃一般便當。他先刷卡結帳，吃完後用記帳App整理開銷，並透過Line Pay向女友請款500元，沒想到這個動作卻讓女友相當不滿。

女友不滿被請款 反嗆「連這點餐費也要算？」

根據原PO描述，女友收到請款後，直接在訊息中表示不滿，認為兩人交往多年又已同居，男友連一餐外送費都要跟她算清楚，讓她覺得難以接受。

女友更提到，自己認真交往兩年，也為了同居推掉不少社交活動，相比朋友的男友出門幾乎都會請整頓飯，原PO連500元外送費都要請款，讓她覺得對方「沒格局」，甚至用「算什麼男人」、「自私」、「只想佔便宜」等字眼批評他。

原PO則覺得相當委屈，認為自己平時付出的金錢與勞力都被忽視，只因為希望女友負擔自己吃掉的餐費，就被對方說成斤斤計較。他也忍不住反問，難道同居情侶之間，女生的個人餐費也理所當然應該由男生全額買單嗎？

網友看法兩極

貼文曝光後，留言區立刻分成兩派。

支持男方的網友認為，女方若住在男方房子裡，又沒有分擔房租或太多生活責任，至少自己的餐費應該自行負擔。也有人直言，原PO不只是付錢，還長期負責接送、家事與生活瑣事，如果這些付出都被視為理所當然，關係難免會失衡。

不過，也有另一派網友認為，問題不全在女方身上。有人指出，情侶同居和一般室友不同，吃完飯後突然收到轉帳請款，感受上確實容易變得生硬。對某些人來說，500元不是付不起，而是會覺得男友把關係分得太清楚，少了情侶之間的體貼與親密感。

也有人提醒，房子是男方婚前買下的資產，房貸壓力雖然真實存在，但不一定能完全拿來當作「為女友付出」的證明。若原PO對開銷有壓力，應該事前溝通，而不是吃完後才直接請款，否則很容易讓對方覺得被算帳。

房貸、家事、餐費都要談清楚

很多情侶在交往時，金錢往來常常靠感覺處理。今天你請吃飯，明天我買飲料，偶爾誰多付一點也不會太在意。但同居之後，生活開銷變得更細，光靠默契往往不夠。

房租或房貸、水電費、外食費、日用品、交通費、家事分工，這些都會成為日常生活的一部分。如果一開始沒有講清楚，就容易出現一方覺得自己付出很多，另一方卻完全沒有意識到的情況。

尤其是同居關係裡，金錢不只是金錢，還包含勞務與情緒。例如誰負責倒垃圾、誰處理餐盒、誰開車接送、誰整理家裡，這些看似小事，但如果長期集中在同一個人身上，也會累積成不滿。

示意圖。圖片來源：AI生成

因此，比起事後因為500元爭吵，更重要的是兩人能不能坐下來討論共同生活的規則。哪些是共同開銷？哪些是個人消費？外送要輪流請、各付各的，還是設立共同帳戶？家事又該怎麼分配？這些事情講開，反而能減少日後衝突。

如果男方希望餐費各自負擔，最好在點餐前就先說清楚，例如「這餐我們各點各的，我先刷卡，等等再一起算」。這樣比吃完後突然發請款，更容易讓對方接受。