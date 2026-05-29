懶人運動首選【MRF健身大師 ⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版】長輩也能使用的居家運動器材，高CP值律動機開箱。追劇也能邊運動，在家輕鬆動起來!

身為一個以追求懶人運動為目標的我，

奉行的宗旨就是:

不能風吹雨淋日曬，而且流完汗要能馬上洗澡。

看來最適合的，莫過於在家運動了吧!

別以為我在說笑，分享MRF健身大師的⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版，

名字很長，簡單說就是律動機啦!

有了這台，在家就能輕鬆活動身體。

MRF健身大師 品牌簡介

先簡單介紹一下MRF健身大師這個品牌，

主要致力於打造適合現代家庭的居家運動器材，

旗下產品超多，主打簡單好上手。

以高CP值與貼近生活需求為核心，推出多款兼具運動與舒緩功能的健身器材。

我個人覺得最推薦的地方，是它們價格算平實，讓一般小資族也能輕鬆入手。

⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版 開箱

由於上班長時間久坐，加上現在真的是太、熱、了，

完全不想出去運動，

因此我選了一台全身舒暢⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版，

意外變成我媽很喜歡的居家運動器材，可說是長輩新寵兒。

它的全名有點太長，簡單叫它「動動機」即可。

小巧可愛的外觀，體積比想像中小很多，

又是我喜歡的橘色系，

放在客廳角落不太會佔空間，整個順眼。

除了正面是防滑加寬的踏板設計之外，底部也有防滑吸盤，

給長輩使用，多了一份安心。

⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版 實際使用

話說我們家第一個開箱使用的，就是我媽媽本人。

趁著母親節，剛好送給媽媽當禮物。

原本我以為這類律動機，震動感會很晃、很不穩。

但實際用了之後，它的底盤很穩耶!

而且居然多達12種全自動模式，可依不同的需求使用。

無論站立、坐著、半蹲，各種狀態下都能使用。

剛開始不熟悉，我也會擔心媽媽能不能站穩，

沒想到媽媽一下子就上手，

尤其在低速模式下，震動是偏規律、柔和的律動感，

雙腳踩著會有種被支撐住的感覺。

有搖控器方便切換，選擇不同模式，感受也不太一樣。

我自己平常會依照狀態切換模式，

如果當天比較累的話，我就會開比較低速。

水平加上垂直雙律動設計，全身會有一起被帶動的感覺。

真的不要小看這個動動機，起初我也想說這會有運動效果嗎?

有時邊看電視邊踩，或者滑個手機，

不誇張，踩個10到15分鐘後，居然可以全身出汗，

果然是專門為我這個懶人運動族而設計的吧!

⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版 使用心得

用過以後，總結一下我們的心得。

首先最推薦的是以運動器材來說，它不占空間，很好收納。

不像很多大型運動器材，擺在家裡容易變成礙眼的大型垃圾，

畢竟現在的房子，空間真的都不大啊!

這一台輕巧，甚至可以剛好擺進櫃子的抽屜裡面。

外觀與收納過關了，再來便是實用度。

操作簡單，12種按摩模式，

可依體能調整，最高甚至有到999段，

每個人可以慢慢找到自己適合的頻率。

像我自己是比較習慣較弱的震頻，

而媽媽比我更敢使用，

她都調到中間甚至更高的震頻，還能面帶微笑沒感覺。

果然薑還是老的辣!?

比起我這個沒在運動的，媽媽運動量確實是大於我啊!

這台⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版，

就是一個讓全家人都能一起使用的多功能運動器材。

⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版 相關資訊

其實除了運動，它也可以當按摩機來使用。

針對想加強的肩頸、小腿部份，如果特別痠痛，

我會直接把想放鬆的部位靠上去，利用律動震頻慢慢按摩。

高CP值又多功能的⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版，

在家裡舒服又輕鬆的運動吧!

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