2026-05-29 11:44 鍾小殷的幸福玩樂趣
懶人運動首選【MRF健身大師 ⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版】長輩也能使用的居家運動器材，高CP值律動機開箱。追劇也能邊運動，在家輕鬆動起來!
身為一個以追求懶人運動為目標的我，
奉行的宗旨就是:
不能風吹雨淋日曬，而且流完汗要能馬上洗澡。
看來最適合的，莫過於在家運動了吧!
別以為我在說笑，分享MRF健身大師的⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版，
名字很長，簡單說就是律動機啦!
有了這台，在家就能輕鬆活動身體。
MRF健身大師 品牌簡介
先簡單介紹一下MRF健身大師這個品牌，
主要致力於打造適合現代家庭的居家運動器材，
旗下產品超多，主打簡單好上手。
以高CP值與貼近生活需求為核心，推出多款兼具運動與舒緩功能的健身器材。
我個人覺得最推薦的地方，是它們價格算平實，讓一般小資族也能輕鬆入手。
⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版 開箱
由於上班長時間久坐，加上現在真的是太、熱、了，
完全不想出去運動，
因此我選了一台全身舒暢⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版，
意外變成我媽很喜歡的居家運動器材，可說是長輩新寵兒。
它的全名有點太長，簡單叫它「動動機」即可。
小巧可愛的外觀，體積比想像中小很多，
又是我喜歡的橘色系，
放在客廳角落不太會佔空間，整個順眼。
除了正面是防滑加寬的踏板設計之外，底部也有防滑吸盤，
給長輩使用，多了一份安心。
⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版 實際使用
話說我們家第一個開箱使用的，就是我媽媽本人。
趁著母親節，剛好送給媽媽當禮物。
原本我以為這類律動機，震動感會很晃、很不穩。
但實際用了之後，它的底盤很穩耶!
而且居然多達12種全自動模式，可依不同的需求使用。
無論站立、坐著、半蹲，各種狀態下都能使用。
剛開始不熟悉，我也會擔心媽媽能不能站穩，
沒想到媽媽一下子就上手，
尤其在低速模式下，震動是偏規律、柔和的律動感，
雙腳踩著會有種被支撐住的感覺。
有搖控器方便切換，選擇不同模式，感受也不太一樣。
我自己平常會依照狀態切換模式，
如果當天比較累的話，我就會開比較低速。
水平加上垂直雙律動設計，全身會有一起被帶動的感覺。
真的不要小看這個動動機，起初我也想說這會有運動效果嗎?
有時邊看電視邊踩，或者滑個手機，
不誇張，踩個10到15分鐘後，居然可以全身出汗，
果然是專門為我這個懶人運動族而設計的吧!
⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版 使用心得
用過以後，總結一下我們的心得。
首先最推薦的是以運動器材來說，它不占空間，很好收納。
不像很多大型運動器材，擺在家裡容易變成礙眼的大型垃圾，
畢竟現在的房子，空間真的都不大啊!
這一台輕巧，甚至可以剛好擺進櫃子的抽屜裡面。
外觀與收納過關了，再來便是實用度。
操作簡單，12種按摩模式，
可依體能調整，最高甚至有到999段，
每個人可以慢慢找到自己適合的頻率。
像我自己是比較習慣較弱的震頻，
而媽媽比我更敢使用，
她都調到中間甚至更高的震頻，還能面帶微笑沒感覺。
果然薑還是老的辣!?
比起我這個沒在運動的，媽媽運動量確實是大於我啊!
這台⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版，
就是一個讓全家人都能一起使用的多功能運動器材。
⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版 相關資訊
其實除了運動，它也可以當按摩機來使用。
針對想加強的肩頸、小腿部份，如果特別痠痛，
我會直接把想放鬆的部位靠上去，利用律動震頻慢慢按摩。
高CP值又多功能的⼩圓⽔平垂直雙律動按摩進階版，
在家裡舒服又輕鬆的運動吧!
官網：MRF健身大師
FB粉絲專頁：MRF 健身大師
YT：健身大師
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