姊拿得起也放得下 5種消耗自我的友誼關係請原地停損

編輯/鄭欣宜撰文

生活已經夠忙了，工作要衝刺、身材要維持，連追個劇的時間都要擠出來，哪還有空去應付那些讓妳心累的人際關係？很多女孩在二十幾歲時，總覺得朋友越多越好，FB或IG的追蹤人數代表自己的江湖地位。

但到了三十歲後，妳會發現社交的本質其實是「交換能量」。如果跟某些人聚完餐，妳回家後感到的是空虛與疲憊，而不是充飽電的快樂，那這就是身體在抗議了。把「社交斷捨離」當作一種保養品，把那些過期、變質的關係清掉，妳的靈魂才會透出自然的光澤。如果妳的交友圈出現以下這五個警訊，請勇敢地按下封鎖或靜音鍵。

曾經友好的閨密也會變質，如果妳的交友圈出現某些警訊，請勇敢地按下封鎖鍵。圖/123RF圖庫

1.把妳當成情緒垃圾桶

有一種朋友，訊息傳過來永遠是抱怨：老闆太機車、男友不貼心、甚至連路邊的狗吠太響都能講半天。每次跟她吃飯，妳就像是一個免費的心理諮商師，全程都在聽她傾倒那些發霉的心情。

更糟的是，當妳想聊聊最近升職的喜悅或新買的戰利品，她會一秒帶過，再把話題拉回她的不幸。這種「單向輸出」的負能量黑洞，只會吸乾妳的積極性。記住，妳是朋友圈的發光體，不是專門處理廢棄物的垃圾場。

2.很愛酸妳的友誼關係

「這件洋裝好特別喔，只有妳這種大膽的人才敢穿」、「妳工作這麼忙，難怪沒時間交男朋友」，這種話聽起來是不是很耳熟？她們最擅長把批評包裝成關心，讓妳聽完後心裡堵堵的，卻又說不出哪裡不對勁。

這種「微酸」的社交其實最具腐蝕性，因為她們在潛移默化中消磨妳的自信。真正的閨蜜會真心為妳的亮眼尖叫，而不是在妳漂亮登場時，精準地往妳腳下灑釘子。

3.只在有需求時才出現的季節性朋友

平時消失得像人間蒸發，連妳生日都沒見她點個讚，但只要她想團購、想借相機、或者剛好在妳公司附近想找人分擔飯錢，她就會突然變得很熱絡。這種「功能性友誼」看中的是妳的資源而非妳本人。

到了一定的年紀，我們要學會拒絕這種低成本的打擾。妳的時間很貴，不要浪費在那些只把妳當成備胎或提款機的人身上。

只有借錢才會出現的朋友，請斷絕聯絡。圖/123RF圖庫

4.頻率不合卻硬要尬聊

有些聚會是為了合群而合群。大家坐在一起滑手機，或者聊些八百年前的舊帳，甚至是妳根本不感興趣的名牌包比較。這種「頻率錯位」的社交，比起一個人待著還要孤單。

如果妳發現自己坐在餐桌旁，心裡卻在想家裡的貓或還沒洗的衣服，那就代表這個圈子已經不適合現在的妳了。承認大家已經不在同一個世界，是對彼此最好的溫柔。

5.需要妳不斷解釋或卑微討好的關係

如果一段關係讓妳覺得如履薄冰，發一條限動都要擔心她會不會生氣，或者講話要反覆推敲怕被誤會，那這段關係是有毒的。健康的社交應該是讓妳感到自在放鬆，可以素顏大笑，也可以沈默不語而不尷尬。當妳發現自己必須變得不像自己才能留在某個圈子時，這就是最該撤離的警訊。

結語

社交斷捨離並不是要妳變得冷漠，而是學會把最好的位置留給最值得的人。當妳清空了那些沉重的、多餘的交友負擔，妳才有空間去容納那些能讓妳進步、帶給妳歡笑的新能量。

人生下半場，最重要的功課就是學會「情緒止損」。別怕拒絕聚會會沒朋友，其實當妳變優雅、變強大後，留下來的才是真正的知己。把那些沒營養的應酬省下來，去健身、去閱讀、或是好好睡一覺，妳會發現，當妳開始善待自己的情緒，全世界都會跟著變可愛。把溫柔留給懂妳的人，把高冷留給路人，這才是當代女性最優雅的活法。

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