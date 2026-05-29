陸劇「爛尾」排行榜TOP10！前面封神、結局翻車，《楚喬傳》冰湖結局至今難平。圖片來源：電視劇官方微博

追陸劇最怕什麼？不是前面虐、不是中間拖，而是你熬夜追了三十幾集，結果最後幾集突然像被按了快轉鍵，主線草草收掉、角色人設崩掉、伏筆沒交代，甚至直接停在一個「請自行想像」的畫面。前面明明可以封神，最後卻讓觀眾只想問一句：「所以我前面到底在追什麼？」

所謂「爛尾」其實很主觀，有些劇是開放式結局被罵，有些是劇情後段失速，有些則是原本鋪了很大的局，最後卻收得太小氣。以下整理10部常被觀眾點名「前面好看、結局可惜」的陸劇，不一定代表整部劇不好看，但結尾確實讓不少劇迷留下遺憾。

陸劇爛尾排行榜10.《夢華錄》

圖片來源：電視劇官方微博

《夢華錄》前期能爆紅並不意外。劉亦菲、陳曉的CP感夠強，趙盼兒、孫三娘、宋引章三位女性從錢塘到東京打拚的故事，也讓觀眾看到古裝劇裡少見的女性互助與事業線。前面一路看下來，茶坊經營、感情推進、女性自立都很有吸引力。

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但到了後段，爭議開始變多。一方面是趙盼兒的人設被部分觀眾認為前後不夠一致，另一方面是朝堂線、官場線鋪得很大，最後卻把重心收回到較私人化的情感與恩怨上。部分劇評也指出，《夢華錄》後段出現「爛尾」討論，尤其是結局節奏、人物選擇與前期期待落差，讓原本的高評價被拉出一條明顯裂縫。

陸劇爛尾排行榜9.《玉骨遙》

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《玉骨遙》有肖戰、任敏主演，加上師徒虐戀、空桑命運、預言與宿命等設定，開播時討論度很高。劇中時影與朱顏的感情線，前期靠師徒身份與命運禁忌感撐出不少張力，整體製作與古裝氛圍也有一定話題。

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不過，這部劇從播出到結尾評價一直很兩極。大結局雖然安排時影與朱顏在雪寒薇樹下重逢，帶有浪漫收束意味，但對部分觀眾來說，前面鋪陳的命運代價與情感糾葛，最後收得不夠有力。相關報導也提到，《玉骨遙》播出後因女主角相關討論引發爭議，但站內彈幕互動量仍突破1億，顯示熱度與爭議幾乎是同步存在。

陸劇爛尾排行榜8.《千古玦塵》

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《千古玦塵》是典型仙俠劇路線，前面鋪了上古、白玦跨越六萬年的情感與神界劫難。白玦為上古承擔混沌之劫，前面大量劇情都在堆疊「犧牲」與「等待」的重量，因此觀眾一路追到最後，期待的不是單純HE，而是一個能配得上前面代價的收尾。

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問題也出在這裡。大結局安排白玦重生歸來，表面上給了圓滿，但部分觀眾認為復活處理得太容易，前面鋪了那麼久的痛感，到最後像是被快速抹平。相關討論中也能看到觀眾對結局看法分歧，有人覺得收得可以，也有人吐槽原著與劇版在復活邏輯上都顯得太簡單。

陸劇爛尾排行榜7.《斛珠夫人》

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《斛珠夫人》前期最吸引人的，是方海市與方諸之間的師徒情感線，以及帝旭、緹蘭這條帶著替身與權力傷痕的副線。整部劇一路走的是「忍、虐、克制」路線，觀眾早就知道它不會是輕鬆甜寵，但還是期待最後能給角色一個明確交代。

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大結局中，帝旭與緹蘭的結局偏悲，方海市則承擔起守護大徵的責任；方諸雖然看似沒有徹底消失，結尾以白衣男子背影與羽毛暗示他仍以帝師身分存在，但這種模糊收法也讓不少觀眾看完心情複雜。相關報導解析結局時，也提到方鑑明可能以帝師身分陪伴海市，但主線CP沒有真正光明正大相守，留下的是希望感，而不是爽快的圓滿。

陸劇爛尾排行榜6.《星落凝成糖》

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《星落凝成糖》前期其實評價不差。它主打「仙俠版上錯花轎嫁對郎」，兩對CP錯嫁後展開不同命運，劇情節奏輕快，笑點也比一般仙俠劇更活潑。夜曇與少典有琴、青葵與嘲風兩條線各有看點，前半段讓不少觀眾覺得終於看到一部不那麼套路的仙俠劇。

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可惜後段開始讓人越看越不對勁。女主人設被部分觀眾認為後期崩塌，劇情轉向大量虐點，最後又以開放式結局收場，讓原本追著甜感與新鮮感入坑的觀眾相當錯愕。相關盤點也直接提到，《星落凝成糖》後半段挨轟女主人設崩塌，結局更被批爛尾，前半段好評因此被明顯拉低。

陸劇爛尾排行榜5.《破冰行動》

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《破冰行動》不是古偶劇，而是警匪懸疑題材，前期靠真實案件感、塔寨線與緝毒情節抓住觀眾。這類劇最怕的不是虐，而是邏輯不能鬆。一開始人物關係、利益網絡、警方查案過程都很有張力，也因此觀眾對後面真相揭開期待很高。

但《破冰行動》後期被不少觀眾認為節奏變拖，部分角色與支線處理不夠乾淨，結局也有不少瑕疵討論。相關網路討論度整理也提到，該劇開播後因劇情爆點引起熱烈討論，但評價開高走低，後期拖沓、結局被吐槽瑕疵，反而讓它因落差掀起更多討論。

陸劇爛尾排行榜4.《長月燼明》

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《長月燼明》絕對是2023年最有話題的仙俠劇之一。羅雲熙、白鹿主演，改編自小說《黑月光拿穩BE劇本》，設定本身就很抓人：黎蘇蘇回到五百年前，試圖阻止澹臺燼成為魔神。前期葉夕霧與澹臺燼之間的互相試探、利用與動情，確實有不少高光片段，也讓這部劇迅速衝出討論度。

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但後段爭議同樣明顯。部分觀眾認為30集後劇情拖沓，反覆誤會削弱角色情感，後期主線轉向魔神復生與群像收束，反而讓男女主角情感線被打散。也有劇評指出，《長月燼明》原本集數壓縮，故事量過大，剪輯與審查因素讓情感鋪陳受到影響，最後呈現出「有交代劇情，卻少了情感張力」的問題。

陸劇爛尾排行榜3.《無憂渡》

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《無憂渡》結局評價兩極，就是很典型的「觀眾不是不能接受虐，而是要看虐得有沒有說服力」。同樣是任嘉倫主演的古裝題材，《周生如故》雖然悲劇收場，卻因為從一開始就建立出悲劇氣質，觀眾反而能接受；但《無憂渡》偏悲的開放式結局，讓部分觀眾覺得情緒沒有被好好收住。

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《無憂渡》結局有人不喜歡偏悲的開放式收場，認為它爛尾；比較之下，《周生如故》同樣是悲劇結尾，卻因整體敘事期待一致，反而沒有受到同樣程度的批評。這也說明一件事：爛尾不等於BE，真正讓人不滿的是前面鋪的情緒，最後沒有被完整承接。

陸劇爛尾排行榜2.《楚喬傳》

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如果要說陸劇爛尾名場面，《楚喬傳》的冰湖結局一定榜上有名。趙麗穎、林更新主演，加上女奴逆襲、亂世權謀、楚喬成長線，前期確實很有爆劇相。觀眾一路看楚喬從被壓迫到覺醒，也期待她與宇文玥、燕洵之間的情感與立場衝突能有完整收束。

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結果大結局直接停在宇文玥與楚喬沉入冰湖，重要伏筆沒有完全解開，男女主角關係也沒有真正收束。當年不少評論直接指出，《楚喬傳》播了60多集卻只像說完一半故事，主線不完整、支線坑太多，讓觀眾把「爛尾」兩個字罵到出圈。

陸劇爛尾排行榜1.《誅仙青雲志》

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《誅仙青雲志》當年聲勢很大，改編自經典小說《誅仙》，卡司包括李易峰、趙麗穎、楊紫、成毅等人，題材本身又有仙俠、正邪、少年成長與宿命感，光看配置就很容易讓觀眾期待它能拍成經典。

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但這部劇最大問題在於，故事體量太大，劇版卻很難把小說裡的成長線、情感線與正邪抉擇完整消化。張小凡與碧瑤、陸雪琪之間的關係，本來應該有很強的宿命張力，但劇集分季與改編節奏讓觀眾追到後面產生明顯落差。相關古裝陸劇整理也提到，《誅仙青雲志》雖然捧紅一票演員、播放量驚人，但它的IP光環與演員陣容，反而讓觀眾對成品期待更高。