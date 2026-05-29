2026-05-29 10:07 女子漾／編輯ANDREA
心疼朱軒洋！嚴藝文新劇《欠妳的那場婚禮》卡司集結！張孝全暴肥6公斤當大叔差點誤認成他？
2026必追台劇再+1！由金鐘導演嚴藝文編導的愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》正式宣布定檔，將於6月20日在公視、公視+首播，並同步於Netflix全亞洲獨家上線。這回嚴導首度挑戰「男性視角」，集結了張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚等超狂「含金量」卡司，光看這陣容就讓人忍不住敲破碗！男神張孝全為戲驚喜「增腫」，而兩大女神蘇慧倫與謝盈萱首度演閨蜜就默契滿分
張孝全為戲增重6公斤！大叔肚肉藏不住、還被誤認成楊祐寧？
昔日男神變身過氣中年大叔？張孝全這次在劇中飾演陷入中年危機的樂團主唱「周可傑」，為了完美還原角色的頹廢感，他特地吃胖了6公斤！他本人笑說增胖一點都不難，因為自己超愛吃，反而是殺青後減肥超痛苦，還自嘲穿T恤時肚子根本遮不住。最爆笑的是，他在劇中被路人誤認成別的明星要簽名，現實生活中他竟然也遇過，而且近期最常被認成「楊祐寧」，讓他哭笑不得直呼：「我們又不像！」
「社恐女神」合體！蘇慧倫、謝盈萱不聊天也超合拍
這次蘇慧倫除了和張孝全再續前緣演夫妻，更與金馬影后謝盈萱首度搭檔演閨蜜！有趣的是，兩位女神私下都不太擅長社交，蘇慧倫透露她們沒有刻意尬聊，但相處起來卻異常自然。她還甜曝謝盈萱私下超暖心，某次默默買了水果放在她桌上，溫柔都藏在細節裡。謝盈萱也坦言，初次見面就被蘇慧倫的氣質感染，甚至本來想掏手機交換LINE，卻覺得兩人之間「不需要這麼客套」，完美還原劇中那種自然舒服的閨蜜情。
黃迪揚受封「男版謝盈萱」！姚淳耀重現厚瀏海神似五月天冠佑
嚴藝文導演的選角眼光真的沒話說！她大讚黃迪揚是讓她超級安心的「男版謝盈萱」，不過黃迪揚爆料，第一天和張孝全對戲時，對方帥到簡直像從電影走出來，讓他緊張到前一晚失眠，開拍甚至當機忘詞！而另一位話題人物則是導演心中的「偶像」姚淳耀，為了挑戰橫跨青年到中年的角色，劇組特地為他打造了超復古的「斜厚瀏海」與粗框眼鏡，嚴導更笑稱造型靈感其實是參考了五月天的冠佑，一出場絕對自帶滿滿青春回憶殺。
朱軒洋狂瘦14公斤回歸！嚴藝文心疼哽咽：讓作品說話
劇中飾演張孝全25歲巔峰時期的朱軒洋，為了貼合樂團主唱的清瘦形象，進組前一口氣狂減14公斤！嚴藝文回憶初見面時，朱軒洋其實體重飆破80公斤，但為了角色不僅努力瘦身，也花了很多時間練歌跟做心理建設。雖然朱軒洋婉拒出席記者會，怕自己的新聞模糊了焦點，但嚴藝文心疼地哽咽喊話：「我跟他說，就讓你的作品說話吧！」力挺他的好演技。
《欠妳的那場婚禮》不僅有著超強卡司，更透過奇幻色彩與輕喜劇節奏，帶觀眾重新探討愛情與婚姻的選擇。6月20日起，每週六晚間9點記得鎖定公視，或是直接打開Netflix追起來！
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