有人欣賞短劇，不是先看劇情，而是先看「臉」

（本文所提及為真人短劇，不包括AI漫劇。）

短劇時代，演員「臉」的重要性被放大了，甚至因為找了『對』的臉，將適配的劇本，達到最高評價的演繹效果，讓「臉」有了更加文雅的稱號，叫做「顏值」；顏值不是單純的「英俊」或「漂亮」而已，是指影像平台、觀看習慣與情緒消費共同造成的經濟價值。

ChatGPT生成圖

長劇時代，觀眾願意花一集、兩集慢慢進入角色、劇情。但短劇不是。觀眾滑手機時，或許心裡已經在盤算：我要繼續往下滑？還是停下來？

某種程度上而言，看劇時，觀眾在極短時間裡，最先接收到的不是台詞，而是：

臉、表情、氣質、情緒濃度、視覺辨識度，「臉」就變成是引領觀眾接觸這些的最佳入口。

我想著，這些現象，無關乎觀眾的品味問題，而是平台機制逼著劇情，要先完成「瞬間抓取」任務；而顏值便是最趁手的利器。

有趣的是，短劇像是把演員推回了「默片時代」

很多短劇一個鏡頭就是：震驚、黑化、委屈、隱忍、心碎、復仇感……手機觀看時，觀眾看到的幾乎就只是一張臉。

短劇高度依賴：誇張情緒、快速反應、近景特寫、臉部張力……

所以現在很多短劇演員成功，不一定是因為台詞功力最強，反倒是因為他們的臉，能精準又快速地「輸出情緒」。

我在想，短劇放大的，並非演員的五官是否符合傳統意義的審美，而是他所能釋放的『辨識度』。仔細想想，現在很多短劇演員能被記住，其實真的和「臉部表情的辨識度」有很大關係。

於是短劇讓「人設臉」取代了「演員臉」

以前大家記住的是：這是某某演員。

現在短劇讓人記住的往往是，那個演員在哪部戲裡，有了什麼與眾不同的、令人印象深刻的表現：（以下所舉的演員例子，只是蒔緣個人的觀感分類。）

霸總臉：張翅在短劇界裡的霸總眼神，擄獲了不少喜歡深入看細節的粉絲。

瘋批感：鄧凱在《逐玉》這部戲劇裡所演繹的瘋批感，成功將他從多年的沒沒無聞，直接往上拽了幾階。

白月光臉：陳哲遠在不少現偶裡，那種乾淨又帶點疏離的氣質，很像學生時期偷偷喜歡過的人，笑起來沒有攻擊性，卻會讓人反覆回想，白月光感幾乎是長在臉上。

綠茶感：盧昱曉在一些角色裡，那種看似無害、眼神卻藏著小心機的演法，很容易讓人一邊覺得她委屈、一邊又懷疑她是不是故意的，綠茶氛圍拿捏得很細。

破碎感：周也在情緒戲裡常有種「快碎掉卻還強撐著」的脆弱感，尤其眼神空掉的瞬間特別有感染力，像風一吹就散，但偏偏讓人移不開眼。

年下感：宋威龍身上那種介於少年與成熟男人之間的氣質很強，明明外型高冷，偶爾露出的直球與笨拙，又讓人瞬間感受到年下特有的依賴感。

也就是說：臉開始變成一種「類型標籤」，不是她美不美、帥不帥，而是他或她演繹出來什麼樣的情緒。

短劇節奏很快，沒時間慢慢塑造角色。所以觀眾漸漸依賴視覺直覺，來辨認角色功能。這其實也算是一種高度符號化吧。

短劇時代真正值錢的，不一定是完美五官。而是一張能讓人立刻感到情緒的臉。因為短劇本質是「情緒濃縮產品」。觀眾不是來慢慢理解人生，而是想在幾分鐘內迅速獲得：爽感、心動、心疼、刺激、報復快感與戀愛代償……

這說明了短劇爆炸，不只是娛樂現象；某種程度上，也反映了現在的觀眾，更習慣快速接收情緒。

倒不是間接說明「演技不重要」；反而是：未來真正厲害的演員，會是「短劇式第一眼吸引力」＋「長劇式人物深度」，二者能同時兼具的人。

因為流量雖然可以靠臉進門，但角色能不能被記住，終究還是回到演員本身的實力。

~~~~ by蒔緣觀劇 ~~~~