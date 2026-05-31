【看電影】一場尋找「最高樹」的旅程 帶領觀眾看見台灣的山林之美—《神木之島》

剛好最近才看了跟攀樹有關的《旅行在樹梢》，對我來說《神木之島》就像是書中知識的真實呈現，包含攀樹得到的視野，還有那些前置作業，都因為從文字、圖片轉變成畫面，變得更加清楚。儘管是不同的媒介，兩部作品都會讓觀者的深刻體會作者與導演對自然的熱愛，跟著攝影機走進平常難以抵達的荒野，《神木之島》也將讓觀眾再次看到台灣的美麗。

圖片來源：神木之島FB

雖然是紀錄片的形式，但《神木之島》的主軸並不是那麼清楚，如果是在一張白紙的狀態下走進影廳，大概會需要一點時間才會從對話理解到這是一趟「尋找台灣最高的樹」的旅程。從另一個角度來看，比起給予觀眾一個目的，電影似乎更在意呈現植物學者徐嘉君與其他夥伴的視野，讓觀眾跟著他們走進森林裡，體驗他們熱愛的事物。

圖片來源：神木之島FB





包含宜蘭、新竹、南投及台東等地，為了尋找並測量最高的樹，由徐嘉君帶領的「找樹的人」團隊走遍了台灣各地的山林；過程中有感動、驚喜也有危機，如果是曾經看過早期行腳節目《台灣全記錄》的觀眾，大概多少會有種熟悉的感覺。但在旅程集中在樹木探尋的同時，藉由無人機的新科技幫助，《神木之島》能夠呈現的場面也壯觀許多。

圖片來源：神木之島FB

當然也有關於過往林業遺毒的批判，但相較之下我還是會認為「對自然與樹木的熱愛」才是整部紀錄片的核心價值。不僅僅只是想要找到那棵最高的樹，走過那麼多的路、爬上如高樓大廈般的巨樹，片中的人們也是想要讓其他人知道，台灣也有很壯觀的自然景觀，並且把它們帶到觀眾面前。

以面積來說，台灣並不是個太大的島嶼，但總是有人不斷努力證明這塊小島絕對要我們能夠引以為傲的獨特之處。在「找樹的人」帶領下，《神木之島》以平緩的步調把台灣的山林介紹給觀眾，同時也讓人再次體認到活在這個島嶼是多麼幸運的事情。



