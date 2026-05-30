2026-05-30 10:00 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】跟著花草樹木走 看黃春明訴說他們與台灣社會的歷史記憶—《臺灣草葉集》
國際著名小說家黃春明，從小用腳讀地理，教室在天地之間，也因此他很擅長博物觀察和人文采風。這本書是他耗時多年對身邊野花雜草的探查、側繪、訪談耆老、研究、紀錄和書寫的成果。
大概是從小經常長時間待在操場中央養成的習慣，不管什麼時候，只要坐在草地上總會「手賤」想要拔地上的草，但拔了這麼多年，好像還不曾好好認識過它們，只是單純在印象中全部歸類在「雜草」一類。直到翻開這本由黃春明所寫的《臺灣草葉集：跟著黃春明走讀身旁野花雜草》，才第一次正式認識那些長久存在於我們週遭的花草樹木，以及它們曾經與台灣人生活緊密相連的歷史記憶。
手記寫下花草樹木與台灣社會的連結
總共15個章節分成「草葉」、「瓜果」、「花樹」三個大篇章，其中有一半是作者個人的手記，另一半則是根據手記編輯過的文章內容。儘管手記的文字與書的內容大致上是重複的，但從那些手寫的文字則可以感受到一種特殊的溫度，搭配的手繪圖則更能夠方便讀者去指認被描寫的植物們，而我也因此認出原來自己經常用來打發時間的小草，原來名叫「牛震棕」，其強韌甚至能夠幫助控制牧牛的行動範圍。
比起單純的植物介紹，以鄉土作家聞名的黃春明，在這本書呈現最大的亮點，其實是那些距離現代台灣人已經相對遙遠的記憶。能夠用來代替塑膠袋的姑婆芋葉、因為種子易沾黏有著「豬哥草」別稱的咸豐草，曬乾後還可以用來捕水鳥的匏瓜；在那個還沒有「戰鬥陀螺」的年代，孩童甚至能夠在自製陀螺的過程中，認識各種樹木的質地和特性，這些都是我們在經濟發展的同時，逐漸遠離的日常。
跟著黃春明認識你我身邊的植物
對於已經習慣現代書寫的讀者而言，黃春明跳躍又帶點鄉土感的文字可能會有點不習慣，但或許也是這樣的風格，才能更貼合地呈現那個與自然緊密相連的年代；而這樣的閱讀體驗，也可以成為一個契機，讓我們學會用不同的眼光觀察周邊的其他生命，找回與現實世界的更多連結。
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