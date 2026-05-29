【追劇】籃球隊女總裁再出發！這次她將面對的是最親密的敵人—《逆轉狂籃》第二季

臨危受命的女總裁，該如何在充斥男性的運動產業生存？以湖人隊老闆珍妮·巴斯為藍本的影集《逆轉狂籃》近期迎來第二季，維持一貫的長度與節奏，第二季同樣在荒誕趣味的同時，呈現出運動產業潛在的厭女傾向。儘管主角艾拉依舊經常犯錯，卻總能在適當的時候會到正確的道路，而這樣不完美的設定，也拉近這位富豪與觀眾的距離，並且讓人越來越喜歡這個角色。

圖片來源：Netflix FB





扣合第一季的結尾，第二季的劇情始於艾拉的哥哥、前波濤隊老闆凱姆從勒戒所回到眾人眼前，讓艾拉好不容易步上軌道的總裁之路，面臨重大的威脅。儘管在上一個球季，艾拉已經證明自己的才能，凱姆的出現依舊讓眾人開始動搖，加上球員、教練與啦啦隊等，各式各樣的新難題紛紛浮上檯面，也讓她面臨質疑。和其他團隊不同，波濤隊是以戈登家族為管理核心，而家族內越來越檯面化的分歧，也讓整個組織面臨分裂的危機當中。

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就整體來說，第二季的人物設定依舊緊扣著第一季，不論是優柔寡斷又細膩的桑迪、總是放錯重點並常常雷到隊友的奈斯，還有心機重又自傲的凱姆，就連新成員、社會經驗嚴重不足的傑基，都像是觀眾的老朋友般沒有太大的不同；但另一方面，藉由各種事件，影集也企圖呈現出他們的不同樣貌，讓這些角色變得更立體。不過最大的亮點依舊主要集中在艾拉身上，同樣糾結於親情、愛情與職場，尤其是在這個充滿陽剛特性的場域，總是有人會質疑她的地位。

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如同前面的劇情，艾拉的出身依舊讓她有不少盲點，總是會不自覺站在有錢人的角度思考問題，但她總是會用自己的方式在最後做出正確的決定，並且贏回觀眾的認同。或許會有人覺得劇情太過理想化，甚至帶有一點童話故事、最後總是以圓滿作結的氛圍，但對於想要追求娛樂與情緒抒發的觀眾，這樣的安排是可以接受的。

雖然整體的氛圍是輕鬆的，但劇中依舊暗示總裁位置所必須面對的複雜情境，還有女性身分在這個場域經常面對的質疑。透過這種呈現方式，還有艾拉這個角色，這些嚴肅的議題也更容易進入觀眾的視野，這或許才是這部戲最大的價值所在。



