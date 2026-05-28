2026-05-28 16:40 女子漾／編輯許智捷
Karina不只臉蛋封神！出道曾被罵到崩潰，12句勵志金句看懂「人間AI」逆轉人生
aespa 隊長 Karina 素來以「人間 AI」之稱聞名，精緻到不像真實存在的外貌加上全能的舞台表現，讓她成為 K-POP 界最受矚目的女偶像之一。然而，光鮮亮麗的外表背後，她出道初期其實承受過相當沉重的輿論壓力，一度成為網路上批評的焦點。面對那段艱難時期，卡莉娜沒有選擇逃避，而是用實力與態度正面回應，最終帶領 aespa 憑藉洗腦神曲《Next Level》強勢逆轉，一躍躋身韓國頂尖女團行列。她的蛻變歷程，如今成為無數粉絲心中最真實的勵志故事。
Karina 金句一
「為了沒有遺憾的結果，到最後都要努力奔跑起來。」
Karina 金句二
「人生很短暫，請拼命地享受、拼命地努力，也拼命地相愛吧！不帶後悔的活下去。」
Karina 金句三
「如果沒有盡全力的話，下次好好去做就可以了。」
Karina 金句四
「我更希望你能成為，反思自己為什麼沒有盡全力，下次會更加努力、帥氣的人。」
Karina 金句五
「相愛的人會變得越來越像，那我們就一起度過帥氣的人生吧！」
Karina 金句六
「不要因為熟悉了、習慣了，就忘記它的珍貴喔！」
Karina 金句七
「什麼都不做的話，就沒有什麼會好轉的了。所以不管如何都要做點什麼！」
Karina 金句八
「終點，是另一條起跑線。」
Karina 金句九
「我要你站得高高的，我會為你驕傲。」
Karina 金句十
「如果自己也不相信自己的話，那誰會相信你呢？」
Karina 金句十一
「如果你盡力了，不管結果如何，過程一定是很帥氣的。」
Karina 金句十二
「我的願望是你的願望裡有我，願自己能成為粉絲夢想的一部分，而不是短暫的過客。」
卡寶認為人生的價值，在於過程是否盡全力，如果盡力了，不管結果如何，過程一定是很帥氣的，請跟隨 Karina 的腳步，一起活出「不後悔」的人生吧！
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【本文為JUSKY街星授權提供】
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