Karina不只臉蛋封神！出道曾被罵到崩潰，12句勵志金句看懂「人間AI」逆轉人生

2026-05-28 16:40 女子漾／編輯許智捷
Karina不只臉蛋封神！出道曾被罵到崩潰，12句勵志金句看懂「人間AI」逆轉人生。圖片來源：katarinabluu
Karina不只臉蛋封神！出道曾被罵到崩潰，12句勵志金句看懂「人間AI」逆轉人生。圖片來源：katarinabluu

aespa 隊長 Karina 素來以「人間 AI」之稱聞名，精緻到不像真實存在的外貌加上全能的舞台表現，讓她成為 K-POP 界最受矚目的女偶像之一。然而，光鮮亮麗的外表背後，她出道初期其實承受過相當沉重的輿論壓力，一度成為網路上批評的焦點。面對那段艱難時期，卡莉娜沒有選擇逃避，而是用實力與態度正面回應，最終帶領 aespa 憑藉洗腦神曲《Next Level》強勢逆轉，一躍躋身韓國頂尖女團行列。她的蛻變歷程，如今成為無數粉絲心中最真實的勵志故事。

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Karina 金句一

「為了沒有遺憾的結果，到最後都要努力奔跑起來。」

圖片來源：katarinabluu
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Karina 金句二

「人生很短暫，請拼命地享受、拼命地努力，也拼命地相愛吧！不帶後悔的活下去。」

圖片來源：katarinabluu
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Karina 金句三

「如果沒有盡全力的話，下次好好去做就可以了。」

圖片來源：katarinabluu
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Karina 金句四

「我更希望你能成為，反思自己為什麼沒有盡全力，下次會更加努力、帥氣的人。」

圖片來源：katarinabluu
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Karina 金句五

「相愛的人會變得越來越像，那我們就一起度過帥氣的人生吧！」

圖片來源：katarinabluu
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Karina 金句六

「不要因為熟悉了、習慣了，就忘記它的珍貴喔！」

圖片來源：katarinabluu
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Karina 金句七

「什麼都不做的話，就沒有什麼會好轉的了。所以不管如何都要做點什麼！」

圖片來源：katarinabluu
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Karina 金句八

「終點，是另一條起跑線。」

圖片來源：katarinabluu
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Karina 金句九

「我要你站得高高的，我會為你驕傲。」

圖片來源：katarinabluu
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Karina 金句十

「如果自己也不相信自己的話，那誰會相信你呢？」

圖片來源：katarinabluu
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Karina 金句十一

「如果你盡力了，不管結果如何，過程一定是很帥氣的。」

圖片來源：katarinabluu
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Karina 金句十二

「我的願望是你的願望裡有我，願自己能成為粉絲夢想的一部分，而不是短暫的過客。」

圖片來源：katarinabluu
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卡寶認為人生的價值，在於過程是否盡全力，如果盡力了，不管結果如何，過程一定是很帥氣的，請跟隨 Karina 的腳步，一起活出「不後悔」的人生吧！

延伸閱讀：

珍妮佛羅培茲 Jennifer Lopez IG 曬身高 164 火辣身材！迷你裙尺度大開引網讚：「人間維納斯！」

【本文為JUSKY街星授權提供】

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#aespa #Karina

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越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

2026-05-18 15:02 女子漾／編輯張念慈
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖

有些女人的魅力，不是年輕時的驚豔，而是歲月沉澱後那種越看越耐看的氣質。她們不靠刻意討好，也不靠外表取勝，而是憑著溫柔、智慧與穩定的內在，讓自己在人生每個階段都閃閃發亮。命理觀點中，就有3個生肖女特別屬於「越老越有韻味」的代表，不僅外貌耐看、個性溫柔，還天生自帶幸福體質，一輩子不缺愛也不缺疼。

一起來看看，哪些生肖女最容易活成讓人羨慕的幸福模樣。

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幸福女人生肖1.生肖蛇：氣質型美人，越成熟越有魅力

圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。
圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。

屬蛇的女生，天生就帶著一種低調卻很吸引人的氣場。她們不一定是第一眼美女，卻往往是越相處越讓人著迷的類型。那種安靜、細膩又有分寸的溫柔，總能讓人不自覺想靠近。

她們內心其實非常堅韌，即使遇到再多風雨，也不會輕易失去優雅。屬蛇女懂得照顧自己，也懂得經營關係，既能獨立處理生活中的難題，也能在家庭裡給人十足的安全感。

年輕時的她們像帶點神秘感的玫瑰，到了中年之後，則多了一種從容與智慧。這種成熟感，反而讓她們比年輕時更有女人味，也更容易吸引真正懂得珍惜她們的人。

幸福女人生肖2.生肖雞：聰明能幹，越活越閃耀

圖片來源：微博@田曦薇
圖片來源：微博@田曦薇

屬雞的女生通常很有自己的想法，頭腦清楚、做事俐落，不管在工作還是生活中，都能把事情安排得井井有條。她們不是依附別人的類型，而是自己就能活得很精彩。

這樣的女人，往往特別有吸引力。因為她們不只外在亮眼，更有一種自信與能力帶來的光芒。她們可以是職場上獨當一面的女強人，也能在家庭中成為溫暖又可靠的存在。

最難得的是，屬雞女很懂得平衡。她們知道如何照顧別人，也知道不能忘記照顧自己。這份成熟，讓她們隨著年齡增長，反而越來越有魅力。不是青春不老，而是氣場越來越強大。

幸福女人生肖3.生肖兔：溫柔耐看型，越老越讓人想疼

aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter
aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter

屬兔的女生天生帶著一種讓人放鬆的溫柔感。她們就像春天的風，不張揚，卻總能讓身邊的人感到舒服與安心。她們不愛爭，也不喜歡複雜的人際關係，反而因為這份純粹，特別討人喜歡。

屬兔女通常很懂得照顧別人的情緒，心思細膩又敏感，總能在別人需要的時候，給出剛剛好的關心。她們的愛不是轟轟烈烈，而是細水長流型的陪伴，這種穩定感反而最讓人離不開。

隨著年紀增長，屬兔女的魅力不會消失，反而因為經歷過生活的打磨，更顯得柔和又有力量。她們不是鋒芒畢露的主角，卻常常是讓人最想長久依靠的人。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

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#星座生肖 #生肖運勢

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【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

2026-05-19 09:01 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】

—— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

從小，我很愛看狄鶯的歌仔戲。

如今，看見她成為一位心碎的母親，令人感慨。

她的獨生子孫安佐，「又」上新聞了。

這次涉嫌在台北市北投溪畔引燃自製火焰裝置，住處更被查獲槍枝、模擬槍與危險物品，遭法院裁定羈押禁見兩個月。

而警方也證實，傍晚在淡水海邊找到情緒低落的狄鶯。

看到這則新聞，讓人十分感慨。

這不是單一家庭的故事，而是讓所有父母重新思考：

我們究竟要怎麼教孩子？

▋這不是孫安佐的第一次

2018年，孫安佐在美國留學期間，因揚言校園開槍遭逮捕，服刑後遣返回台。

當時，狄鶯與孫鵬幾乎傾盡所有，跨海救子。

身為父母，那份愛與焦急，能夠理解。

只是，事件再次重演，也讓人深思：

我們到底要怎麼愛孩子？



▋同樣是星二代，比莉養出周湯豪

狄鶯曾認為孫安佐因為身為星二代，

一舉一動才會受到社會大眾與媒體的無限放大與檢視。

我想到比莉與兒子周湯豪。

同樣是星二代，卻展現出截然不同的生命狀態。

比莉的教養，很值得深思。

她讓家裡充滿音樂，讓天賦在耳濡目染中自然萌芽。

她重視紀律，也讓孩子明白：

「身為公眾人物，要帶給大家正向力量。」

這個觀念使周湯豪在面對工作低潮或外界壓力時，

以正向、健康的方式（如創作歌曲）向大眾傳遞正面能量。

她歷經婚姻低谷與病痛折磨，卻始終樂觀，從不把情緒變成孩子的負擔。

後來，兒子長大了，也成了母親最溫暖的後盾。

誰長大還會跟媽咪一起合唱尬舞啦？

母子同台合唱〈什麼都不必說〉的畫面，很美。

那不只是舞台默契。

更是一種多年陪伴累積出的情感連結。

▋陪伴，才是最重要的投資

當年，我在台北媒體圈工作。

站在鎂光燈下，看似風光。

但人生最重要的一次決定，是離開舞台，回到新竹。

回家，陪兩個孩子長大。

因為有當年的「捨」，才有今天的「得」。

現在，我和女兒、兒子的關係，不只是母女、母子，更像朋友。

我一直相信：

父母是孩子的鏡子。

孩子會活成他每天看見的樣子。

▋教會孩子感恩

我曾看過孫安佐受訪。

當狄鶯送他價值四萬多的名牌外套時，他說：「我根本不需要。」

那一幕讓我印象很深。

輕易得來的東西，往往不會珍惜。

給孩子資源，從來不是問題。

教會孩子珍惜與感恩。

每天陪他聊聊：

今天最值得感謝的一件事是什麼？

今天最值得感謝的人是誰？

懂得感恩的孩子，面對人生的挫折，不會抱怨，相信一切事情發生，一定有他的意義。

▋真正的起跑點，不在財富

很多人以為，有錢人的孩子贏在起跑點。

但真正的起跑點，從來不是家裡有多少錢。

是父母願意花時間，

陪伴孩子建立正確的價值觀。

幸福從來不會突然發生，

它是一點一滴累積出來的。

真心希望孫安佐能理解父母的用心。

更希望狄鶯與孫鵬能平安度過這次難關。

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#生命 #孫安佐 #親子教養 #狄鶯孫鵬

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2026-05-11 14:50 女子漾／編輯張念慈
50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住。女子漾AI製圖
50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住。女子漾AI製圖

人到了50歲，拼的早已不是速度，而是穩定與福氣。年輕時為了家庭、事業四處奔波，到了人生下半場，最渴望的往往是健康平安、財運穩定，以及一家人平安順心。命理觀點中，有3個生肖特別屬於「晚年翻紅型」，前半生或許辛苦，但一過50歲，運勢就像突然開了外掛，不僅霉運慢慢退散，連災難都會自動繞道。

這3個生肖靠的不是僥倖，而是多年累積下來的福報與智慧。一起來看看，誰是最容易在晚年安享清福的幸運代表。

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晚年最旺生肖1.生肖牛：前半生吃苦，後半生收福報

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

屬牛的人向來是十二生肖裡最能吃苦、最能撐的人。年輕時的他們習慣默默努力，不抱怨、不退縮，很多責任總是自己一肩扛下。別人風光的時候，他們可能還在咬牙苦撐，但正是這份踏實，替未來打下最穩的基礎。

到了50歲之後，屬牛人的人生開始慢慢回甘。事業不再像年輕時那樣辛苦奔波，財運也逐漸穩定回流，甚至開始出現過去從未感受過的輕鬆感。尤其子女漸漸長大、家庭趨於安穩後，他們終於能把重心放回自己身上。

屬牛人五行屬土，土象徵穩定與根基，因此越到中晚年，越容易展現「厚積薄發」的好命格。不是暴富，而是那種穩穩的幸福感，讓人越活越安心。

晚年最旺生肖2.生肖蛇：看透人生後，福氣反而更靠近

圖片來源：翻攝自 Netflix
圖片來源：翻攝自 Netflix

屬蛇的人聰明理性，擅長觀察，也特別懂人情世故。年輕時因為想得太多、要求太高，常常讓自己活得很累。很多時候不是命不好，而是自己太不願意放過自己。

但過了50歲之後，屬蛇的人反而開始真正轉運。因為他們終於學會放下，懂得不再和自己較勁，也不再執著於所有事情都要完美。這種通透感，正是晚年最珍貴的福氣來源。

命理上認為，屬蛇的人五十歲後有「化煞添福」之運，意思就是原本容易卡住的人生，會慢慢開始順起來。健康上更懂養生，財運上也因為眼光精準而穩定成長。最重要的是，他們的內心越來越平靜，這份安穩，會直接反映在運勢上。

晚年最旺生肖3.生肖豬：福氣天生厚，越老越有福相

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

屬豬的人天生自帶福氣感，個性善良、樂觀，也很重感情。年輕時他們容易因為太相信別人、花錢太隨性，讓生活有些起伏，但這些經歷並不會真正消耗他們的好命，反而像是在替後福鋪路。

一過50歲，屬豬的人往往開始明顯感受到人生變順了。家庭關係更穩定，子女孝順，伴侶陪伴，身邊總有溫暖的支持系統。財運上雖然不是暴衝型，但屬於細水長流，收入穩穩進帳，讓人特別安心。

更重要的是，屬豬的人很懂得快樂。這種天生的樂觀，讓他們不容易被壞情緒拖垮，也讓霉運很難真正纏上身。很多時候，好命不是因為天降奇蹟，而是因為他們總能用最輕鬆的心態，把日子過成福氣。

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2026-05-18 10:36 女子漾／編輯許智捷
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網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他，冠軍根本理想男友模板。圖片來源：電視劇官方微博

陸劇最讓人上頭的，不只是劇情高甜或虐心反轉，而是那些讓觀眾忍不住冒出一句「這種男友到底哪裡找」的男主角。有人是默默守護型，有人是高智商深情派，也有人表面冷淡、實際寵到不行。這次盤點網友熱議「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10，不重複同角色，看看哪些男人真的讓劇迷集體戀愛腦發作。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

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TOP10：《當我飛奔向你》張陸讓（周翊然飾）

如果學生時代真的遇到張陸讓，大概很多人都會直接暈船。

《當我飛奔向你》裡的他，是標準的安靜學霸型男友，話不多，卻總是在妳需要的時候默默出現。不是那種高調示愛派，反而靠細節殺人。陪伴、傾聽、把妳放進生活規劃裡，這種青春系戀愛最容易讓人回味。

TOP9：《星漢燦爛》凌不疑（吳磊飾）

凌不疑根本就是「危險又讓人心動」的代表。

身為少年將軍，他身上有極強的壓迫感與神秘氣場，外表冷峻難靠近，但一旦認定一個人，就是全世界只護著妳。這種佔有慾強又極致專情的人設，雖然放現實可能有點危險，放在陸劇裡卻讓觀眾瘋狂。

TOP8：《你是我的城池營壘》邢克壘（白敬亭飾）

想談戀愛，也想要安全感？邢克壘就是答案。

特警身份自帶男友濾鏡，但真正圈粉的是他的反差萌。工作時冷靜果斷，面對喜歡的人卻會露出笨拙又可愛的一面。沒有油膩套路，而是很真誠地學著愛人，這種成熟又有點呆萌的類型殺傷力超強。

TOP7：《長月燼明》澹台燼（羅雲熙飾）

先說，這種戀愛很危險，但真的很有戲劇張力。

澹台燼不是傳統完美男友，甚至有點瘋、有點偏執，但也正因為角色情感極端，才讓觀眾看得欲罷不能。他那種「全世界都不要我，但妳不行離開」的執念型愛情，根本是高濃度戀愛幻想。

TOP6：《去有風的地方》謝之遙（李現飾）

這種男友類型，應該是很多成年人真正會想選的答案。

謝之遙沒有誇張霸總光環，也不是刻意製造曖昧的撩王，他迷人的地方，是成熟、穩定、情緒健康。會支持妳、理解妳，也尊重妳的人生節奏。比起轟轟烈烈，這種舒服又安心的陪伴型戀愛，反而更讓人嚮往。

TOP5：《偷偷藏不住》段嘉許（陳哲遠飾）

段嘉許會紅，不是沒原因。

他把哥哥系男友的魅力直接拉滿，會接住妳的不安，也會用剛剛好的幽默化解尷尬。最讓人淪陷的是，他從來不是單向輸出式寵愛，而是真的把對方當成值得珍惜的人對待。

這種戀愛感，不是甜而已，是會讓人很有被愛的實感。

TOP4：《愛你》何蘇葉（張凌赫飾）

張凌赫這次真的把「蘇感」演成必殺技。

何蘇葉不是那種浮誇示愛型，而是很會透過眼神和互動慢慢把人撩到失守。成熟、有分寸，又帶點克制感，最危險的就是這種看起來冷靜，實際超會愛的人。

難怪這角色一播出就直接衝進戀愛男友討論榜。

TOP3：《玫瑰的故事》何西（林一飾）

年下男魅力，真的不能小看。

何西最迷人的地方，是那種毫不掩飾的真誠與熱烈。喜歡就是喜歡，不玩心機、不搞試探，反而讓人感受到很純粹的心動。對習慣複雜感情的人來說，這種直球式愛情殺傷力超大。

TOP2：《難哄》桑延（白敬亭飾）

桑延這種人，就是典型的「嘴上很壞，行動超愛」。

嘴巴不饒人，但真正遇到妳受委屈時，比誰都先站出來。這種毒舌包裹深情的人設，永遠是戀愛市場熱門款。最讓人上頭的是，他的愛不是一直掛嘴邊，而是藏在每一次偏心裡。

TOP1：《你是我的榮耀》于途（楊洋飾）

如果要選「最適合長期交往」的陸劇男主，于途真的很難輸。

身為航太工程師，他有理性、有抱負，也有面對人生低潮時的脆弱與真實。不是浮誇型戀愛對象，而是那種會陪妳一起面對生活的人。成熟、專情、有責任感，還帶一點高冷反差。

比起短暫心動，于途更像那種會讓人想認真談未來的人。

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網評「最值得重刷」的鬥智權謀陸劇TOP6！這部無法超越、口碑更勝《慶餘年》

網評「最值得重刷」的鬥智權謀陸劇TOP6！這部無法超越、口碑更勝《慶餘年》

2026-05-20 11:21 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博、Disney+
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喜歡看高智商對決、朝堂暗湧的劇迷們有福了！比起甜寵劇的粉紅泡泡，鬥智鬥勇的古裝權謀陸劇更讓人看得大呼過癮。各種計中計、局中局，不到最後一刻永遠猜不到反轉，真的超級燒腦！這回為大家整理了網友最推薦的鬥智權謀陸劇TOP6，除了討論度爆表的《慶餘年》，其中一部更是被封為「權謀劇天花板」，快來看看你的愛劇有沒有上榜吧！

TOP1：《琅琊榜

胡歌、王凱主演的《琅琊榜》絕對是權謀劇不可逾越的高山！講述「麒麟才子」梅長蘇化名回到金陵，為赤焰軍洗刷冤屈的復仇之路。每一個被推翻的官員都是棋盤上的棄子，長線釣魚的佈局堪稱完美。

網友一面倒狂推「這部是永遠的神」、「重刷10次都不夠」，在豆瓣更擁有9.4分極高評價。無論是劇情邏輯、服化道還是演員演技都無可挑剔，絕對是無人能敵的權謀天花板！

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TOP2：《慶餘年》

結合穿越、科幻與權謀，張若昀飾演的范閒在各方勢力的明爭暗鬥中，靠著機智與現代人的思維化險為夷。劇情緊湊又帶點幽默，讓原本嚴肅的朝堂鬥爭多了一份爽感。

「高智商對決看得很爽」、「第2季也超好看」，網友認為范閒在朝堂上的唇槍舌戰非常精彩，是近年少數熱度與口碑雙收的現象級爆款劇，入坑絕對不虧。

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TOP3：《長安十二時辰

由雷佳音、易烊千璽主演，改編自馬伯庸同名小說。故事發生在長安城的一天內，主角必須在12個時辰內揪出刺客、拯救全城。節奏極快，猶如古裝版的反恐任務。

「電影級的質感太神了」、「緊湊到完全不敢快轉」，網友盛讚場景考究且懸疑感拉滿，豆瓣衝破8分好評，是非常值得細細品味的良心好劇。

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TOP4：《鶴唳華亭》

由羅晉、李一桐主演。這部主打「人性枷鎖」的掙扎，講述太子蕭定權在父皇猜忌與兄弟算計中求生的故事。反派計謀極其狠毒，讓主角多次陷入死局，反轉密度極高。

雖然整體風格較為悲涼虐心，但網友激推「劇情張力強到停不下來」、「邏輯緊密情感細膩」。如果你喜歡看深情虐戀與硬核權謀，這部保證讓你哭著看完。

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TOP5：《天盛長歌》

由陳坤、倪妮主演的大作。這是一部男女主角「勢均力敵」的權謀劇，兩人並非依附關係，而是在朝堂爭鬥中棋逢對手，將廟堂的血色博弈與權力糾葛展現得淋漓盡致。

劇迷大讚「全員智商在線」、「畫面美到像藝術品」。雖然播出時沒有大爆，但後續口碑極佳，豆瓣評分也有8.1分，是一部被低估的寶藏神劇。

圖片來源：官方微博、Disney+
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TOP6：《風起洛陽

同樣改編自馬伯庸小說，由黃軒、王一博與宋茜主演。以神都洛陽為背景，底層仵作與貴族子弟聯手追查命案，進而揭開牽動整座城市與權力核心的驚天密謀。

「懸疑探案線吊足胃口」、「武打戲拳拳到肉爽度滿點」，網友認為這部劇的畫面運鏡極具水準，雖然部分橋段稍長，但整體依然是質感極高的古裝懸疑權謀佳作。

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